Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika statt. 48 statt 36 Teams, drei Länder: die kommende WM hat so viele Spiele und Städte wie noch nie.
In unserem Spielplan zur Fußball-WM 2026 finden Sie alle Spiele, Tabellen und Gruppen in der Übersicht. Liveticker, Tabellen und Statistiken finden Sie zudem in unserem Datencenter.
Spielplan der WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA
Spielplan zur Fußball-WM 2026: Viertelfinale
- 9. Juli in Boston: Frankreich – Marokko 2:0
- Fr, 10. Juli, 21 Uhr in Los Angeles: Spanien – Belgien, ZDF
- Sa, 11. Juli, 23 Uhr in Miami: Norwegen – England, Magenta
- So, 12. Juli, 03 Uhr in Kansas City: Argentinien – Schweiz, Magenta
Spielplan zur Fußball-WM 2026: Halbfinale
- Di, 14. Juli, 21 Uhr in Dallas: Sieger Frankreich – Sieger Spanien/Belgien
- Mi, 15. Juli, 21 Uhr in Atlanta: Sieger Norwegen/England – Argentinien/Schweiz
Deutschland bei der WM 2026
Gegen Curaçao gelang der deutschen Mannschaft nach einer kurzen Schwächephase in der ersten Halbzeit ein klarer und in der Höhe verdienter Auftaktsieg. Kai Havertz erzielte zwei Treffer, der eingewechselte Deniz Undav steuerte ein Tor und zwei Vorlagen bei. Gegen die Elfenbeinküste tat sich das DFB-Team lange schwer, erst durch die Einwechslung von Undav und Nadiem Amiri drehte sich das Momentum. Das letzte Gruppenspiel verlor das Team von Julian Nagelsmann gegen Ecuador trotz einer sehr frühen 1:0-Führung. Im Sechzehntelfinale war dann wieder überraschend früh Schluss für das DFB-Team. Gegen Paraguay kam man in der regulären Spielzeit nicht über ein 1:1 hinaus. Erstmals verlor Deutschland dann ein Elfmeterschießen bei einer WM.
- 14. Juni in Houston: Deutschland - Curaçao 7:1
- 20. Juni in Toronto: Deutschland - Elfenbeinküste 2:1
- 25. Juni in New York: Ecuador - Deutschland 2:1
- 29. Juni in Boston: Deutschland – Paraguay 1:1, 3:4 i.E.
Alle Spiele der WM 2026 im Überblick
In unserem Spielplan zur Fußball-WM 2026 finden Sie aufgrund der Zeitverschiebung von sechs bis neun Stunden alle Anstoßzeiten in mitteleuropäischer Sommerzeit. Hinter den Gruppennamen steht der jeweilige TV-Sender, der das Spiel überträgt.
1. Spieltag
- 11. Juni in Mexiko-Stadt: Mexiko - Südafrika 2:0 (Gr. A)
- 12. Juni in Guadalajara: Südkorea - Tschechien 2:1 (Gr. A)
- 12. Juni in Toronto: Kanada - Bosnien-H. 1:1 (Gr. B)
- 13. Juni in Los Angeles: USA - Paraguay 4:1 (Gr. D)
- 13. Juni in San Francisco: Katar - Schweiz 1:1 (Gr. B)
- 14. Juni in New York: Brasilien - Marokko 1:1 (Gr. C)
