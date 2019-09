Astralis besiegt Liquid im Halbfinale der ESL One New York

New York (dpa) - Astralis hat Team Liquid im Halbfinale der ESL One New York 2019 mit 2:1 geschlagen. In einem Duell auf Augenhöhe sicherten sich die Dänen nach dem StarLadder Major den zweiten Sieg in Folge gegen die Amerikaner. Beide Teams haben den Anspruch, das beste Counter-Strike-Team der Welt zu sein.

Zunächst konnten sowohl Team Liquid als auch Astralis ihre eigene Map-Auswahl für sich entscheiden. Auf Vertigo gewann Astralis mit 16:9, bevor sie sich auf Team Liquids Wahl Dust2 mit ebenfalls 9:16 geschlagen geben mussten. Ein Zeichen mentaler Stärke der Amerikaner, denn Astralis schloss Vertigo zuvor mit zehn gewonnen Runde in Folge ab.

Auf der entscheidenden Map Overpass konnte sich trotz eines 5:1-Starts für Team Liquid lange keines der beiden Teams absetzen. Erst mit dem Sieg in der Pistolenrunde der zweiten Hälfte machte Astralis wichtigen Boden gut. Diesen Vorsprung konnten die Dänen anschließend mit einem 16:13 zum Seriensieg tragen.

Im Finale trifft Astralis auf Evil Geniuses, die das zweite Halbfinalpartie gegen G2 Esports mit 2:0 (16:8; 16:7) für sich entscheiden konnten. Beim StarLadder Major lief das Team noch unter dem Banner von NRG auf. Zuletzt verlor Astralis im Finale der Gruppenphase mit 0:2 gegen Evil Geniuses.