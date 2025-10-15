Zum Hauptinhalt springen

MeinungFußball-WM und Olympia in den USA:Trump schrumpft Fifa und IOC auf Zwergengröße

Kommentar von Johannes Aumüller

Lesezeit: 3 Min.

Und den WM-Pokal gewinnt weder Spanien noch Frankreich noch Deutschland, sondern: Donald Trump (hier überreicht von Gianni Infantino im August).
Und den WM-Pokal gewinnt weder Spanien noch Frankreich noch Deutschland, sondern: Donald Trump (hier überreicht von Gianni Infantino im August). (Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa)

Keine WM-Spiele in Boston? Ein Olympia-Entzug für Los Angeles? Man sollte sich hüten, Trumps Einlassungen zu Sportevents als eine seiner erratischen Wortmeldungen abzutun.

Der Golfplatz ist bekanntlich schon da, der Ozean fürs Freiwasserschwimmen auch, und die restlichen Kleinigkeiten wie ein Leichtathletikstadion, Hallen für die Ballsportarten oder ein Olympisches Dorf ließen sich bei so viel Immobilienkompetenz doch rasch errichten. Also, es ist im Prinzip alles bereitet für wunderbare Sommerspiele in und um Mar-a-Lago, der Ferienresidenz von US-Präsident Donald Trump in Florida.

Zur SZ-Startseite

Saudi-Arabien und die Gaming-Industrie
:Königreich der Konsole

Von den neuen Olympischen Digitalspielen bis zur Übernahme des bedeutenden Spieleherstellers EA: Saudi-Arabien etabliert sich als Zentrum des E-Sports. Das dürfte Auswirkungen haben auf junge Gamer weltweit.

SZ PlusVon Felix Haselsteiner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite