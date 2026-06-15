Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika statt. 48 statt 36 Teams, drei Länder: die kommende WM hat so viele Spiele und Städte wie noch nie. Wir geben einen Überblick über die Gruppen und wann welches Land in welcher Stadt spielt.
Spanien trifft heute um 18 Uhr auf Kap Verde. Das Spiel ist live im Free-TV in der ARD zu sehen sowie beim kostenpflichtigen Streaming-Anbieter MagentaTV.
In unserem Spielplan zur Fußball-WM 2026 finden Sie alle Spiele, Tabellen und Gruppen in der Übersicht. Liveticker, Tabellen und Statistiken finden Sie zudem in unserem Datencenter.
Spielplan der WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA
Deutschland bei der WM 2026
Gegen Curaçao gelang der deutschen Mannschaft nach einer kurzen Schwächephase in der ersten Halbzeit ein klarer und in der Höhe verdienter Auftaktsieg. Kai Havertz erzielte zwei Treffer, der eingewechselte Deniz Undav steuerte ein Tor und zwei Vorlagen bei. Als nächstes trifft das DFB-Team am Samstag auf die Elfenbeinküste.
- 14. Juni in Houston: Deutschland - Curaçao 7:1
- Samstag, 20. Juni in Toronto um 22 Uhr MESZ: Deutschland - Elfenbeinküste, ZDF
- Donnerstag, 25. Juni in New York um 22 Uhr MESZ: Ecuador - Deutschland, ARD
Sollte Deutschland seine Gruppe gewinnen, würde im Sechzehntelfinale ein Gruppendritter warten. Im Achtelfinale jedoch der Sieger der Gruppe I – möglicherweise also Frankreich oder Norwegen.
Gruppen der Fußball-WM 2026 in der Übersicht
- Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechien
- Gruppe B: Kanada, Bosnien-Herzegowina, Katar, Schweiz
- Gruppe C: Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland
- Gruppe D: USA, Paraguay, Australien, Türkei
- Gruppe E: Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador
- Gruppe G: Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland
- Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien
- Gruppe H: Spanien, Kapverden, Saudi-Arabien, Uruguay
- Gruppe I: Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen
- Gruppe J: Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien
- Gruppe K: Portugal, DR Kongo, Usbekistan, Kolumbien
- Gruppe L: England, Kroatien, Panama, Ghana
Alle Spiele der WM 2026 im Überblick
In unserem Spielplan zur Fußball-WM 2026 finden Sie aufgrund der Zeitverschiebung von sechs bis neun Stunden alle Anstoßzeiten in mitteleuropäischer Sommerzeit. Hinter den Gruppennamen steht der jeweilige TV-Sender, der das Spiel überträgt.
1. Spieltag
- 11. Juni in Mexiko-Stadt: Mexiko - Südafrika 2:0 (Gr. A)
- 12. Juni in Guadalajara: Südkorea - Tschechien 2:1 (Gr. A)
- 12. Juni in Toronto: Kanada - Bosnien-H. 1:1 (Gr. B)
- 13. Juni in Los Angeles: USA - Paraguay 4:1 (Gr. D)
- 13. Juni in San Francisco: Katar - Schweiz 1:1 (Gr. B)
- 14. Juni in New York: Brasilien - Marokko 1:1 (Gr. C)
- 14. Juni in Boston: Haiti - Schottland 0:1 (Gr. C)
- 14. Juni in Vancouver: Australien - Türkei 2:0 (Gr. D)
- 14. Juni in Houston: Deutschland - Curaçao 7:1 (Gr. E)
- 14. Juni in Dallas: Niederlande – Japan 2:2 (Gr. F)
