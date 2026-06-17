Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 läuft, Deutschland gewinnt den Auftakt klar gegen Curaçao, Lionel Messi trifft dreimal gegen Algerien. Der Spielplan mit allen Spielen, Terminen und Gruppen.

Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika statt. 48 statt 36 Teams, drei Länder: die kommende WM hat so viele Spiele und Städte wie noch nie. Wir geben einen Überblick über die Gruppen und wann welches Land in welcher Stadt spielt.

England und Kroatien treffen heute Abend um 22 Uhr aufeinander. Zuvor bestreiten Portugal und der Kongo ihr erstes Vorrundenspiel, Anpfiff ist um 19 Uhr. Beide Spiele sind live im Free-TV im ZDF zu sehen.

In unserem Spielplan zur Fußball-WM 2026 finden Sie alle Spiele, Tabellen und Gruppen in der Übersicht. Liveticker, Tabellen und Statistiken finden Sie zudem in unserem Datencenter.

Live Fußball-WM 2026 : Das Turnier hat sein erstes virales Maskottchen Bei der WM stehen nicht nur die Fußballer im Fokus. In Mexiko-Stadt macht eine Ente jetzt Karriere. In der Bundesliga und in Uefa-Wettbewerben soll es keine Trinkpausen geben. Die Bayern holen offenbar einen Marokkaner. Alle Entwicklungen im Liveblog ...

Spielplan der WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA

Deutschland bei der WM 2026

Gegen Curaçao gelang der deutschen Mannschaft nach einer kurzen Schwächephase in der ersten Halbzeit ein klarer und in der Höhe verdienter Auftaktsieg. Kai Havertz erzielte zwei Treffer, der eingewechselte Deniz Undav steuerte ein Tor und zwei Vorlagen bei. Als nächstes trifft das DFB-Team am Samstag auf die Elfenbeinküste.

14. Juni in Houston: Deutschland - Curaçao 7:1

- Curaçao 7:1 Samstag, 20. Juni in Toronto um 22 Uhr MESZ: Deutschland - Elfenbeinküste, ZDF

- Elfenbeinküste, ZDF Donnerstag, 25. Juni in New York um 22 Uhr MESZ: Ecuador - Deutschland, ARD

Sollte Deutschland seine Gruppe gewinnen, würde im Sechzehntelfinale ein Gruppendritter warten. Im Achtelfinale jedoch der Sieger der Gruppe I – möglicherweise also Frankreich oder Norwegen.

Deutschland bei der Fußball-WM : Hurra, ein locker-fluffiger Auftaktsieg Diesmal kein verpatzter WM-Start: Beim 7:1 der deutschen Nationalelf gegen Curaçao treffen sechs unterschiedliche DFB-Spieler – und ein paar Ideen von Bundestrainer Nagelsmann gehen auf. SZ Plus Von Philipp Schneider ...

Gruppen der Fußball-WM 2026 in der Übersicht

Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechien

Gruppe B: Kanada, Bosnien-Herzegowina, Katar, Schweiz

Gruppe C: Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland

Gruppe D: USA, Paraguay, Australien, Türkei

Gruppe E: Deutschland , Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador

, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador Gruppe G: Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland

Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien

Gruppe H: Spanien, Kapverden, Saudi-Arabien, Uruguay

Gruppe I: Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen

Gruppe J: Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien

Gruppe K: Portugal, DR Kongo, Usbekistan, Kolumbien

Gruppe L: England, Kroatien, Panama, Ghana

Der große SZ-WM-Überblick : In 48 Teams um den Globus Von kleinen Karibikinseln über Ex-Geheimfavoriten bis zu den Gastgebern und ihren Herausforderungen: Eine interaktive Übersicht über die 48 Mannschaften, die bei der WM 2026 teilnehmen. SZ Plus ...

Alle Spiele der WM 2026 im Überblick

In unserem Spielplan zur Fußball-WM 2026 finden Sie aufgrund der Zeitverschiebung von sechs bis neun Stunden alle Anstoßzeiten in mitteleuropäischer Sommerzeit. Hinter den Gruppennamen steht der jeweilige TV-Sender, der das Spiel überträgt.

1. Spieltag

Meinung Regeländerung bei der Fußball-WM : Schafft die verpflichtenden Trinkpausen wieder ab! SZ Plus Kommentar von Claudio Catuogno ...

