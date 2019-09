Berlin (dpa) - Renegades steht überraschend im Halbfinale des StarLadder Berlin Major in Counter-Strike: Global Offensive. Das australische Team setzte sich mit 2:0 (16:5, 16:12) gegen die Finnen von ENCE durch.

Im zweiten Viertelfinale siegten Avangar mit 2:1 (16:9, 11:16, 16:10) gegen den Mitfavoriten Team Vitality. Das mehrheitlich aus Kasachstan stammende Team ist damit der Halbfinalgegner von Renegades.

Vor allem der Sieg von Renegades war überraschend: ENCE war als Mitfavorit in die Hauptphase des Berlin Major gestartet. In einer überzeugenden Vorrunde siegten sie gegen die Konkurrenten Avangar, MIBR sowie Team Vitality und gingen als Erstplatzierte in die Hauptphase. In der Mercedes-Benz Arena konnte ENCE auch einige Fans versammeln, die ihre Mannschaft lautstark unterstützten.

"Ich bin einfach froh, dass ich hier bin, dass die Fans mich unterstützen und dass auch meine Familie hier ist", sagte der sichtlich enttäuschte Aleksi "Aleksib" Virolainen, Kapitän von ENCE, nach dem Viertelfinale.

Das StarLadder Berlin Major ist eins von zwei Major-Turnieren im Jahr 2019 und gilt als Weltmeisterschaft in CS:GO. Für die Mannschaften geht es neben dem Titel auch um insgesamt eine Million US-Dollar Preisgelder, wobei die Hälfte davon an den Sieger des Turniers geht.

Am Freitag stehen die beiden anderen Begegnungen des Viertelfinales an: Zunächst trifft der Vorrundenzweite NRG Esports auf den Vorrundensiebten Natus Vincere.

Anschließend folgt die Top-Begegnung Astralis gegen Team Liquid. Die beiden Mannschaften gelten als die stärksten in diesem Jahr. Astralis galt zu Beginn des Jahres als unbesiegbar, während Team Liquid danach mehrere hochrangige Turniere für sich entscheiden und sich den mit einer Million US-Dollar dotierten Preis Intel Grand Slam sichern konnte.