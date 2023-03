Von Christoph Leischwitz

Ein bisschen ist es wie mit dem Nichts in Michael Endes Roman "Die unendliche Geschichte": Still und leise breitet es sich aus. Selbst wenn man direkt davor steht, ist es gar nicht richtig zu fassen. Alle, die es nicht betrifft, denken gefährlich lange, es wird sie schon nicht treffen. Doch aktuell breitet es sich mit rasender Geschwindigkeit aus in der fantastischen Sportwelt, viele stehen gerade vor diesem Nichts und kämpfen verzweifelt dagegen an. Der Unterschied dieser realen Welt zu der von Endes Geschichte: Diesmal gibt es keinen Elfenbeinturm, wo man um Rat fragen könnte, und keinen Retter, der eine neue, schönere Welt aufbauen wird.