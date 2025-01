Abflug: Beim Super-G-Cup in Wengen, Schweiz, schießt US-Skirennfahrer Jared Goldberg die Abfahrt hinunter.

(Foto: AAMIR QURESHI/AFP)

Schuss ab: Gudakesh Motie von den westindischen Inseln setzt in der Cricket-Arena in Multan, Pakistan, zum Schlag an.

(Foto: MARTIN KEEP/AFP)

Liebe für die Heimat: Nach ihrem Sieg gegen Italiens Jasmine Paolini signiert die ukrainische Tennisspielerin Elina Svitolina die Kameralinse eines Filmteams bei den Australien Open in Melbourne mit den Worten „Love Ukraine“.

(Foto: Mark J. Terrill/AP)

Reingehängt: Während Noah Clowney (r.), Angreifer der Brooklyn Nets, in der zweiten Hälfte des NBA-Basketball-Spiels in Los Angeles zum Wurf ansetzt, versucht Gabe Vincent von den Los Angeles Lakers noch zu verteidigen.

(Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Im Schatten der Berge: Das Staffelrennen der Frauen beim Biathlon in Ruhpolding führt die Athletinnen durch Licht und Dunkel.