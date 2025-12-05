Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika statt. 48 statt 36 Teams, drei Länder: die kommende WM hat so viele Spiele und Städte wie noch nie.

Die WM-Auslosung

Am 5. Dezember wurden in Washington die Gruppen zur Fußball-WM 2026 ausgelost. Die Termine und Spielorte werden erst einen Tag später am 6. Dezember um 18 Uhr bekannt gegeben.

Gruppen der Fußball-WM 2026 in der Übersicht

Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Südkorea, Uefa-Playoff D

Gruppe B: Kanada, Uefa-Playoff A, Katar, Schweiz

Gruppe C: Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland

Gruppe D: USA, Paraguay, Australien, Uefa-Playoff B

Gruppe E: Deutschland , Curacao, Elfenbeinküste, Ecuador

, Curacao, Elfenbeinküste, Ecuador Gruppe F: Niederlande, Japan, Uefa-Playoff C, Tunesien

Gruppe G: Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland

Gruppe H: Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay

Gruppe I: Frankreich, Senegal, Fifa-Playoff 2, Norwegen

Gruppe J: Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien

Gruppe K: Portugal, Fifa-Playoff 1, Usbekistan, Kolumbien

Gruppe L: England, Kroatien, Panama, Ghana

Die Playoff-Pfade im Überblick

Europa

Uefa-Playoff A: Sieger Wales/Bosnien-Herzegowina – Sieger Italien/Nordirland

Uefa-Playoff B: Sieger Ukraine/Schweden – Sieger Polen/Albanien

Uefa-Playoff C: Sieger Slowakei/Kosovo – Sieger Türkei/Rumänien

Uefa-Playoff D: Sieger Tschechien/Irland – Sieger Dänemark/Nordmazedonien

Internationales Turnier

Fifa-Playoff 1: DR Kongo – Sieger Neukaledonien/Jamaika

Fifa-Playoff 2: Irak – Sieger Bolivien/Suriname

Deutschland bei der WM 2026

Nach einem schwierigen Start in die WM-Qualifikation hat sich die Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann für die Endrunde qualifiziert. Bei der Auslosung wurden die Deutschen in Gruppe E gelost und treffen auf Ecuador, die Elfenbeinküste und den WM-Neuling Curacao. Die Uhrzeiten und Spielorte werden am 6. Dezember um 18 Uhr bekannt gegeben.

Sonntag, 14. Juni: Deutschland - Curacao

Samstag, 20. Juni: Deutschland - Elfenbeinküste

Donnerstag, 25. Juni: Deutschland - Ecuador

Sollte Deutschland seine Gruppe gewinnen, würde im Sechzehntelfinale ein Gruppendritter warten. Im Achtelfinale jedoch der Sieger der Gruppe I – möglicherweise also Frankreich oder Norwegen.

Spielplan der WM 2026: Gruppenphase im Überblick

In unserem Spielplan zur Fußball-WM 2026 finden Sie aufgrund der Zeitverschiebung von sechs bis neun Stunden alle Anstoßzeiten in mitteleuropäischer Sommerzeit, sobald diese bekannt sind.

1. Spieltag

Do, 11. Juni, Mexiko-Stadt: Mexiko - Südafrika (Spiel 1, Gr. A)

Do, 11. Juni, Guadalajara: (Spiel 2, Gr. A)

Fr, 12. Juni, Toronto: Kanada - Uefa-Playoff A (Spiel 3, Gr. B)

Fr, 12. Juni, Los Angeles: USA - Paraguay (Spiel 4, Gr. D)

Sa, 13. Juni, Dallas: (Spiel 5, Gr. C)

Sa, 13. Juni, Vancouver: (Spiel 6, Gr. D)

Sa, 13. Juni, New York: (Spiel 7, Gr. C)

Sa, 13. Juni, San Francisco: (Spiel 8, Gr. B)

So, 14. Juni, Philadelphia: (Spiel 9, Gr. E)

So, 14. Juni, Houston: (Spiel 10, Gr. E)

