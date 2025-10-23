In Christiane Schenderleins Büro im fünften Stock des Kanzleramts herrschte in den vergangenen Wochen erhöhtes Verkehrsaufkommen. Die 43-Jährige aus Weißenfels ist dort im Frühjahr als erste Staatsministerin des Bundes für Sport und Ehrenamt eingezogen; die CDU-Politikerin hatte sich zuvor aber vor allem in der Kultur- und Medienpolitik profiliert. Entsprechend viele Kennenlerntreffen standen zuletzt an, etwa mit Vertretern von Spitzensportverbänden, Stützpunkten und Potenzialanalysekommissionen. Viel mehr als der unverbindliche Austausch von Höflichkeiten – und der prächtige Blick auf das Regierungsviertel – blieb manchen Gästen aber nicht in Erinnerung.
SportpolitikEin Gesetzesvorhaben, das den deutschen Sport aufwühlen wird
Wie werden deutsche Athleten erfolgreicher bei Großanlässen? Ein Sportfördergesetz der neuen Bundesregierung soll helfen. Der erste Entwurf der Staatsministerin setzt an einer Stelle radikal an: beim Sport selbst.
Von Johannes Knuth