- 14. Juni in Boston: Haiti - Schottland 0:1 (Gr. C)
- 14. Juni in Vancouver: Australien - Türkei 2:0 (Gr. D)
- 14. Juni in Houston: Deutschland - Curaçao 7:1 (Gr. E)
- 14. Juni in Dallas: Niederlande – Japan 2:2 (Gr. F)
- 15. Juni in Philadelphia: Elfenbeinküste - Ecuador 1:0 (Gr. E)
- 15. Juni in Monterrey: Schweden – Tunesien 5:1 (Gr. F)
- 15. Juni in Atlanta: Spanien – Kapverden 0:0 (Gr. H)
- 15. Juni in Seattle: Belgien – Ägypten 1:1 (Gr. G)
- 16. Juni in Miami: Saudi-Arabien – Uruguay 1:1 (Gr. H)
- 16. Juni in Los Angeles: Iran – Neuseeland 2:2 (Gr. G)
- 16. Juni in New York: Frankreich – Senegal 3:1 (Gr. I)
- 17. Juni in Boston: Irak – Norwegen 1:4 (Gr. I)
- 17. Juni in Kansas City: Argentinien - Algerien 3:0 (Gr. J)
- 17. Juni in San Francisco: Österreich - Jordanien 3:1 (Gr. J)
- 17. Juni in Houston: Portugal - DR Kongo 1:1 (Gr. K)
- 17. Juni in Dallas: England - Kroatien 4:2 (Gr. L)
- 18. Juni in Toronto: Ghana - Panama 1:0 (Gr. L)
- 18. Juni in Mexiko-Stadt: Usbekistan - Kolumbien 1:3 (Gr. K)
2. Spieltag
- 18. Juni in Atlanta: Tschechien - Südafrika 1:1 (Gr. A)
- 18. Juni in Los Angeles: Schweiz - Bosnien-H. 4:1 (Gr. B)
- 19. Juni in Vancouver: Kanada - Katar 6:0 (Gr. B)
- 19. Juni in Guadalajara: Mexiko - Südkorea 1:0 (Gr. A)
- 19. Juni in Seattle: USA - Australien 2:0 (Gr. D)
- 20. Juni in Boston: Schottland - Marokko 0:1 (Gr. C)
- 20. Juni in Philadelphia: Brasilien - Haiti 3:0 (Gr. C)
- 20. Juni in San Francisco: Türkei - Paraguay 0:1 (Gr. D)
- 20. Juni in Houston: Niederlande - Schweden 5:1 (Gr. F)
- 20. Juni in Toronto: Deutschland - Elfenbeinküste 2:1 (Gr. E)
- 21. Juni in Kansas City: Ecuador - Curaçao 0:0 (Gr. E)
- 21. Juni in Monterrey: Tunesien - Japan 0:4 (Gr. F)
- 21. Juni in Atlanta: Spanien - Saudi-Arabien 4:0 (Gr. H)
- 21. Juni in Los Angeles: Belgien - Iran 0:0 (Gr. G)
- 22. Juni in Miami: Uruguay - Kapverden 2:2 (Gr. H)
- 22. Juni in Vancouver: Neuseeland - Ägypten 1:3 (Gr. G)
- 22. Juni in Dallas: Argentinien - Österreich 2:0 (Gr. J)
- 22. Juni in Philadelphia: Frankreich - Irak 3:0 (Gr. I)
- 23. Juni in New York: Norwegen - Senegal 3:2 (Gr. I)
- 23. Juni in San Francisco: Jordanien - Algerien 1:2 (Gr. J)
- 23. Juni in Houston: Portugal - Usbekistan 5:0 (Gr. K)
- 23. Juni in Boston: England - Ghana 0:0 (Gr. L)
- 24. Juni in Toronto: Panama - Kroatien 0:1 (Gr. L)
- 24. Juni in Guadalajara: Kolumbien - DR Kongo 1:0 (Gr. K)
3. Spieltag
- 24. Juni in Vancouver: Schweiz - Kanada 2:1 (Gr. B)
- 24. Juni in Seattle: Bosnien-H. - Katar 3:1 (Gr. B)
