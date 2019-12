Sie gewannen für Strobel

Die Handball-Weltmeisterschaft 2019 in Deutschland und Dänemark wurde kein neues Wintermärchen. Wie auch: Platz vier für die deutsche Mannschaft, wenig märchenhaft. Trotzdem bleiben Momente in Erinnerung aus dem Januar, der wieder einmal nur den Handballern gehörte: Die kolossale Stimmung erst in Berlin, dann das infernale Gebrüll in der Arena in Köln; die Millionen vor den Fernsehern, die sahen, wie Spielmacher Martin Strobel im Hauptrundenspiel gegen Kroatien dramatisch das Kreuzband riss; die Mannschaft, die sich unter Schock aufbäumte und das aus deutscher Sicht beste Spiel der WM für den verletzten Strobel gewann. Platz vier ging am Ende sportlich in Ordnung, emotional war die WM ein Vorgeschmack: auf die Europameisterschaft 2024, die ebenfalls in Deutschland stattfindet. Dann soll es richtig abgehen. Carsten Scheele