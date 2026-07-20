Spanien dominiert im WM-Finale schwache Argentinier und wird Fußball-Weltmeister 2026. Der Spielplan mit allen Spielen, Terminen und Gruppen.

Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika statt. 48 statt 36 Teams, drei Länder: die kommende WM hat so viele Spiele und Städte wie noch nie.

In unserem Spielplan zur Fußball-WM 2026 finden Sie alle Spiele, Tabellen und Gruppen in der Übersicht. Liveticker, Tabellen und Statistiken finden Sie zudem in unserem Datencenter.

Fußball-WM : Nichts bleibt ohne Schatten bei dieser WM, nicht mal Messi Mbappé, Haaland, Kane und allen voran Messi haben diese Weltmeisterschaft geprägt. Aber das wahre Vermächtnis dieser WM wird nach Trumps Eingriff sein, dass man jetzt alles und damit nichts mehr glauben kann. SZ Plus Von Holger Gertz ...

Deutschland bei der WM 2026: DFB-Team erlebt Debakel

Gegen Curaçao gelang der deutschen Mannschaft nach einer kurzen Schwächephase in der ersten Halbzeit ein klarer und in der Höhe verdienter Auftaktsieg. Kai Havertz erzielte zwei Treffer, der eingewechselte Deniz Undav steuerte ein Tor und zwei Vorlagen bei. Gegen die Elfenbeinküste tat sich das DFB-Team lange schwer, erst durch die Einwechslung von Undav und Nadiem Amiri drehte sich das Momentum. Das letzte Gruppenspiel verlor das Team von Julian Nagelsmann gegen Ecuador trotz einer sehr frühen 1:0-Führung. Im Sechzehntelfinale war dann wieder überraschend früh Schluss für das DFB-Team. Gegen Paraguay kam man in der regulären Spielzeit nicht über ein 1:1 hinaus. Erstmals verlor Deutschland dann ein Elfmeterschießen bei einer WM.

14. Juni in Houston: Deutschland - Curaçao 7:1

- Curaçao 7:1 20. Juni in Toronto: Deutschland - Elfenbeinküste 2:1

- Elfenbeinküste 2:1 25. Juni in New York: Ecuador - Deutschland 2:1

2:1 29. Juni in Boston: Deutschland – Paraguay 1:1, 3:4 i.E.

Deutschland bei der WM 2026 : Die gescheiterte Nagelsmann-Taktik Was lief für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM schief? Was war eigentlich der Plan? Und was waren die Fehler des Bundestrainers? Ein Erklärungsversuch. SZ Plus Von Sebastian Fischer, Felix Haselsteiner und Sead Mujić ...

Spielplan der WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA

1. Spieltag

2. Spieltag

3. Spieltag

24. Juni in Vancouver: Schweiz - Kanada 2:1 (Gr. B)

24. Juni in Seattle: Bosnien-H. - Katar 3:1 (Gr. B)

25. Juni in Monterrey: Südafrika - Südkorea 1:0 (Gr. A)

25. Juni in Atlanta: Marokko - Haiti 4:2 (Gr. C)

25. Juni in Miami: Schottland - Brasilien 0:3 (Gr. C)

25. Juni in Mexiko-Stadt: Tschechien - Mexiko 0:3 (Gr. A)

25. Juni in Philadelphia: Curaçao - Elfenbeinküste 0:2 (Gr. E)

25. Juni in New York: Ecuador - Deutschland 2:1 (Gr. E)

2:1 (Gr. E) 26. Juni in Dallas: Japan – Schweden 1:1 (Gr. F)