2. Spieltag

Do, 18. Juni, 18 Uhr in Atlanta: Tschechien - Südafrika (Gr. A), ZDF

Do, 18. Juni, 21 Uhr in Los Angeles: Schweiz - Bosnien-H. (Gr. B), Magenta

Fr, 19. Juni, 00 Uhr in Vancouver: Kanada - Katar (Gr. B), ZDF

Fr, 19. Juni, 03 Uhr in Guadalajara: Mexiko - Südkorea (Gr. A), Magenta

Fr, 19. Juni, 21 Uhr in Seattle: USA - Australien (Gr. D), ARD

Sa, 20. Juni, 00 Uhr in Boston: Schottland - Marokko (Gr. C), Magenta

Sa, 20. Juni, 3.30 Uhr in Philadelphia: Brasilien - Haiti (Gr. C), ARD

Sa, 20. Juni, 05 Uhr in San Francisco: Türkei - Paraguay (Gr. D), Magenta

Sa, 20. Juni, 19 Uhr in Houston: Niederlande - Schweden (Gr. F), ZDF

Sa, 20. Juni, 22 Uhr in Toronto: Deutschland - Elfenbeinküste (Gr. E), ZDF

- Elfenbeinküste (Gr. E), ZDF So, 21. Juni, 02 Uhr in Kansas City: Ecuador - Curaçao (Gr. E), ZDF

