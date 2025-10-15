Keine WM-Spiele in Boston? Ein Olympia-Entzug für Los Angeles? Man sollte sich hüten, Trumps Einlassungen zu Sportevents als eine seiner erratischen Wortmeldungen abzutun.

Der Golfplatz ist bekanntlich schon da, der Ozean fürs Freiwasserschwimmen auch, und die restlichen Kleinigkeiten wie ein Leichtathletikstadion, Hallen für die Ballsportarten oder ein Olympisches Dorf ließen sich bei so viel Immobilienkompetenz doch rasch errichten. Also, es ist im Prinzip alles bereitet für wunderbare Sommerspiele in und um Mar-a-Lago, der Ferienresidenz von US-Präsident Donald Trump in Florida.