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Jonas Hummels über Missbrauch„Viele wollen nicht wahrhaben, dass so etwas auch im Fußball passiert“

Lesezeit: 8 Min.

Ex-Fußballer und Journalist Jonas Hummels spricht für eine ZDF-Doku mit Fußballern über ihre Missbrauchserfahrungen.
Ex-Fußballer und Journalist Jonas Hummels spricht für eine ZDF-Doku mit Fußballern über ihre Missbrauchserfahrungen.
Willem Konrad/ZDF/oh

Ex-Fußballer Jonas Hummels hat eine Doku über Missbrauch an Jugendspielern gedreht. Ein Gespräch über mutige Betroffene, fatales Schweigen und den DFB, von dem er mehr Einsatz fordert.

Interview von Sebastian Fischer und Thomas Hürner

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Bis 2016 war Fußball Alltag für Jonas Hummels. Der Bruder von Weltmeister Mats Hummels spielte als Profi in der 3. Liga und der Regionalliga für die SpVgg Unterhaching. Mit 25 beendete er nach zwei Kreuzbandrissen seine aktive Karriere, danach arbeitete er unter anderem als Co-Kommentator für Dazn. Er hat BWL und Psychologie studiert und beschäftigt sich inzwischen als Journalist mit Fußball, in kritischer Distanz: 2025 hat er mit Correctiv eine Recherche zu sexualisiertem Missbrauch im Jugendfußball veröffentlicht. Zum gleichen Thema läuft nun im ZDF eine Dokumentation von ihm und der Autorin Marie Bröckling.

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Von Saskia Aleythe

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