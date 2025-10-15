Der Golfplatz ist bekanntlich schon da, der Ozean fürs Freiwasserschwimmen auch, und die restlichen Kleinigkeiten wie ein Leichtathletikstadion, Hallen für die Ballsportarten oder ein Olympisches Dorf ließen sich bei so viel Immobilienkompetenz doch rasch errichten. Also, es ist im Prinzip alles bereitet für wunderbare Sommerspiele in und um Mar-a-Lago, der Ferienresidenz von US-Präsident Donald Trump in Florida.
MeinungFußball-WM und Olympia in den USA:Trump schrumpft Fifa und IOC auf Zwergengröße
Kommentar von Johannes Aumüller
Lesezeit: 3 Min.
Keine WM-Spiele in Boston? Ein Olympia-Entzug für Los Angeles? Man sollte sich hüten, Trumps Einlassungen zu Sportevents als eine seiner erratischen Wortmeldungen abzutun.
