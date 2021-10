Von David Hopper

Zukunft Deutschland: Veränderungen und Chancen Wir erleben eine Zeit des Wandels. Wie steht es um die Zukunft des Landes? Welche innovativen Ideen gibt es? Das ist das Thema der großen SZ-Schwerpunkts "Zukunft Deutschland". Alle Beiträge sowie weitere Analysen und Reportagen finden Sie auf dieser Seite.

Turnhallen bleiben zu, Schwimmbäder geschlossen: Das gemeinsame Sporttreiben hat keine leichte Zeit hinter sich. Die Wucht der Zahl hat aber doch überrascht, als der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sie Mitte Oktober bekannt gab: Fast 800000 Mitglieder haben die Sportvereine im Jahr 2020 verloren. Besonders dramatisch ist der Einbruch bei den unter Sechsjährigen, von denen viele sonst über das klassische Kinderturnen in die Vereine finden. Und von dort, Jahre später, manchmal bis aufs olympische Siegerpodest.

Wohin der Sport seine Mitglieder verloren hat, ist nicht ganz klar. Bloß vorübergehend ans Online-Yoga? An den ohnehin um sich greifenden Trend zur Individualisierung: Wenn Aerobic nicht stattfindet, geht man halt zum Joggen in den Park? Oder doch an Bewegungsarmut und Spielekonsole? Und was heißt all das für junge Athleten und ihre Träume: Medaillen zu gewinnen bei Olympia, den Paralympics oder Weltmeisterschaften? Wenn der Breitensport leidet, ist das auch ein Problem für den Spitzensport.

Von den Olympischen Spielen in Tokio haben deutsche Sportler im Sommer 37 Medaillen zurückgebracht, es war die schlechteste Bilanz seit der Wiedervereinigung. Auch die paralympischen Sportler kamen mit weniger Erfolgen nach Hause als je zuvor. Diese Schwierigkeiten wurzeln allerdings schon in der Zeit vor der Pandemie.

Olympische und Paralympische Spiele sind ein Lebenstraum, der viele Athletinnen und Athleten bewegt. Aber sie sind auch mehr: Die Spiele schaffen Vorbilder, sie bringen den Wert der Bewegung zurück in die Wohnzimmer. Eine Athletin, eine Trainerin und ein Sportfunktionär erzählen, mit welchen Schwierigkeiten sie dabei zu kämpfen haben, was sich ändern muss - und warum es sich trotzdem lohnt, sich voll und ganz auf den Sport einzulassen.