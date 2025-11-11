Die Welt-Anti-Doping-Agentur vermutet einen Abwärtstrend an Vergehen. Neue Studien legen nahe, dass die Doping-Dunkelziffer im Spitzensport nach wie vor hoch ist.

Travis Tygart ist seit 2007 Vorstand der amerikanischen Anti-Doping-Agentur, und in all den Jahren hat er sich selten vor einer ordentlichen sportpolitischen Rauferei gedrückt. Als er das Betrugssystem rund um den Radprofi Lance Armstrong entblätterte, brachte ihm das weltweit Anerkennung ein, laut eigener Auskunft auch einige Morddrohungen. Wenn Tygart sich einen Großen der Szene vorknöpft, darf man also hellhörig werden.