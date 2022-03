Von Frank Hellmann,

Das Kinn hatte Bo Svensson auf die linke Hand gestützt, auf seiner Stirn zeichneten sich immer wieder Falten ab. Die sorgenvolle Miene, die der Cheftrainer des FSV Mainz 05 am Tag vor dem Nachholspiel gegen Borussia Dortmund (Mi., 18.30 Uhr) in der hybriden Pressekonferenz an den Tag legte, war verständlich. Svensson, 42, war selbst von einem Corona-Massenausbruch dermaßen betroffen, dass er am Wochenende kaum die Treppe in den eigenen vier Wänden hochkam, doch einige Akteure hatte es noch schlimmer erwischt. Am ärgsten ist Stürmer Delano Burgzorg, 23, betroffen, bei dem laut Svensson "eine leichte Herzmuskelentzündung" festgestellt wurde. "Für alle, die denken, wenn man negativ ist, dann ist man auch spielfähig, ist er das beste Beispiel, dass es nicht so ist." Sein niederländischer Winter-Neuzugang habe jetzt "Pause bis auf Weiteres."