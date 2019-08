Weltrekord: Hamburger zerschlägt 97 Dosen in einer Minute

Hamburg (dpa/lno) – Taekwondo-Spezialist Muhamed "Hammerhand" Kahrimanovic hat in seiner Heimatstadt Hamburg für einen Weltrekord gesorgt. Der 60-Jährige zerschlug am Freitagabend 97 gefüllte Getränkedosen mit einer Hand und verbesserte den von ihm gehaltenen Rekord deutlich. Der stand seit 2011 bei 74 Dosen.

"Ich fühle mich gut", sagte Kahrimanovic erschöpft. Seine Einlage war Bestandteil der Veranstaltung "Inklusion braucht Aktion" in der Barakiel-Halle in Hamburg-Alsterdorf. "Ich wollte den Rekord so gut wie möglich verbessern. Viele Jäger haben sich schon daran versucht", sagte der gebürtige Bosnier. "Und jeder Schlag braucht volle Konzentration, Explosivität, Geschwindigkeit, Präzision und Gleichgewicht."

Angst um seine Hand habe er nicht gehabt, meinte Kahrimanovic. "Ich will am Montag wieder zur Arbeit gehen. Da brauche ich Gefühl, ich arbeite in der Qualitätskontrolle." Der Kampfsportler hält weitere Weltrekorde. Beispielsweise hat er binnen 60 Sekunden 123 Kokosnüsse zerschlagen.