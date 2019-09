EG dominiert Astralis im Finale der ESL One New York

New York (dpa) - Das "Counter-Strike: Global Offensive"-Team von Evil Geniuses hat nur wenige Tage nach seiner Neugründung bereits das erste Turnier gewonnen. Die Mannschaft, die zuvor unter dem Namen NRG Esports auflief, besiegte Astralis im Finale der ESL One New York mit 3:1.

"Was für ein toller Weg, unsere Karriere bei EG zu starten", sagte EG-Spieler Tarik "tarik" Celik, während er den Pokal in der Hand hielt. "Das ist nur der Anfang, da kommt noch viel mehr!"

Der Sieg in New York fühlte sich leicht an für das Team unter der neuen Flagge. Auf der ersten Karte Inferno schien Astralis noch zu schlafen: EG legte in der ersten Hälfte auf Seite der Antiterror-Einheit mit 13:2 vor und musste den Map-Sieg nach dem Seitenwechsel nur noch nach Hause spielen. Die Amerikaner gewannen die erste Karte mit 16:3.

Danach erwachte Astralis aus dem Tiefschlaf und setzte EG immerhin etwas entgegen. Allerdings nicht genug, denn auch die zweite Karte konnte EG für sich entscheiden - mit 16:12.

Auf der dritten Karte Train begegneten sich die beiden Mannschaften dann endlich auf Augenhöhe. Nach einem intensiven Schlagabtausch ging das Spiel gleich zwei Mal in die Verlängerung, die dann Astralis mit 22:20 gewann.

Die Entscheidung folgte auf Karte vier. Nachdem EG stark auf der Seite der Terroristen vorlegte, konnte Astralis zunächst auf 7:8 herankommen. Nach dem Seitenwechsel und sechs Rundensiegen in Folge konnte EG die Serie und damit das Finale allerdings nach Hause fahren.

Der Kauf des CS:GO-Teams von NRG Esports durch Evil Geniuses wurde erst am Mittwoch vor der ESL One bekanntgegeben. NRG galt zuvor als eins der besten Teams weltweit und belegte auf der inoffiziellen Weltrangliste von "HLTV" den vierten Platz.