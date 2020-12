Auch wenn die Freude über die Rückkehr an die Tabellenspitze der zweiten Fußball-Bundesliga keine 24 Stunden währte, ist die Stimmung bei der SpVgg Greuther Fürth wieder bestens. Beim 3:0 (2:0) in Sandhausen erlebte Trainer Stefan Leitl sein auswärts weiter ungeschlagenes Team so, wie er sich es gewünscht hatte: "Es war die erhoffte Reaktion nach dem 0:1 gegen Heidenheim." Fürth belohnte sich für eine reife Vorstellung mit den drei Treffern von Julian Green sowie den jungen Angreifern Jamie Leweling und Dickson Abiama. Die Umstellungen in der Startelf mit einigen frischen Akteuren griffen. "Wir haben in elf Tagen vier Spiele und brauchen jeden Spieler", erklärte Leitl. Im Angriff ersetzte der 19-jährige Leweling den angeschlagenen Kapitän Branimir Hrgota sehr gut, der aus der fünften Liga gekommene Abiama, 22, traf als Joker. "Jamie wollte den Bock endlich umstoßen", sagte Leitl. "Und Dickson ist jetzt auch so weit, dass er Zweitliga-Fußball spielen kann."