So, 14. Juni, Dallas: (Spiel 11, Gr. F)

So, 14. Juni, Monterrey: (Spiel 12, Gr. F)

Mo, 15. Juni, Miami: (Spiel 13, Gr. H)

Mo, 15. Juni, Atlanta: (Spiel 14, Gr. H)

Mo, 15. Juni, Los Angeles: (Spiel 15, Gr. G)

Mo, 15. Juni, Seattle: (Spiel 16, Gr. G)

Di, 16. Juni, New York: (Spiel 17, Gr. I)

Di, 16. Juni, Boston: (Spiel 18, Gr. I)

Di, 16. Juni, Kansas City: (Spiel 19, Gr. J)

Di, 16. Juni, San Francisco: (Spiel 20, Gr. J)

Mi, 17. Juni, Toronto: (Spiel 21, Gr. L)

Mi, 17. Juni, Dallas: (Spiel 22, Gr. L)

Mi, 17. Juni, Houston: (Spiel 23, Gr. K)

Mi, 17. Juni, Mexiko-Stadt: (Spiel 24, Gr. K)

2. Spieltag

Do, 18. Juni, Atlanta: (Spiel 25, Gr. A)

Do, 18. Juni, Los Angeles: (Spiel 26, Gr. B)

Do, 18. Juni, Vancouver: Kanada - (Spiel 27, Gr. B)

Do, 18. Juni, Guadalajara: Mexiko - (Spiel 28, Gr. A)

Fr, 19. Juni, Philadelphia: (Spiel 29, Gr. C)

Fr, 19. Juni, Boston: (Spiel 30, Gr. C)

Fr, 19. Juni, San Francisco: (Spiel 31, Gr. D)

Fr, 19. Juni, Seattle: USA - (Spiel 32, Gr. D)

Sa, 20. Juni, Toronto: (Spiel 33, Gr. E)

Sa, 20. Juni, Kansas City: (Spiel 34, Gr. E)

Sa, 20. Juni, Houston: (Spiel 35, Gr. F)

Sa, 20. Juni, Monterrey: (Spiel 36, Gr. F)

So, 21. Juni, Miami: (Spiel 37, Gr. H)

So, 21. Juni, Atlanta: (Spiel 38, Gr. H)

So, 21. Juni, Los Angeles: (Spiel 39, Gr. G)

So, 21. Juni, Vancouver: (Spiel 40, Gr. G)

Mo, 22. Juni, New York: (Spiel 41, Gr. I)

Mo, 22. Juni, Philadelphia: (Spiel 42, Gr. I)

Mo, 22. Juni, Dallas: (Spiel 43, Gr. J)

Mo, 22. Juni, San Francisco: (Spiel 44, Gr. J)

Di, 23. Juni, Boston: (Spiel 45, Gr. L)

Di, 23. Juni, Toronto: (Spiel 46, Gr. L)

Di, 23. Juni, Houston: (Spiel 47, Gr. K)

Di, 23. Juni, Guadalajara: (Spiel 48, Gr. K)

3. Spieltag

Mi, 24. Juni, Miami: (Spiel 49, Gr. C)

Mi, 24. Juni, Atlanta: (Spiel 50, Gr. C)

Mi, 24. Juni, Vancouver: Kanada - (Spiel 51, Gr. B)

Mi, 24. Juni, Seattle: (Spiel 52, Gr. B)

Mi, 24. Juni, Mexiko-Stadt: Mexiko - (Spiel 53, Gr. A)

Mi, 24. Juni, Monterrey: (Spiel 54, Gr. A)

Do, 25. Juni, Philadelphia: (Spiel 55, Gr. E)

Do, 25. Juni, New York: (Spiel 56, Gr. E)

Do, 25. Juni, Dallas: (Spiel 57, Gr. F)

Do, 25. Juni, Kansas City: (Spiel 58, Gr. F)

Do, 25. Juni, Los Angeles: USA - (Spiel 59, Gr. D)