So, 21. Juni, 06 Uhr in Monterrey: Tunesien - Japan (Gr. F), Magenta

So, 21. Juni, 18 Uhr in Atlanta: Spanien - Saudi-Arabien (Gr. H), Magenta

So, 21. Juni, 21 Uhr in Los Angeles: Belgien - Iran (Gr. G), ZDF

Mo, 22. Juni, 00 Uhr Miami: Uruguay - Kapverden (Gr. H), ARD

Mo, 22. Juni, 03 Uhr in Vancouver: Neuseeland - Ägypten (Gr. G), Magenta

Mo, 22. Juni, 19 Uhr in Dallas: Argentinien - Österreich (Gr. J), ARD

Mo, 22. Juni, 23 Uhr in Philadelphia: Frankreich - Irak (Gr. I), ARD

Di, 23. Juni, 02 Uhr in New York: Norwegen - Senegal (Gr. I), Magenta

Di, 23. Juni, 05 Uhr in San Francisco: Jordanien - Algerien (Gr. J), ZDF

Di, 23. Juni, 19 Uhr in Houston: Portugal - Usbekistan (Gr. K), ARD

Di, 23. Juni, 22 Uhr in Boston: England - Ghana (Gr. L), ARD

Mi, 24. Juni, 01 Uhr in Toronto: Panama - Kroatien (Gr. L), Magenta

Mi, 24. Juni, 04 Uhr in Guadalajara: Kolumbien - DR Kongo (Gr. K), ARD

3. Spieltag

Mi, 24. Juni, 21 Uhr in Vancouver: Schweiz - Kanada (Gr. B), ARD

Mi, 24. Juni, 21 Uhr in Seattle: Bosnien-H. - Katar (Gr. B), Magenta

Do, 25. Juni, 00 Uhr in Atlanta: Marokko - Haiti (Gr. C), ZDF

Do, 25. Juni, 00 Uhr in Miami: Schottland - Brasilien (Gr. C), Magenta

Do, 25. Juni, 03 Uhr in Monterrey: Südafrika - Südkorea (Gr. A), Magenta

Do, 25. Juni, 03 Uhr in Mexiko-Stadt: Tschechien - Mexiko (Gr. A), Magenta

Do, 25. Juni, 22 Uhr in Philadelphia: Curaçao - Elfenbeinküste (Gr. E), Magenta

Do, 25. Juni, 22 Uhr in New York: Ecuador - Deutschland (Gr. E), ARD

(Gr. E), ARD Fr, 26. Juni, 01 Uhr in Dallas: Japan – Schweden (Gr. F), Magenta

Fr. 26. Juni, 01 Uhr in Kansas City: Tunesien – Niederlande (Gr. F), ARD

Fr, 26. Juni, 04 Uhr in Los Angeles: Türkei - USA (Gr. D), Magenta

Fr, 26. Juni, 04 Uhr in San Francisco: Paraguay – Australien (Gr. D), ARD

Fr, 26. Juni, 21 Uhr in Boston: Norwegen – Frankreich (Gr. I), ZDF

Fr, 26. Juni, 21 Uhr in Toronto: Senegal – Irak (Gr. I), Magenta

Sa, 27. Juni, 02 Uhr in Houston: Kapverden – Saudi-Arabien (Gr. H), ARD

Sa, 27. Juni, 02 Uhr in Guadalajara: Uruguay – Spanien (Gr. H), Magenta

Sa, 27. Juni, 05 Uhr in Vancouver: Neuseeland – Belgien (Gr. G), Magenta

Sa, 27. Juni, 05 Uhr in Seattle: Ägypten – Iran (Gr. G), Magenta

Sa, 27. Juni, 23 Uhr in New York: Panama – England (Gr. L), Magenta

Sa, 27. Juni, 23 Uhr in Philadelphia: Kroatien - Ghana (Gr. L), ZDF

So, 28. Juni, 01.30 Uhr in Miami: Kolumbien - Portugal (Gr. K), ZDF

So, 28. Juni, 01.30 Uhr in Atlanta: DR Kongo - Usbekistan (Gr. K), Magenta

So, 28. Juni, 04 Uhr in Kansas City: Algerien – Österreich (Gr. J), ZDF

So, 28. Juni, 04 Uhr in Dallas: Jordanien – Argentinien (Gr. J), Magenta

Irans Fußballer bei der WM : Willkommen beim Kriegsgegner Die Teilnahme Irans führt zur politisch komplexesten Situation der WM-Historie: Statt wie geplant in Arizona bezieht das Team nun in Mexiko sein Quartier – spielen muss es aber in den USA. Die Rekonstruktion einer komplizierten Anreise. SZ Plus Von Raphael Geiger und Boris Herrmann ...

Spielplan zur Fußball-WM 2026: Sechzehntelfinale

So, 28. Juni, 21 Uhr in Los Angeles: Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B (Spiel 73)

Mo, 29. Juni, 19 Uhr in Houston: Erster Gruppe C – Zweiter Gruppe F (Spiel 76)

Mo, 29. Juni, 22.30 Uhr in Boston: Erster Gruppe E – Dritter Gruppe A/B/C/D/F (Spiel 74)

Di, 30. Juni, 03 Uhr in Monterrey: Erster Gruppe F – Zweiter Gruppe C (Spiel 75)

Di, 30. Juni, 19 Uhr in Dallas: Zweiter Gruppe E – Zweiter Gruppe I (Spiel 78)

Di, 30. Juni, 23 Uhr in New York: Erster Gruppe I – Dritter Gruppe C/D/F/G/H (Spiel 77)

Mi, 1. Juli, 03 Uhr in Mexiko-Stadt: Erster Gruppe A – Dritter Gruppe C/E/F/H/I (Spiel 79)

Mi, 1. Juli, 18 Uhr in Atlanta: Erster Gruppe L – Dritter Gruppe E/H/I/J/K (Spiel 80)

Mi, 1. Juli, 22 Uhr in Seattle: Erster Gruppe G – Dritter Gruppe A/E/H/I/J (Spiel 82)

Do, 2. Juli, 02 Uhr in San Francisco: Erster Gruppe D – Dritter Gruppe B/E/F/I/J (Spiel 81)

Do, 2. Juli, 21 Uhr in Los Angeles: Erster Gruppe H – Zweiter Gruppe J (Spiel 84)

Fr, 3. Juli, 01 Uhr in Toronto: Zweiter Gruppe K – Zweiter Gruppe L (Spiel 83)

Fr, 3. Juli, 05 Uhr in Vancouver: Erster Gruppe B – Dritter Gruppe E/F/G/I/J (Spiel 85)

Fr, 3. Juli, 20 Uhr in Dallas: Zweiter Gruppe D – Zweiter Gruppe G (Spiel 88)

Sa, 4. Juli, 00 Uhr in Miami: Erster Gruppe J – Zweiter Gruppe H (Spiel 86)

Sa, 4. Juli, 03.30 Uhr Kansas City: Erster Gruppe K – Dritter Gruppe D/E/I/J/L (Spiel 87)

Spielplan zur Fußball-WM 2026: Achtelfinale

Sa, 4. Juli, 19 Uhr in Houston: Sieger Spiel 73 – Sieger Spiel 75 (Spiel 90)

Sa, 4. Juli, 23 Uhr in Philadelphia: Sieger Spiel 74 – Sieger Spiel 77 (Spiel 89)

So, 5. Juli, 22 Uhr in New York: Sieger Spiel 76 – Sieger Spiel 78 (Spiel 91)

Mo, 6. Juli, 02 Uhr in Mexiko-Stadt: Sieger Spiel 79 – Sieger Spiel 80 (Spiel 92)

Mo, 6. Juli, 21 Uhr in Dallas: Sieger Spiel 83 – Sieger Spiel 84 (Spiel 93)

Di, 7. Juli, 02 Uhr in Seattle: Sieger Spiel 81 – Sieger Spiel 82 (Spiel 94)

Di, 7. Juli, 18 Uhr in Atlanta: Sieger Spiel 86 – Sieger Spiel 88 (Spiel 95)

Di, 7. Juli, 22 Uhr in Vancouver: Sieger Spiel 85 – Sieger Spiel 87 (Spiel 96)

Spielplan zur Fußball-WM 2026: Viertelfinale

Do, 9. Juli, 22 Uhr in Boston: Sieger Spiel 89 – Sieger Spiel 90 (Spiel 97)

Fr, 10. Juli, 21 Uhr in Los Angeles: Sieger Spiel 93 – Sieger Spiel 94 (Spiel 98)

