Hamburg (dpa/lno) – Hyrox-Weltmeister Lukas Storath ist der Konkurrenz auch bei dem neuartigen Fitness-Wettkampf in Hamburg enteilt. Der Würzburger siegte am Samstagabend in den Hamburger Messehallen nach acht Kraft- und Kraftausdauer-Stationen im Wechsel mit jeweils einem Kilometer Laufen in der Zeit von 1:00:41 Stunden. Bei den Frauen setzte sich die Hamburgerin Imke Salander in 1:07:41 Stunden durch. Für die Veranstaltung in der Hansestadt hatten rund 3000 Teilnehmer gemeldet.

Für den 39 Jahre alten Storath, der 2018 in Stuttgart mit 58:39 Minuten den Weltrekord bei den Männern aufstellte, war es die viertbeste Zeit seiner Karriere. Salander erreichte dagegen eine persönliche Bestleistung sowie die zweitbeste Zeit überhaupt bei den Frauen. Beide gehören damit zu den Favoriten bei der WM, die am 4. April 2020 in Berlin stattfindet.

Das Fitness-Format ist unter anderem von Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste entwickelt worden und war 2017, damals noch unter einem anderen Namen, in Hamburg zum ersten Mal ausgetragen worden.