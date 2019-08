Shanghai (dpa) - Die Dota-2-Weltmeisterschaft The International in Shanghai geht auf die Zielgerade: Fünf von achtzehn Team sind noch im Wettbewerb verblieben. PSG.LGD und OG konnten sich bereits ihre Top-4-Platzierung sichern und stehen im Finale der Upper-Bracket.

Sowohl OG als auch PSG.LGD galten als starke Teams, vor dem Turnier aber keinesfalls als Top-Favoriten auf den Weltmeisterschaftstitel in diesem Jahr. Nach einer starken Gruppenphase verwies der Paris-Saint-Germain-Ableger die Konkurrenten Virtus.pro und Vici Gaming in der Hauptphase mit klaren 2:0-Siegen in die Lower Bracket.

OG übertraf auch schon bei der letztjährigen WM alle Erwartungen und spielte sich überraschend zum Titel. Die Reise des Teams wurde in der Dokumentation "Against The Odds" aufbereitet, die im Vorfeld des diesjährigen International erschienen ist.

Für die vier deutschen Hoffnungsträger im Wettbewerb lief es bisher eher durchwachsen. Mit Chaos Esports Club und Ninjas in Pyjamas schieden die Teams zweier Vertreter bereits in der Gruppenphase unrühmlich aus. Auch für Max "qojqva" Bröcker (23) endete der Wettbewerb in der ersten Runde des Lower-Bracket gegen ein starkes Royal Never Give Up aus China, die anschließend mit Virtus.pro auch einer der Favoriten im Turnier eliminierten.

Der einzig verbliebende Deutsche im Wettbewerb ist der 26-jährige Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi (26). Er und seine Mannschaftskollegen von Team Liquid eliminierten wiederum Royal Never Give Up, nachdem auch sie sich gegen Fnatic und TNC Predator durch das Lower-Bracket schlugen. Auch Evil Geniuses wurde von Team Liquid im Lower-Bracket mit einem klaren 2:0 nach Hause geschickt.

In der nächsten Runde wartet mit Vici Gaming oder Team Secret jedoch einer der großen Turnierfavoriten auf Team Liquid. Beide Kandidaten gehören zu den besten drei Teams der regulären Saison, konnten bei The International allerdings noch nicht ihr volles Potenzial abrufen. Eine Chance auf den Titel muss allen verbleibenden Teams aus dem Lower-Bracket trotz der überragenden Vorstellungen von PSG.LGD und OG jedoch eingeräumt werden.

Am Sonntag wird der große Sieger des mit rund 34 Millionen US-Dollar dotierten E-Sport-Wettbewerbs ausgespielt. Es wird das höchste Preisgeld sein, das jemals in einem E-Sport-Turnier ausgeschüttet wurde.