- 15. Juni in Philadelphia: Elfenbeinküste - Ecuador 1:0 (Gr. E)
- 15. Juni in Monterrey: Schweden – Tunesien 5:1 (Gr. F)
- Mo, 15. Juni, 18 Uhr in Atlanta: Spanien – Kapverden Gr. H), ARD
- Mo, 15. Juni, 21 Uhr in Seattle: Belgien – Ägypten (Gr. G), ARD
- Di, 16. Juni, 00 Uhr in Miami: Saudi-Arabien – Uruguay (Gr. H), ZDF
- Di, 16. Juni, 03 Uhr in Los Angeles: Iran – Neuseeland (Gr. G), ZDF
- Di, 16. Juni, 21 Uhr in New York: Frankreich – Senegal (Gr. I), Magenta
- Mi, 17. Juni, 00 Uhr in Boston: Irak – Norwegen (Gr. I), Magenta
- Mi, 17. Juni, 03 Uhr in Kansas City: Argentinien - Algerien (Gr. J), ARD
- Mi, 17. Juni, 06 Uhr in San Francisco: Österreich - Jordanien (Gr. J), ZDF
- Mi, 17. Juni, 19 Uhr in Houston: Portugal - DR Kongo (Gr. K), ZDF
- Mi, 17. Juni, 22 Uhr in Dallas: England - Kroatien (Gr. L), ZDF
- Do, 18. Juni, 01 Uhr in Toronto: Ghana - Panama (Gr. L), Magenta
- Do, 18. Juni, 04 Uhr in Mexiko-Stadt: Usbekistan - Kolumbien (Gr. K), Magenta
2. Spieltag
- Do, 18. Juni, 18 Uhr in Atlanta: Tschechien - Südafrika (Gr. A), ZDF
- Do, 18. Juni, 21 Uhr in Los Angeles: Schweiz - Bosnien-H. (Gr. B), Magenta
- Fr, 19. Juni, 00 Uhr in Vancouver: Kanada - Katar (Gr. B), ZDF
- Fr, 19. Juni, 03 Uhr in Guadalajara: Mexiko - Südkorea (Gr. A), Magenta
- Fr, 19. Juni, 21 Uhr in Seattle: USA - Australien (Gr. D), ARD
- Sa, 20. Juni, 00 Uhr in Boston: Schottland - Marokko (Gr. C), Magenta
- Sa, 20. Juni, 3.30 Uhr in Philadelphia: Brasilien - Haiti (Gr. C), ARD
- Sa, 20. Juni, 05 Uhr in San Francisco: Türkei - Paraguay (Gr. D), Magenta
- Sa, 20. Juni, 19 Uhr in Houston: Niederlande - Schweden (Gr. F), ZDF
- Sa, 20. Juni, 22 Uhr in Toronto: Deutschland - Elfenbeinküste (Gr. E), ZDF
- So, 21. Juni, 02 Uhr in Kansas City: Ecuador - Curaçao (Gr. E), ZDF
- So, 21. Juni, 06 Uhr in Monterrey: Tunesien - Japan (Gr. F), Magenta
- So, 21. Juni, 18 Uhr in Atlanta: Spanien - Saudi-Arabien (Gr. H), Magenta
- So, 21. Juni, 21 Uhr in Los Angeles: Belgien - Iran (Gr. G), ZDF
- Mo, 22. Juni, 00 Uhr Miami: Uruguay - Kapverden (Gr. H), ARD
- Mo, 22. Juni, 03 Uhr in Vancouver: Neuseeland - Ägypten (Gr. G), Magenta
- Mo, 22. Juni, 19 Uhr in Dallas: Argentinien - Österreich (Gr. J), ARD
- Mo, 22. Juni, 23 Uhr in Philadelphia: Frankreich - Irak (Gr. I), ARD
- Di, 23. Juni, 02 Uhr in New York: Norwegen - Senegal (Gr. I), Magenta
- Di, 23. Juni, 05 Uhr in San Francisco: Jordanien - Algerien (Gr. J), ZDF
- Di, 23. Juni, 19 Uhr in Houston: Portugal - Usbekistan (Gr. K), ARD
- Di, 23. Juni, 22 Uhr in Boston: England - Ghana (Gr. L), ARD
- Mi, 24. Juni, 01 Uhr in Toronto: Panama - Kroatien (Gr. L), Magenta
- Mi, 24. Juni, 04 Uhr in Guadalajara: Kolumbien - DR Kongo (Gr. K), ARD
3. Spieltag
- Mi, 24. Juni, 21 Uhr in Vancouver: Schweiz - Kanada (Gr. B), ARD
- Mi, 24. Juni, 21 Uhr in Seattle: Bosnien-H. - Katar (Gr. B), Magenta
- Do, 25. Juni, 00 Uhr in Atlanta: Marokko - Haiti (Gr. C), ZDF
- Do, 25. Juni, 00 Uhr in Miami: Schottland - Brasilien (Gr. C), Magenta
- Do, 25. Juni, 03 Uhr in Monterrey: Südafrika - Südkorea (Gr. A), Magenta
- Do, 25. Juni, 03 Uhr in Mexiko-Stadt: Tschechien - Mexiko (Gr. A), Magenta
