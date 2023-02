Von Sven Haist, London

In gewisser Weise errang Pep Guardiola als Trainer von Manchester City am Mittwochabend einen 3:1-Sieg gegen sich selbst. Denn das Spitzenspiel der Premier League beim Arsenal Football Club sah aus, als würde er dabei auf sein eigenes Spiegelbild treffen - auf seinen langjährigen Assistenztrainer Mikel Arteta, der in puncto Fußballphilosophie mit Guardiola seelenverwandt ist. Nach seiner bei Arsenal beendeten Spielerkarriere hatte der Spanier Arteta für dreieinhalb Saisons unter Guardiola bei City gearbeitet, bis ihn die Londoner Ende 2019 als Cheftrainer zurückholten.

Seitdem hat Arteta bei Arsenal einen Ballbesitzstil entwickelt, der Guardiola-Teams zum Verwechseln ähnelt und auch schicke Taktiktrends des Lehrmeisters beinhaltet: inverse Außenverteidiger, abkippende Sechser, falsche Neuner. Aus diesem nahezu identischen Ansatz ergab sich nun im direkten Duell um die Tabellenspitze ein Denkspiel um die Matchkontrolle - wobei das Original (Guardiola) und die Kopie (Arteta) ähnlich gut waren.

Durch das Patt auf dem Platz stellte sich mit zunehmender Spieldauer - beim Stand von 1:1 - die Frage, wie Guardiola sein Ebenbild, Artetas Arsenal, bezwingen möchte, um in diesem wegweisenden Direktduell die am Thron rüttelnden jungen Himmelsstürmer aus London wieder einzufangen. Die bemerkenswerte Antwort darauf: City überließ Arsenal den Ball und lauerte selbst auf Fehler. Sie taten es ungefähr auf die selbe Art, wie sonst die meisten anderen Klubs der Premier League gegen Manchester City agieren.

Der für Guardiola erstaunliche Taktikwechsel zahlte sich aus: City erzielte durch Jack Grealish (72.) und Erling Haaland (82.) die Treffer zum Sieg, jeweils ging ein Ballverlust in Arsenals Spielaufbau voraus. Durch das 3:1 hat City innerhalb kurzer Zeit den zeitweise großen Rückstand auf Arsenal vollständig wettgemacht, wegen des besseren Torverhältnisses wurde der Herausforderer an der Tabellenspitze sogar überholt - allerdings ist Arsenal mit einem ausgetragenen Spiel weniger noch gefühlter Erster

Guardiola schafft sich selbst taktische Probleme - dann löst er sie.

Der erfolgreiche Defensiv-Move hatte für den Tiki-taka-Liebhaber Guardiola allerdings einen statistischen Preis: Insgesamt nur 36 Prozent Ballbesitz wurden für City gemessen. Dies war der niedrigste Wert einer Pep-Mannschaft in 505 Erstligapartien als Trainer (davon 254 mit dem FC Bayern und dem FC Barcelona). In der zweiten Halbzeit gegen Arsenal sank der Wert sogar noch weiter ab, auf 32 Prozent. Dahinter steckte eine Personalrochade in der 61. Minute: Guardiola brachten den Innenverteidiger Manuel Akanji für den Rechtsaußen Riyad Mahrez.

Danach übernahm der zunächst in der Abwehrmitte aufgestellte Nathan Ake die Linksverteidigerrolle, sodass der in diesem Bereich unerprobte (und mit Arsenal-Angreifer Bukayo Saka kämpfende) Offensivallrounder Bernardo Silva auf die für ihn bekannte Mahrez-Position rücken konnte. Dass Silva diesmal in der Abwehr gestartet war, war wohl darin begründet, dass Guardiola die Ballsicherheit im Spielaufbau stärken wollte, indem er Silva dann nach vorn beorderte, als vierten Mittelfeldspieler.

Allerdings funktionierte die Zuteilung der Gegenspieler nach Ballverlusten kaum, wodurch Arsenal in der Lage war, sich mehrmals durchs Zentrum zu kombinieren. Nach dem Spiel gab Guardiola zu, "etwas Neues" probiert zu haben, was jedoch "schrecklich" misslungen sei. Erst mit der konservativen Umstellung erlangte sein Team im Verlauf der zweiten Halbzeit die defensive Stabilität zurück. Die Online-Zeitung Independent titelte treffend, dass sich Guardiola zunächst selbst taktische Probleme "geschafft", diese dann aber "gelöst" hätte.

Trotz der eigentlich auf Dominanz getrimmten Spielweise scheint für City die Kontertaktik eine für die Zukunft ansprechende Alternative zu sein. Denn zum einen tut sich die Mannschaft gegen mannorientiert verteidigende Teams wie Arsenal momentan schwer, gute Spielzüge zu entwerfen und sich generell durchzusetzen. Zum anderen hat City mit Haaland einen Stürmer verpflichtet, der dank seiner Schnelligkeit bei Tempogegenstößen geradezu prädestiniert ist, Pässe von Spielmacher Kevin De Bruyne zu empfangen. In dieser Saison hat De Bruyne dem norwegischen Torjäger bereits sechs von dessen 26 Ligatoren aufgelegt, zusammen waren die beiden an 41 der 59 Premier-League-Tore von City beteiligt. Kein anderes Duo kommt auch nur annähernd auf eine so beeindruckende Bilanz.

Zu einer der unterschätzten Fähigkeiten De Bruynes gehört die Gabe, frühzeitig Ballverluste der Gegenspieler vorauszuahnen und sich entsprechend zu positionieren. Dies verschafft ihm oft den entscheidenden Freiraum, um Konter einzuleiten. Den Beweis lieferte er bei seiner Vorlage für Haaland zum 3:1 bei Arsenal. Und bereits beim Führungstor erahnte De Bruyne früh einen zu kurzen Rückpass, erlief ihn und lupfte den Ball von dort aus über Arsenal-Keeper Aaron Ramsdale hinweg ins Tor .

Dieses 1:0 (24.) war der erste Treffer des Belgiers für City seit Ende Oktober. Und beim zwischenzeitlichen 2:1 provozierte De Bruyne an der Mittellinie mit seinem geschickten Nachsetzen ein missglücktes Zuspiel. Die Times schrieb, De Bruyne habe Arsenal eine "Lehrstunde" erteilt - vermutlich nicht nur den vielen jungen Spielern, sondern auch Trainer Arteta und einigen Stadionbesuchern.

An der Seitenauslinie, als City während des Matches einen Einwurf zügig ausführen wollte, kickte Arteta nicht zum ersten Mal in dieser Saison absichtlich den Ball weg. Daraufhin wies ihn De Bruyne zurecht. Ähnlich die Oberhand behielt er nach seiner Auswechslung in der Schlussphase: Ein paar erboste Zuschauer bewarfen De Bruyne mit Gegenständen, darunter Flaschen und Becher, und versuchten ihn zu provozieren. Doch die unrühmlichen Aktionen, die eine Untersuchung des Fußballverbandes FA nach sich ziehen werden, ließ De Bruyne emotionslos an sich abprallen - so wie City die Schlussoffensive von Arsenal auf dem Platz.