Do, 25. Juni, San Francisco: (Spiel 60, Gr. D)

Fr, 26. Juni, Boston: (Spiel 61, Gr. I)

Fr, 26. Juni, Toronto: (Spiel 62, Gr. I)

Fr, 26. Juni, Seattle: (Spiel 63, Gr. G)

Fr, 26. Juni, Vancouver: (Spiel 64, Gr. G)

Fr, 26. Juni, Houston: (Spiel 65, Gr. H)

Fr, 26. Juni, Guadalajara: (Spiel 66, Gr. H)

Sa, 27. Juni, New York: (Spiel 67, Gr. L)

Sa, 27. Juni, Philadelphia: (Spiel 68, Gr. L)

Sa, 27. Juni, Kansas City: (Spiel 69, Gr. J)

Sa, 27. Juni, Dallas: (Spiel 70, Gr. J)

Sa, 27. Juni, Miami: (Spiel 71, Gr. K)

Sa, 27. Juni, Atlanta: (Spiel 72, Gr. K)

Spielplan zur Fußball-WM 2026: Sechzehntelfinale

So, 28. Juni, Los Angeles: Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B (Spiel 73)

Mo, 29. Juni, Boston: Erster Gruppe E – Dritter Gruppe A/B/C/D/F (Spiel 74)

Mo, 29. Juni, Monterrey: Erster Gruppe F – Zweiter Gruppe C (Spiel 75)

Mo, 29. Juni, Houston: Erster Gruppe C – Zweiter Gruppe F (Spiel 76)

Di, 30. Juni, New York: Erster Gruppe I – Dritter Gruppe C/D/F/G/H (Spiel 77)

Di, 30. Juni, Dallas: Zweiter Gruppe E – Zweiter Gruppe I (Spiel 78)

Di, 30. Juni, Mexiko-Stadt: Erster Gruppe A – Dritter Gruppe C/E/F/H/I (Spiel 79)

Mi, 1. Juli, Atlanta: Erster Gruppe L – Dritter Gruppe E/H/I/J/K (Spiel 80)

Mi, 1. Juli, San Francisco: Erster Gruppe D – Dritter Gruppe B/E/F/I/J (Spiel 81)

Mi, 1. Juli, Seattle: Erster Gruppe G – Dritter Gruppe A/E/H/I/J (Spiel 82)

Do, 2. Juli, Toronto: Zweiter Gruppe K – Zweiter Gruppe L (Spiel 83)

Do, 2. Juli, Los Angeles: Erster Gruppe H – Zweiter Gruppe J (Spiel 84)

Do, 2. Juli, Vancouver: Erster Gruppe B – Dritter Gruppe E/F/G/I/J (Spiel 85)

Fr, 3. Juli, Miami: Erster Gruppe J – Zweiter Gruppe H (Spiel 86)

Fr, 3. Juli, Kansas City: Erster Gruppe K – Dritter Gruppe D/E/I/J/L (Spiel 87)

Fr, 3. Juli, Dallas: Zweiter Gruppe D – Zweiter Gruppe G (Spiel 88)

Spielplan zur Fußball-WM 2026: Achtelfinale

Sa, 4. Juli, Philadelphia: Sieger Spiel 74 – Sieger Spiel 77 (Spiel 89)

Sa, 4. Juli, Houston: Sieger Spiel 73 – Sieger Spiel 75 (Spiel 90)

So, 5. Juli, New York: Sieger Spiel 76 – Sieger Spiel 78 (Spiel 91)

So, 5. Juli, Mexiko-Stadt: Sieger Spiel 79 – Sieger Spiel 80 (Spiel 92)

Mo, 6. Juli, Dallas: Sieger Spiel 83 – Sieger Spiel 84 (Spiel 93)

Mo, 6. Juli, Seattle: Sieger Spiel 81 – Sieger Spiel 82 (Spiel 94)

Di, 7. Juli, Atlanta: Sieger Spiel 86 – Sieger Spiel 88 (Spiel 95)

