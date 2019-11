Paris (dpa) - FunPlus Phoenix ist der neue League-of-Legends-Weltmeister. Das chinesische Team besiegte G2 Esports aus Europa in der AccorHotels Arena in Paris deutlich mit 3:0 und gewann damit die "Summoner's Cup" genannte Trophäe.

In den ersten beiden Partien der Serie wurde G2 Esports von FunPlus Phoenix (FPX) regelrecht vorgeführt. Im Auftaktspiel überraschten die beiden Midlaner Rasmus "Caps" (19) Winther und Kim "Doinb" Tae-sang (22) durch eine unkonventionelle Championauswahl: Caps spielte Pyke und fand sich im Duell mit Doinbs Nautilus. Der Star von G2 versuchte schon früh zu rotieren und seine Präsenz auf die ganze Karte auszuweiten. Die Kämpfe in der Toplane endeten jedoch immer zugunsten des chinesischen Teams.

Nach ihrem Auftaktsieg spielte FunPlus Phoenix eine vollkommen kontrollierte zweite Partie. Jeder Fehler von G2 Esports wurde konsequent bestraft, sodass der sonst dominant Repräsentant der europäischen Liga LEC in einigen Szenen regelrecht unkoordiniert schien.

Die erste Eliminierung der dritten Partie lies bis zur 15. Minute auf sich warten. Auch wenn diese an G2 Esports ging, lag eine leichte Führung dennoch bei FPX. Nachdem es kurz danach aussah, dass G2 doch die Oberhand gewinnen könnte, schaffte es das chinesische Team, mit einem Kampf bei der wichtigsten neutralen Einheit Baron Nashor das Spiel klar auf seine Seite zu ziehen und zum 3:0-Endstand zu bringen.

Auf G2, das seinen Sitz in Berlin hat, lagen große Hoffnungen der europäischen Fans. Auch in der Arena gab es unter den Fans eine klare Mehrheit für G2, die bereits in der Schlange am Eingang und auch während der Spiele immer wieder Fangesänge anstimmten.

Die LoL-WM gehört zu den wichtigsten Veranstaltungen im E-Sport-Jahr. Bereits das Halbfinale, in dem G2 Esports die koreanischen Konkurrenten T1 klar mit 3:1 besiegte, war der Analyse-Plattform "Esports Charts" zufolge das meistgesehene E-Sport-Match jemals.