- 25. Juni in Monterrey: Südafrika - Südkorea 1:0 (Gr. A)
- 25. Juni in Atlanta: Marokko - Haiti 4:2 (Gr. C)
- 25. Juni in Miami: Schottland - Brasilien 0:3 (Gr. C)
- 25. Juni in Mexiko-Stadt: Tschechien - Mexiko 0:3 (Gr. A)
- 25. Juni in Philadelphia: Curaçao - Elfenbeinküste 0:2 (Gr. E)
- 25. Juni in New York: Ecuador - Deutschland 2:1 (Gr. E)
- 26. Juni in Dallas: Japan – Schweden 1:1 (Gr. F)
- 26. Juni in Kansas City: Tunesien – Niederlande 1:3 (Gr. F)
- 26. Juni in Los Angeles: Türkei - USA 3:2 (Gr. D)
- 26. Juni in San Francisco: Paraguay – Australien 0:0 (Gr. D)
- 26. Juni in Boston: Norwegen – Frankreich 1:4 (Gr. I)
- 26. Juni in Toronto: Senegal – Irak 5:0 (Gr. I)
- 27. Juni in Houston: Kapverden – Saudi-Arabien 0:0 (Gr. H)
- 27. Juni in Guadalajara: Uruguay – Spanien 0:1 (Gr. H)
- 27. Juni in Vancouver: Neuseeland – Belgien 1:5 (Gr. G)
- 27. Juni in Seattle: Ägypten – Iran 1:1 (Gr. G)
- 27. Juni in New York: Panama – England 0:2 (Gr. L)
- 27. Juni in Philadelphia: Kroatien - Ghana 2:1 (Gr. L)
- 28. Juni in Miami: Kolumbien - Portugal 0:0 (Gr. K)
- 28. Juni in Atlanta: DR Kongo - Usbekistan 3:1 (Gr. K)
- 28. Juni in Kansas City: Algerien – Österreich 3:3 (Gr. J)
- 28. Juni in Dallas: Jordanien – Argentinien 1:3 (Gr. J)
Spielplan zur Fußball-WM 2026: Sechzehntelfinale
- 28. Juni in Los Angeles: Südafrika – Kanada 0:1
- 29. Juni in Houston: Brasilien – Japan 2:1
- 30. Juni in Monterrey: Niederlande – Marokko 3:4 n.E.
- 29. Juni in Boston: Deutschland – Paraguay 4:5 n.E.
- 30. Juni in Dallas: Elfenbeinküste – Norwegen 1:2
- 30. Juni in New York: Frankreich – Schweden 3:0
- 1. Juli in Mexiko-Stadt: Mexiko – Ecuador 2:0
- 1. Juli in Atlanta: England – DR Kongo 2:1
- 1. Juli in Seattle: Belgien – Senegal 3:2 n.V.
- 2. Juli in San Francisco: USA – Bosnien-Herzegowina 2:0
- 2. Juli in Los Angeles: Spanien – Österreich 3:0
- 3. Juli in Toronto: Portugal – Kroatien 2:1
- 3. Juli in Vancouver: Schweiz – Algerien 2:0
- 3. Juli in Dallas: Australien – Ägypten 3:5 n.E.
- 4. Juli in Miami: Argentinien – Kapverden 3:2 n.V.
- 4. Juli Kansas City: Kolumbien – Ghana 1:0
Spielplan zur Fußball-WM 2026: Achtelfinale
- 4. Juli in Houston: Kanada – Marokko 0:3
- 4. Juli in Philadelphia: Paraguay – Frankreich 0:1
- 5. Juli in New York: Brasilien – Norwegen 1:2
- 6. Juli in Mexiko-Stadt: Mexiko – England 2:3
- 6. Juli in Dallas: Portugal – Spanien 0:1
- 7. Juli in Seattle: USA – Belgien 1:4
- 7. Juli in Atlanta: Argentinien – Ägypten 3:2
- 7. Juli in Vancouver: Schweiz – Kolumbien 4:3 n.E.
