Berlin (dpa) - Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), hat 450 Schiedsrichter aus verschiedenen Sportarten empfangen. Gemeinsam mit dem Präsidenten des Landessportbunds Berlin, Thomas Härtel, dankte Müller ihnen für die ehrenamtliche Arbeit. Darunter waren am Donnerstag auch Kampf-, Punkt- und Wertungsrichter. "Wer sich als Schieds- oder Kampfrichter ehrenamtlich engagiert, verdient daher alle Unterstützung", sagte Müller. Er betonte, dass besonders die Spiele in den Mannschaftssportarten auf ehrenamtliche Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter angewiesen sind.

Zahlreiche Kampf-, Punkt- und Wertungsrichtern waren unter anderem im August bei den Finals in Berlin tätig - den erstmals an einem Wochenende in einer Stadt ausgetragenen deutschen Meisterschaften in zehn Sportarten. Zudem zählten auch Schiedsrichter aus dem Amateurfußball zu den Gästen, die zuletzt unter aggressivem Verhalten von Spielern und Zuschauern zu leiden hatten.

LSB-Präsident Thomas Härtel sagte: "Heute stehen die Menschen im Mittelpunkt, die selbst keiner Mannschaft angehören und auch keine Wettbewerbe gewinnen." Ihnen sei es zu verdanken, "dass sportliches Regelwerk eingehalten wird und Wettkämpfe ordnungsgemäß ablaufen".