Di, 7. Juli, Vancouver: Sieger Spiel 85 – Sieger Spiel 87 (Spiel 96)

Spielplan zur Fußball-WM 2026: Viertelfinale

Do, 9. Juli, Boston: Sieger Spiel 89 – Sieger Spiel 90 (Spiel 97)

Fr, 10. Juli, Los Angeles: Sieger Spiel 93 – Sieger Spiel 94 (Spiel 98)

Sa, 11. Juli, Miami: Sieger Spiel 91 – Sieger Spiel 92 (Spiel 99)

Sa, 11. Juli, Kansas City: Sieger Spiel 95 – Sieger Spiel 96 (Spiel 100)

Spielplan zur Fußball-WM 2026: Halbfinale

Di, 14. Juli, Dallas: Sieger Spiel 97 – Sieger Spiel 98 (Spiel 101)

Mi, 15. Juli, Atlanta: Sieger Spiel 99 – Sieger Spiel 100 (Spiel 102)

Fußball-WM 2026: Spiel um Platz 3

Sa, 18. Juli, Miami: Verlierer Spiel 101 - Verlierer Spiel 102 (Spiel 103)

WM-Finale 2026

So, 19. Juli, New York: Sieger Spiel 101 - Sieger Spiel 102 (Spiel 104)

Modus bei der WM 2026

Bei dieser Weltmeisterschaft werden 48 Mannschaften auf zwölf Gruppen verteilt. Die ersten zwei in der Gruppe kommen direkt weiter. Außerdem qualifizieren sich die acht besten Gruppendritten für das neue Sechzehntelfinale. Für die Mannschaften in den Gruppen A, B, C, die den dritten Platz belegen, bedeutet das zwei Tage Unsicherheit, ob sie noch am weiteren Turnierverlauf teilnehmen dürfen.

Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, danach die Anzahl der geschossenen Tore. Genügt das nicht, wird das Ergebnis im direkten Vergleich relevant. Sind all diese Werte zwischen den beiden Teams identisch, wird die Fair-Play-Wertung herangezogen, also wer weniger gelbe und rote Karten erhalten hat.

Stadien bei der Fußball-WM 2026

Insgesamt 16 Stadien teilen sich die 104 Spiele der WM auf. Elf stehen in den USA, drei in Mexiko und zwei in Kanada.

Toronto-Stadion in Toronto (Kanada) mit 45.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung

BC Place Vancouver in Vancouver (Kanada) mit 54.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung

Aztekenstadion Mexiko-Stadt in Mexiko-Stadt (Mexiko) mit 83.000 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung

Guadalajara-Stadion in Zapopan (Mexiko) mit 48.000 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung

Monterrey-Stadion in Guadalupe (Mexiko) mit 53.500 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung

Atlanta-Stadion in Atlanta (USA) mit 75.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung

Boston-Stadion in Foxborough (USA) mit 65.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung

Dallas-Stadion in Arlington (USA) mit 94.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung

Houston-Stadion in Houston (USA) mit 72.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung

Kansas-City-Stadion in Kansas City (USA) mit 73.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung

Los-Angeles-Stadion in Inglewood (USA) mit 70.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung

Miami-Stadion in Miami Gardens (USA) mit 65.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung

New-York-New-Jersey-Stadion in East Rutherford (USA) mit 82.500 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung

Philadelphia-Stadion in Philadelphia (USA) mit 69.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung

San-Francisco-Bay-Area-Stadion in Santa Clara (USA) mit 71.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung

Seattle-Stadion in Seattle (USA) mit 69.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung

Fußball-WM 2026 im TV und Stream

60 der 104 Spiele übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Alle Spiele der Fußball-WM sehen Fans beim kostenpflichtigen Angebot der Telekom MagentaTV. Im Livestream übertragen ARD und ZDF in ihren jeweiligen Mediatheken sowie auf den Apps der Sportschau (ARD) und des Sportstudios (ZDF). Magenta bietet ebenfalls einen Livestream an.