Spielplan zur Fußball-WM 2026: Viertelfinale
- Do, 9. Juli, 22 Uhr in Boston: Frankreich – Marokko (Spiel 97)
- Fr, 10. Juli, 21 Uhr in Los Angeles: Spanien – Belgien (Spiel 98)
- Sa, 11. Juli, 23 Uhr in Miami: Norwegen – England (Spiel 99)
- So, 12. Juli, 03 Uhr in Kansas City: Argentinien – Schweiz (Spiel 100)
Spielplan zur Fußball-WM 2026: Halbfinale
- Di, 14. Juli, 21 Uhr in Dallas: Sieger Spiel 97 – Sieger Spiel 98 (Spiel 101)
- Mi, 15. Juli, 21 Uhr in Atlanta: Sieger Spiel 99 – Sieger Spiel 100 (Spiel 102)
Fußball-WM 2026: Spiel um Platz 3
- Sa, 18. Juli, 23 Uhr in Miami: Verlierer Spiel 101 - Verlierer Spiel 102 (Spiel 103)
WM-Finale 2026
- So, 19. Juli, 21 Uhr in New York: Sieger Spiel 101 - Sieger Spiel 102 (Spiel 104), ZDF
Gruppen der Fußball-WM 2026 in der Übersicht
- Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechien
- Gruppe B: Kanada, Bosnien-Herzegowina, Katar, Schweiz
- Gruppe C: Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland
- Gruppe D: USA, Paraguay, Australien, Türkei
- Gruppe E: Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador
- Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien
- Gruppe G: Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland
- Gruppe H: Spanien, Kapverden, Saudi-Arabien, Uruguay
- Gruppe I: Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen
- Gruppe J: Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien
- Gruppe K: Portugal, DR Kongo, Usbekistan, Kolumbien
- Gruppe L: England, Kroatien, Panama, Ghana
Modus bei der WM 2026
Bei dieser Weltmeisterschaft werden 48 Mannschaften auf zwölf Gruppen verteilt. Die ersten zwei in der Gruppe kommen direkt weiter. Außerdem qualifizieren sich die acht besten Gruppendritten für das neue Sechzehntelfinale. Für die Mannschaften in den Gruppen A, B, C, die den dritten Platz belegen, bedeutet das zwei Tage Unsicherheit, ob sie noch am weiteren Turnierverlauf teilnehmen dürfen.
Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, danach die Anzahl der geschossenen Tore. Genügt das nicht, wird das Ergebnis im direkten Vergleich relevant. Sind all diese Werte zwischen den beiden Teams identisch, wird die Fair-Play-Wertung herangezogen, also wer weniger gelbe und rote Karten erhalten hat.
Stadien bei der Fußball-WM 2026
Insgesamt 16 Stadien teilen sich die 104 Spiele der WM auf. Elf stehen in den USA, drei in Mexiko und zwei in Kanada.
- Toronto-Stadion in Toronto (Kanada) mit 45.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung
- BC Place Vancouver in Vancouver (Kanada) mit 54.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung
- Aztekenstadion in Mexiko-Stadt (Mexiko) mit 83.000 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung
- Guadalajara-Stadion in Zapopan (Mexiko) mit 48.000 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung
- Monterrey-Stadion in Guadalupe (Mexiko) mit 53.500 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung
- Atlanta-Stadion in Atlanta (USA) mit 75.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung
- Boston-Stadion in Foxborough (USA) mit 65.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung
- Dallas-Stadion in Arlington (USA) mit 94.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung
- Houston-Stadion in Houston (USA) mit 72.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung
- Kansas-City-Stadion in Kansas City (USA) mit 73.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung
- Los-Angeles-Stadion in Inglewood (USA) mit 70.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung
- Miami-Stadion in Miami Gardens (USA) mit 65.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung
- New-York-New-Jersey-Stadion in East Rutherford (USA) mit 82.500 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung
- Philadelphia-Stadion in Philadelphia (USA) mit 69.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung
- San-Francisco-Bay-Area-Stadion in Santa Clara (USA) mit 71.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung
- Seattle-Stadion in Seattle (USA) mit 69.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung
Fußball-WM 2026 im TV und Stream
60 der 104 Spiele übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Alle Spiele der Fußball-WM sehen Fans beim kostenpflichtigen Angebot der Telekom MagentaTV. Im Livestream übertragen ARD und ZDF in ihren jeweiligen Mediatheken sowie auf den Apps der Sportschau (ARD) und des Sportstudios (ZDF). Magenta bietet ebenfalls einen Livestream an.