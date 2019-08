London (dpa) - Mohammed "MoAuba" Harkous ist als erster Deutscher in der Geschichte des E-Sports FIFA-19-Weltmeister. Der Profi des SV Werder Bremen setzte sich am Sonntag im Finale des FIFA eWorld Cups 2019 in London mit einem Gesamtergebnis von 3:2 gegen den Vorjahressieger Mossad "Msdossary" Aldossary aus Saudi-Arabien durch. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier gewinnen kann - unglaublich", sagte "MoAuba". "In FIFA 19 gewinnt, wer auf den Punkt da ist. Heute war ich das."