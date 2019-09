Evil Geniuses kehrt zurück in League of Legends und CS:GO

Seattle (dpa) - Evil Geniuses wird ab dem kommenden Jahr wieder in der nordamerikanischen League-of-Legends-Liga LCS vertreten sein. Die E-Sport-Organisation teilte mit, habe man den vakanten Liga-Platz von Echo Fox gekauft.

Die Rückkehr zu League of Legends sei eines der wichtigsten Ziele seit dem Kauf der Organisation durch die Investment-Firma Peak6 und dem Einsatz eines neuen Managements im Mai. EG hatte bereits ein LoL-Team in den Jahren 2013 bis 2014 und spielte zunächst in der europäischen, dann in der nordamerikanischen Liga. 2014 entschied sich die Muttergesellschaft, das LoL-Team von EG in Winterfox umzubenennen.

"Ich könnte mir EG nicht vorstellen, ohne dass wir versuchen, an der LCS teilzunehmen", sagte EG-Geschäftsführerin Nicole LaPointe Jameson der Mitteilung zufolge. "Und wir sind froh, dass wir hier als Franchise-Besitzer Wurzeln schlagen können." Für das neue Team werde der Standort in Los Angeles ausgebaut.

Zuvor hatte EG auch eine Rückkehr in die Disziplin "Counter-Strike: Global Offensive" bekanntgegeben. Die Organisation übernimmt sowohl das Team als auch den Platz in der ESL Pro League von NRG Esports. NRG gilt nach Team Liquid als zweitstärkstes CS:GO-Team in der Nordamerika-Region und belegte beim StarLadder Major Berlin den dritten Platz. Bereits bei der derzeit laufenden ESL One New York läuft das Team unter EG-Banner.

Wie viel Geld die Organisation für den Platz in der LCS und den Kauf von NRG ausgegeben hat, wurde nicht bekannt.

EG wurde bereits 1999 gegründet und betrieb seitdem diverse Teams in mehreren E-Sport-Disziplinen. In der Vergangenheit gab es intensive Rivalitäten vor allem mit Team Liquid. Sowohl in CS:GO als auch in LoL werden sich die beiden Organisationen nun wieder mehrfach begegnen.