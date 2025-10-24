Statt auf Sturm standen die Zeichen am Freitag auf Ruhe, zumindest auf der sportpolitischen Wetterkarte. Bestenfalls Gegrummel war zu vernehmen aus der Ecke des organisierten Sports, allen voran beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Der hatte am Tag zuvor eine für ihn höchst unerquickliche Kunde aus dem Kanzleramt entgegengenommen: den ersten Entwurf des neuen Sportfördergesetzes. Dieser sieht vor, dass der organisierte Sport bei der Spitzensportförderung künftig im Grunde nicht mehr mitspielen, sondern beraten soll. Eine Versetzung von der Spielmacherposition auf die Ersatzbank, so dürfte es manch einem vorkommen.
MeinungSpitzensport:Der Sport ist selbst daran schuld, dass er bald nichts mehr zu sagen haben soll
Kommentar von Johannes Knuth
Lesezeit: 2 Min.
Der Zeitpunkt des neuen Sportfördergesetzes ist befremdlich, der Kerninhalt aber richtig: Der Sport hat seine Chancen lange nicht genutzt.