26. Juni in Kansas City: Tunesien – Niederlande 1:3 (Gr. F)

26. Juni in Los Angeles: Türkei - USA 3:2 (Gr. D)

26. Juni in San Francisco: Paraguay – Australien 0:0 (Gr. D)

26. Juni in Boston: Norwegen – Frankreich 1:4 (Gr. I)

26. Juni in Toronto: Senegal – Irak 5:0 (Gr. I)

27. Juni in Houston: Kapverden – Saudi-Arabien 0:0 (Gr. H)

27. Juni in Guadalajara: Uruguay – Spanien 0:1 (Gr. H)

27. Juni in Vancouver: Neuseeland – Belgien 1:5 (Gr. G)

27. Juni in Seattle: Ägypten – Iran 1:1 (Gr. G)

27. Juni in New York: Panama – England 0:2 (Gr. L)

27. Juni in Philadelphia: Kroatien - Ghana 2:1 (Gr. L)

28. Juni in Miami: Kolumbien - Portugal 0:0 (Gr. K)

28. Juni in Atlanta: DR Kongo - Usbekistan 3:1 (Gr. K)

28. Juni in Kansas City: Algerien – Österreich 3:3 (Gr. J)

28. Juni in Dallas: Jordanien – Argentinien 1:3 (Gr. J)

Spielplan zur Fußball-WM 2026: Sechzehntelfinale

28. Juni in Los Angeles: Südafrika – Kanada 0:1

29. Juni in Houston: Brasilien – Japan 2:1

30. Juni in Monterrey: Niederlande – Marokko 3:4 n.E.

29. Juni in Boston: Deutschland – Paraguay 4:5 n.E.

– Paraguay 4:5 n.E. 30. Juni in Dallas: Elfenbeinküste – Norwegen 1:2

30. Juni in New York: Frankreich – Schweden 3:0

1. Juli in Mexiko-Stadt: Mexiko – Ecuador 2:0

1. Juli in Atlanta: England – DR Kongo 2:1

1. Juli in Seattle: Belgien – Senegal 3:2 n.V.

2. Juli in San Francisco: USA – Bosnien-Herzegowina 2:0

2. Juli in Los Angeles: Spanien – Österreich 3:0

3. Juli in Toronto: Portugal – Kroatien 2:1

3. Juli in Vancouver: Schweiz – Algerien 2:0

3. Juli in Dallas: Australien – Ägypten 3:5 n.E.

4. Juli in Miami: Argentinien – Kapverden 3:2 n.V.

4. Juli Kansas City: Kolumbien – Ghana 1:0

Spielplan zur Fußball-WM 2026: Achtelfinale

Spielplan zur Fußball-WM 2026: Viertelfinale

9. Juli in Boston: Frankreich – Marokko 2:0

10. Juli in Los Angeles: Spanien – Belgien 2:1

11. Juli in Miami: Norwegen – England 1:2 n.V.

12. Juli in Kansas City: Argentinien – Schweiz 3:1 n.V.

Spielplan zur Fußball-WM 2026: Halbfinale

Fußball-WM 2026: Spiel um Platz 3

WM-Finale 2026

Spanien : Die Weltmeisterschaft war ihre Bestimmung Beste Mannschaft, bester Spieler, bester Torwart, bestes Talent: Der Weltmeistertitel für Spanien ist alles andere als Zufall. Luis de la Fuente, der beste Trainer des Turniers, hat ihn vorhergesagt. SZ Plus Von Javier Cáceres ...

Gruppen der Fußball-WM 2026 in der Übersicht

Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechien

Gruppe B: Kanada, Bosnien-Herzegowina, Katar, Schweiz

Gruppe C: Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland

Gruppe D: USA, Paraguay, Australien, Türkei

Gruppe E: Deutschland , Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador

, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien

Gruppe G: Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland

Gruppe H: Spanien, Kapverden, Saudi-Arabien, Uruguay

Gruppe I: Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen

Gruppe J: Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien

Gruppe K: Portugal, DR Kongo, Usbekistan, Kolumbien

Gruppe L: England, Kroatien, Panama, Ghana

Modus bei der WM 2026

Bei dieser Weltmeisterschaft werden 48 Mannschaften auf zwölf Gruppen verteilt. Die ersten zwei in der Gruppe kommen direkt weiter. Außerdem qualifizieren sich die acht besten Gruppendritten für das neue Sechzehntelfinale. Für die Mannschaften in den Gruppen A, B, C, die den dritten Platz belegen, bedeutet das zwei Tage Unsicherheit, ob sie noch am weiteren Turnierverlauf teilnehmen dürfen.

Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, danach die Anzahl der geschossenen Tore. Genügt das nicht, wird das Ergebnis im direkten Vergleich relevant. Sind all diese Werte zwischen den beiden Teams identisch, wird die Fair-Play-Wertung herangezogen, also wer weniger gelbe und rote Karten erhalten hat.

Fußball-Weltmeisterschaft 2026 : Alle WM-Spielorte und Stadien im Überblick Zum ersten Mal wurde eine Fußball-Weltmeisterschaft in drei Ländern ausgetragen, zum ersten Mal an 16 verschiedenen Spielorten. Ein Überblick über die Stadien der Fußball-WM 2026. Von Marko Zotschew ...

Stadien bei der Fußball-WM 2026

Insgesamt 16 Stadien teilen sich die 104 Spiele der WM auf. Elf stehen in den USA, drei in Mexiko und zwei in Kanada.