SportpolitikEin Gesetzesvorhaben, das den deutschen Sport aufwühlen wird

Lesezeit: 5 Min.

Der deutsche Spitzensport soll schnell wieder vorwärtskommen – darum geht es bei der Reform.
Der deutsche Spitzensport soll schnell wieder vorwärtskommen – darum geht es bei der Reform. (Foto: David Kirouac/Orange Pictures/Imago)

Wie werden deutsche Athleten erfolgreicher bei Großanlässen? Ein Sportfördergesetz der neuen Bundesregierung soll helfen. Der erste Entwurf der Staatsministerin setzt an einer Stelle radikal an: beim Sport selbst.

Von Johannes Knuth

In Christiane Schenderleins Büro im fünften Stock des Kanzleramts herrschte in den vergangenen Wochen erhöhtes Verkehrsaufkommen. Die 43-Jährige aus Weißenfels ist dort im Frühjahr als erste Staatsministerin des Bundes für Sport und Ehrenamt eingezogen; die CDU-Politikerin hatte sich zuvor aber vor allem in der Kultur- und Medienpolitik profiliert. Entsprechend viele Kennenlerntreffen standen zuletzt an, etwa mit Vertretern von Spitzensportverbänden, Stützpunkten und Potenzialanalysekommissionen. Viel mehr als der unverbindliche Austausch von Höflichkeiten – und der prächtige Blick auf das Regierungsviertel – blieb manchen Gästen aber nicht in Erinnerung.