Sa, 11. Juli, 23 Uhr in Miami: Sieger Spiel 91 – Sieger Spiel 92 (Spiel 99)

So, 12. Juli, 03 Uhr in Kansas City: Sieger Spiel 95 – Sieger Spiel 96 (Spiel 100)

Spielplan zur Fußball-WM 2026: Halbfinale

Di, 14. Juli, 21 Uhr in Dallas: Sieger Spiel 97 – Sieger Spiel 98 (Spiel 101)

Mi, 15. Juli, 21 Uhr in Atlanta: Sieger Spiel 99 – Sieger Spiel 100 (Spiel 102)

Fußball-WM 2026: Spiel um Platz 3

Sa, 18. Juli, 23 Uhr in Miami: Verlierer Spiel 101 - Verlierer Spiel 102 (Spiel 103)

WM-Finale 2026

So, 19. Juli, 21 Uhr in New York: Sieger Spiel 101 - Sieger Spiel 102 (Spiel 104)

Modus bei der WM 2026

Bei dieser Weltmeisterschaft werden 48 Mannschaften auf zwölf Gruppen verteilt. Die ersten zwei in der Gruppe kommen direkt weiter. Außerdem qualifizieren sich die acht besten Gruppendritten für das neue Sechzehntelfinale. Für die Mannschaften in den Gruppen A, B, C, die den dritten Platz belegen, bedeutet das zwei Tage Unsicherheit, ob sie noch am weiteren Turnierverlauf teilnehmen dürfen.

Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, danach die Anzahl der geschossenen Tore. Genügt das nicht, wird das Ergebnis im direkten Vergleich relevant. Sind all diese Werte zwischen den beiden Teams identisch, wird die Fair-Play-Wertung herangezogen, also wer weniger gelbe und rote Karten erhalten hat.

Fußball-Weltmeisterschaft 2026 : Alle WM-Spielorte und Stadien im Überblick Zum ersten Mal wird eine Fußball-Weltmeisterschaft in drei Ländern ausgetragen, zum ersten Mal an 16 verschiedenen Spielorten. Ein Überblick über die Stadien der Fußball-WM 2026. Von Marko Zotschew ...

Stadien bei der Fußball-WM 2026

Insgesamt 16 Stadien teilen sich die 104 Spiele der WM auf. Elf stehen in den USA, drei in Mexiko und zwei in Kanada.

Toronto-Stadion in Toronto (Kanada) mit 45.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung

in Toronto (Kanada) mit 45.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung BC Place Vancouver in Vancouver (Kanada) mit 54.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung

in Vancouver (Kanada) mit 54.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung Aztekenstadion in Mexiko-Stadt (Mexiko) mit 83.000 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung

in Mexiko-Stadt (Mexiko) mit 83.000 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung Guadalajara-Stadion in Zapopan (Mexiko) mit 48.000 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung

in Zapopan (Mexiko) mit 48.000 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung Monterrey-Stadion in Guadalupe (Mexiko) mit 53.500 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung

in Guadalupe (Mexiko) mit 53.500 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung Atlanta-Stadion in Atlanta (USA) mit 75.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung

in Atlanta (USA) mit 75.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung Boston-Stadion in Foxborough (USA) mit 65.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung

in Foxborough (USA) mit 65.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung Dallas-Stadion in Arlington (USA) mit 94.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung

in Arlington (USA) mit 94.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung Houston-Stadion in Houston (USA) mit 72.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung

in Houston (USA) mit 72.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung Kansas-City-Stadion in Kansas City (USA) mit 73.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung

in Kansas City (USA) mit 73.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung Los-Angeles-Stadion in Inglewood (USA) mit 70.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung

in Inglewood (USA) mit 70.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung Miami-Stadion in Miami Gardens (USA) mit 65.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung

in Miami Gardens (USA) mit 65.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung New-York-New-Jersey-Stadion in East Rutherford (USA) mit 82.500 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung

in East Rutherford (USA) mit 82.500 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung Philadelphia-Stadion in Philadelphia (USA) mit 69.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung

in Philadelphia (USA) mit 69.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung San-Francisco-Bay-Area-Stadion in Santa Clara (USA) mit 71.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung

in Santa Clara (USA) mit 71.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung Seattle-Stadion in Seattle (USA) mit 69.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung

Fußball-WM 2026 im TV und Stream

60 der 104 Spiele übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Alle Spiele der Fußball-WM sehen Fans beim kostenpflichtigen Angebot der Telekom MagentaTV. Im Livestream übertragen ARD und ZDF in ihren jeweiligen Mediatheken sowie auf den Apps der Sportschau (ARD) und des Sportstudios (ZDF). Magenta bietet ebenfalls einen Livestream an.