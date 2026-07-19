Bei der Fußball-WM 2026 geht es in die letzten zwei Partien. Wer wird Weltmeister? Der Spielplan mit allen Spielen, Terminen und Gruppen.

Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika statt. 48 statt 36 Teams, drei Länder: die kommende WM hat so viele Spiele und Städte wie noch nie.

In unserem Spielplan zur Fußball-WM 2026 finden Sie alle Spiele, Tabellen und Gruppen in der Übersicht. Liveticker, Tabellen und Statistiken finden Sie zudem in unserem Datencenter.

Live Fußball-WM 2026 : Einlasschaos vor dem WM-Finale Volunteers, Tänzer, Gastronomie-Personal, Fotografen und Journalisten müssen stundenlang vor dem Stadion warten. Jürgen Klopp äußert sich zu den Verhandlungen mit dem DFB. Alle Entwicklungen im Liveblog ...

Spielplan der WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA

Fußball-WM 2026: Spiel um Platz 3

WM-Finale 2026

So, 19. Juli, 21 Uhr in New York: Spanien - Argentinien, ZDF

Meinung Fußball-WM : Gianni Infantino ist für den Fußball die größte Bedrohung SZ Plus Essay von Thomas Kistner ...

Deutschland bei der WM 2026: DFB-Team erlebt Debakel

Gegen Curaçao gelang der deutschen Mannschaft nach einer kurzen Schwächephase in der ersten Halbzeit ein klarer und in der Höhe verdienter Auftaktsieg. Kai Havertz erzielte zwei Treffer, der eingewechselte Deniz Undav steuerte ein Tor und zwei Vorlagen bei. Gegen die Elfenbeinküste tat sich das DFB-Team lange schwer, erst durch die Einwechslung von Undav und Nadiem Amiri drehte sich das Momentum. Das letzte Gruppenspiel verlor das Team von Julian Nagelsmann gegen Ecuador trotz einer sehr frühen 1:0-Führung. Im Sechzehntelfinale war dann wieder überraschend früh Schluss für das DFB-Team. Gegen Paraguay kam man in der regulären Spielzeit nicht über ein 1:1 hinaus. Erstmals verlor Deutschland dann ein Elfmeterschießen bei einer WM.

14. Juni in Houston: Deutschland - Curaçao 7:1

- Curaçao 7:1 20. Juni in Toronto: Deutschland - Elfenbeinküste 2:1

- Elfenbeinküste 2:1 25. Juni in New York: Ecuador - Deutschland 2:1

2:1 29. Juni in Boston: Deutschland – Paraguay 1:1, 3:4 i.E.

Deutschland bei der WM 2026 : Die gescheiterte Nagelsmann-Taktik Was lief für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM schief? Was war eigentlich der Plan? Und was waren die Fehler des Bundestrainers? Ein Erklärungsversuch. SZ Plus Von Sebastian Fischer, Felix Haselsteiner und Sead Mujić ...

Alle Spiele der WM 2026 im Überblick

In unserem Spielplan zur Fußball-WM 2026 finden Sie aufgrund der Zeitverschiebung von sechs bis neun Stunden alle Anstoßzeiten in mitteleuropäischer Sommerzeit. Hinter den Gruppennamen steht der jeweilige TV-Sender, der das Spiel überträgt.

1. Spieltag

TV-Kritik zur WM : Jürgen Klopp und seine drei Rollen Am Sonntagabend wechselt der mutmaßlich neue Bundestrainer bei Magenta TV mühelos die Rollen. Ist das brillantes Fußball-Fernsehen oder doch ein Dauer-Bewerbungsgespräch? Von Felix Haselsteiner ...

