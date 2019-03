8. März 2019, 11:41 Uhr Präsident Spinner tritt zurück Ein klassisches Kölner Intrigenstück

Der 1. FC Köln steht an der Spitze der zweiten Liga und liegt voll im Plan beim Vorhaben Wiederaufstieg.

Doch intern wird der Klub von Machtkämpfen erschüttert. Sportdirektor Armin Veh setzt sich in einem offenen Duell gegen Präsident Werner Spinner durch.

Ob nun Ruhe einkehrt, ist fraglich. Auch die Arbeit von Trainer Markus Anfang sieht Veh kritisch.

Von Philipp Selldorf, Köln

Für die Regierungskrise beim Zweitligisten 1. FC Köln hatte Mittelfeldspieler Marco Höger am Aschermittwoch nur ein Lächeln übrig: "Ich kenne das aus fünf Jahren Schalke wesentlich schlimmer", stellte er nach dem Training am Geißbockheim unbeschwert fest. Ohnehin offenbarte der 29-jährige Profi ein erfreuliches Vertrauen in die Vernunft und Weisheit der Kölner Stammesführer: "Wenn da Redebedarf ist - ich glaube, die Herren sind erwachsen genug ...", mutmaßte Höger.

Mit diesen heiteren Sätzen hatte er gewissermaßen das Vorwort zu den Geschehnissen gesprochen, die am Nachmittag folgen sollten. Heiter ging es dabei allerdings nicht zu. Nachdem die Klein- und Großfunktionäre des Klubs in der Zentrale des Hauptsponsors den dringendsten Redebedarf gestillt hatten, stand der 1. FC Köln ohne Präsident da: Werner Spinner, 70, reichte seinen Rücktritt ein und zog damit die Konsequenz aus Differenzen, die sich über Monate angestaut hatten und am Sonntag durch Sportchef Armin Veh so zielbewusst wie ungeniert in die Öffentlichkeit getragen worden waren.

Nach dem 2:1-Sieg des FC in Ingolstadt hatte der 58 Jahre alte Manager ohne Rücksicht auf die Friedenspflicht während der Karnevalstage einen Großkrach innerhalb des Hauses enthüllt - samt angeblich "irreparablem" Vertrauensverlust. Den Namen seines Widersachers nannte Veh dabei zwar nicht. Aber alle wussten, dass er Spinner meinte. Dem Kölner Publikum kam es angesichts des zugespitzten Konflikts vor, als müssten sich Veh und Spinner nun wie zwei Revolvermänner zum Duell auf die Hauptstraße begeben.

Manches, was seitdem beim FC passiert ist, war schon wieder auf kölsche Art lustig. Dass den FC-Spielern auf ihrem roten Doppeldecker im Rosenmontagszug die Kamelle ausgingen; dass Veh am größten Kölner Feiertag das Kostüm eines schwarzen Schafs überzog; oder dass der Rauch der Nürnberger Rostbratwürstchen, die am Aschermittwoch zu Ehren von Torwart Timo Horn vor der Kabine gegrillt wurden, einen Feuerwehreinsatz auslöste. Aber der Kampf hinter den Kulissen hatte mit rheinischer Folklore nichts zu tun, hier handelte es sich um eines jener Intrigenstücke, die in der Kölner Vereinsgeschichte immer wieder aufgeführt worden sind.