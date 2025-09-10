Als die Radfahrerin Clara Koppenburg im Jahr 2019 ihr erstes Profirennen gewonnen hatte, sollte es für sie so richtig losgehen. Sie wollte weitere Erfolge feiern, trainierte hart, flog förmlich die Berge hinauf. Doch dann sperrte ihr Sportlicher Leiter sie auf unbestimmte Zeit. Der Grund: Clara Koppenburgs offenkundiges Untergewicht. Sie solle erst zunehmen, dann dürfe sie wieder in Wettkämpfen antreten, wurde ihr gesagt. Es war eine Maßnahme zu ihrem eigenen Schutz.
Sport und MenstruationJahrelang kein Zyklus: Im Sport ist das oft ein Indiz für ein tieferes Problem
Lesezeit: 6 Min.
Zu viel Training, zu wenig Essen: Viele Athletinnen leiden unter dem Energiedefizit REDs. Eine Folge: Menstruationsstörungen. Doch es drohen weitere Schäden. Die Tour-de-France-Fahrerin Clara Koppenburg hat reagiert.
Von Otis Schaffeld
Interview mit der ehemaligen Turnerin Kim Bui:"Eine Essstörung ist oft ein Hilfeschrei"
Kim Bui kennt die Höhen und die Abgründe ihres Sports. Im Gespräch erzählt sie von ihrer Bulimie-Erkrankung, den Erkenntnissen der Corona-Pause - und erklärt, wie die Zusammenarbeit von Trainern und Sportlern idealerweise sein sollte.
Lesen Sie mehr zum Thema