2. Spieltag

3. Spieltag

24. Juni in Vancouver: Schweiz - Kanada 2:1 (Gr. B)

24. Juni in Seattle: Bosnien-H. - Katar 3:1 (Gr. B)

25. Juni in Monterrey: Südafrika - Südkorea 1:0 (Gr. A)

25. Juni in Atlanta: Marokko - Haiti 4:2 (Gr. C)

25. Juni in Miami: Schottland - Brasilien 0:3 (Gr. C)

25. Juni in Mexiko-Stadt: Tschechien - Mexiko 0:3 (Gr. A)

25. Juni in Philadelphia: Curaçao - Elfenbeinküste 0:2 (Gr. E)

25. Juni in New York: Ecuador - Deutschland 2:1 (Gr. E)

2:1 (Gr. E) 26. Juni in Dallas: Japan – Schweden 1:1 (Gr. F)

26. Juni in Kansas City: Tunesien – Niederlande 1:3 (Gr. F)

26. Juni in Los Angeles: Türkei - USA 3:2 (Gr. D)

26. Juni in San Francisco: Paraguay – Australien 0:0 (Gr. D)

26. Juni in Boston: Norwegen – Frankreich 1:4 (Gr. I)

26. Juni in Toronto: Senegal – Irak 5:0 (Gr. I)

27. Juni in Houston: Kapverden – Saudi-Arabien 0:0 (Gr. H)

27. Juni in Guadalajara: Uruguay – Spanien 0:1 (Gr. H)

27. Juni in Vancouver: Neuseeland – Belgien 1:5 (Gr. G)

27. Juni in Seattle: Ägypten – Iran 1:1 (Gr. G)

27. Juni in New York: Panama – England 0:2 (Gr. L)

27. Juni in Philadelphia: Kroatien - Ghana 2:1 (Gr. L)

28. Juni in Miami: Kolumbien - Portugal 0:0 (Gr. K)

28. Juni in Atlanta: DR Kongo - Usbekistan 3:1 (Gr. K)

28. Juni in Kansas City: Algerien – Österreich 3:3 (Gr. J)

28. Juni in Dallas: Jordanien – Argentinien 1:3 (Gr. J)

Spielplan zur Fußball-WM 2026: Sechzehntelfinale

28. Juni in Los Angeles: Südafrika – Kanada 0:1

29. Juni in Houston: Brasilien – Japan 2:1

30. Juni in Monterrey: Niederlande – Marokko 3:4 n.E.

29. Juni in Boston: Deutschland – Paraguay 4:5 n.E.

– Paraguay 4:5 n.E. 30. Juni in Dallas: Elfenbeinküste – Norwegen 1:2

30. Juni in New York: Frankreich – Schweden 3:0

1. Juli in Mexiko-Stadt: Mexiko – Ecuador 2:0

1. Juli in Atlanta: England – DR Kongo 2:1

1. Juli in Seattle: Belgien – Senegal 3:2 n.V.

2. Juli in San Francisco: USA – Bosnien-Herzegowina 2:0

2. Juli in Los Angeles: Spanien – Österreich 3:0

3. Juli in Toronto: Portugal – Kroatien 2:1

3. Juli in Vancouver: Schweiz – Algerien 2:0

3. Juli in Dallas: Australien – Ägypten 3:5 n.E.

4. Juli in Miami: Argentinien – Kapverden 3:2 n.V.

4. Juli Kansas City: Kolumbien – Ghana 1:0

Spielplan zur Fußball-WM 2026: Achtelfinale

Spielplan zur Fußball-WM 2026: Viertelfinale

9. Juli in Boston: Frankreich – Marokko 2:0

10. Juli in Los Angeles: Spanien – Belgien 2:1

11. Juli in Miami: Norwegen – England 1:2 n.V.

12. Juli in Kansas City: Argentinien – Schweiz 3:1 n.V.

Spielplan zur Fußball-WM 2026: Halbfinale

Fußball-WM 2026: Spiel um Platz 3

Sa, 18. Juli, 23 Uhr in Miami: Frankreich - England (Spiel 103), Magenta

WM-Finale 2026

So, 19. Juli, 21 Uhr in New York: Spanien -Argentinien (Spiel 104), ZDF

Gruppen der Fußball-WM 2026 in der Übersicht

Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechien

Gruppe B: Kanada, Bosnien-Herzegowina, Katar, Schweiz

Gruppe C: Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland

Gruppe D: USA, Paraguay, Australien, Türkei

Gruppe E: Deutschland , Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador

, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien

Gruppe G: Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland

Gruppe H: Spanien, Kapverden, Saudi-Arabien, Uruguay

Gruppe I: Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen

Gruppe J: Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien

Gruppe K: Portugal, DR Kongo, Usbekistan, Kolumbien

Gruppe L: England, Kroatien, Panama, Ghana

Modus bei der WM 2026

Bei dieser Weltmeisterschaft werden 48 Mannschaften auf zwölf Gruppen verteilt. Die ersten zwei in der Gruppe kommen direkt weiter. Außerdem qualifizieren sich die acht besten Gruppendritten für das neue Sechzehntelfinale. Für die Mannschaften in den Gruppen A, B, C, die den dritten Platz belegen, bedeutet das zwei Tage Unsicherheit, ob sie noch am weiteren Turnierverlauf teilnehmen dürfen.

Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, danach die Anzahl der geschossenen Tore. Genügt das nicht, wird das Ergebnis im direkten Vergleich relevant. Sind all diese Werte zwischen den beiden Teams identisch, wird die Fair-Play-Wertung herangezogen, also wer weniger gelbe und rote Karten erhalten hat.

Fußball-Weltmeisterschaft 2026 : Alle WM-Spielorte und Stadien im Überblick Zum ersten Mal wird eine Fußball-Weltmeisterschaft in drei Ländern ausgetragen, zum ersten Mal an 16 verschiedenen Spielorten. Ein Überblick über die Stadien der Fußball-WM 2026. Von Marko Zotschew ...

Stadien bei der Fußball-WM 2026

Insgesamt 16 Stadien teilen sich die 104 Spiele der WM auf. Elf stehen in den USA, drei in Mexiko und zwei in Kanada.

Toronto-Stadion in Toronto (Kanada) mit 45.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung

in Toronto (Kanada) mit 45.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung BC Place Vancouver in Vancouver (Kanada) mit 54.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung

in Vancouver (Kanada) mit 54.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung Aztekenstadion in Mexiko-Stadt (Mexiko) mit 83.000 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung

in Mexiko-Stadt (Mexiko) mit 83.000 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung Guadalajara-Stadion in Zapopan (Mexiko) mit 48.000 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung

in Zapopan (Mexiko) mit 48.000 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung Monterrey-Stadion in Guadalupe (Mexiko) mit 53.500 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung

in Guadalupe (Mexiko) mit 53.500 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung Atlanta-Stadion in Atlanta (USA) mit 75.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung

in Atlanta (USA) mit 75.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung Boston-Stadion in Foxborough (USA) mit 65.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung

in Foxborough (USA) mit 65.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung Dallas-Stadion in Arlington (USA) mit 94.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung

in Arlington (USA) mit 94.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung Houston-Stadion in Houston (USA) mit 72.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung

in Houston (USA) mit 72.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung Kansas-City-Stadion in Kansas City (USA) mit 73.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung

in Kansas City (USA) mit 73.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung Los-Angeles-Stadion in Inglewood (USA) mit 70.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung

in Inglewood (USA) mit 70.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung Miami-Stadion in Miami Gardens (USA) mit 65.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung

in Miami Gardens (USA) mit 65.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung New-York-New-Jersey-Stadion in East Rutherford (USA) mit 82.500 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung

in East Rutherford (USA) mit 82.500 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung Philadelphia-Stadion in Philadelphia (USA) mit 69.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung

in Philadelphia (USA) mit 69.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung San-Francisco-Bay-Area-Stadion in Santa Clara (USA) mit 71.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung

in Santa Clara (USA) mit 71.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung Seattle-Stadion in Seattle (USA) mit 69.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung

Fußball-WM 2026 im TV und Stream

60 der 104 Spiele übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Alle Spiele der Fußball-WM sehen Fans beim kostenpflichtigen Angebot der Telekom MagentaTV. Im Livestream übertragen ARD und ZDF in ihren jeweiligen Mediatheken sowie auf den Apps der Sportschau (ARD) und des Sportstudios (ZDF). Magenta bietet ebenfalls einen Livestream an.