- Do, 25. Juni, 22 Uhr in Philadelphia: Curaçao - Elfenbeinküste (Gr. E), Magenta
- Do, 25. Juni, 22 Uhr in New York: Ecuador - Deutschland (Gr. E), ARD
- Fr, 26. Juni, 01 Uhr in Dallas: Japan – Schweden (Gr. F), Magenta
- Fr. 26. Juni, 01 Uhr in Kansas City: Tunesien – Niederlande (Gr. F), ARD
- Fr, 26. Juni, 04 Uhr in Los Angeles: Türkei - USA (Gr. D), Magenta
- Fr, 26. Juni, 04 Uhr in San Francisco: Paraguay – Australien (Gr. D), ARD
- Fr, 26. Juni, 21 Uhr in Boston: Norwegen – Frankreich (Gr. I), ZDF
- Fr, 26. Juni, 21 Uhr in Toronto: Senegal – Irak (Gr. I), Magenta
- Sa, 27. Juni, 02 Uhr in Houston: Kapverden – Saudi-Arabien (Gr. H), ARD
- Sa, 27. Juni, 02 Uhr in Guadalajara: Uruguay – Spanien (Gr. H), Magenta
- Sa, 27. Juni, 05 Uhr in Vancouver: Neuseeland – Belgien (Gr. G), Magenta
- Sa, 27. Juni, 05 Uhr in Seattle: Ägypten – Iran (Gr. G), Magenta
- Sa, 27. Juni, 23 Uhr in New York: Panama – England (Gr. L), Magenta
- Sa, 27. Juni, 23 Uhr in Philadelphia: Kroatien - Ghana (Gr. L), ZDF
- So, 28. Juni, 01.30 Uhr in Miami: Kolumbien - Portugal (Gr. K), ZDF
- So, 28. Juni, 01.30 Uhr in Atlanta: DR Kongo - Usbekistan (Gr. K), Magenta
- So, 28. Juni, 04 Uhr in Kansas City: Algerien – Österreich (Gr. J), ZDF
- So, 28. Juni, 04 Uhr in Dallas: Jordanien – Argentinien (Gr. J), Magenta
Spielplan zur Fußball-WM 2026: Sechzehntelfinale
- So, 28. Juni, 21 Uhr in Los Angeles: Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B (Spiel 73)
- Mo, 29. Juni, 19 Uhr in Houston: Erster Gruppe C – Zweiter Gruppe F (Spiel 76)
- Mo, 29. Juni, 22.30 Uhr in Boston: Erster Gruppe E – Dritter Gruppe A/B/C/D/F (Spiel 74)
- Di, 30. Juni, 03 Uhr in Monterrey: Erster Gruppe F – Zweiter Gruppe C (Spiel 75)
- Di, 30. Juni, 19 Uhr in Dallas: Zweiter Gruppe E – Zweiter Gruppe I (Spiel 78)
- Di, 30. Juni, 23 Uhr in New York: Erster Gruppe I – Dritter Gruppe C/D/F/G/H (Spiel 77)
- Mi, 1. Juli, 03 Uhr in Mexiko-Stadt: Erster Gruppe A – Dritter Gruppe C/E/F/H/I (Spiel 79)
- Mi, 1. Juli, 18 Uhr in Atlanta: Erster Gruppe L – Dritter Gruppe E/H/I/J/K (Spiel 80)
- Mi, 1. Juli, 22 Uhr in Seattle: Erster Gruppe G – Dritter Gruppe A/E/H/I/J (Spiel 82)
- Do, 2. Juli, 02 Uhr in San Francisco: Erster Gruppe D – Dritter Gruppe B/E/F/I/J (Spiel 81)
- Do, 2. Juli, 21 Uhr in Los Angeles: Erster Gruppe H – Zweiter Gruppe J (Spiel 84)
- Fr, 3. Juli, 01 Uhr in Toronto: Zweiter Gruppe K – Zweiter Gruppe L (Spiel 83)
- Fr, 3. Juli, 05 Uhr in Vancouver: Erster Gruppe B – Dritter Gruppe E/F/G/I/J (Spiel 85)
- Fr, 3. Juli, 20 Uhr in Dallas: Zweiter Gruppe D – Zweiter Gruppe G (Spiel 88)
- Sa, 4. Juli, 00 Uhr in Miami: Erster Gruppe J – Zweiter Gruppe H (Spiel 86)
- Sa, 4. Juli, 03.30 Uhr Kansas City: Erster Gruppe K – Dritter Gruppe D/E/I/J/L (Spiel 87)
Spielplan zur Fußball-WM 2026: Achtelfinale
- Sa, 4. Juli, 19 Uhr in Houston: Sieger Spiel 73 – Sieger Spiel 75 (Spiel 90)
- Sa, 4. Juli, 23 Uhr in Philadelphia: Sieger Spiel 74 – Sieger Spiel 77 (Spiel 89)
- So, 5. Juli, 22 Uhr in New York: Sieger Spiel 76 – Sieger Spiel 78 (Spiel 91)
- Mo, 6. Juli, 02 Uhr in Mexiko-Stadt: Sieger Spiel 79 – Sieger Spiel 80 (Spiel 92)
- Mo, 6. Juli, 21 Uhr in Dallas: Sieger Spiel 83 – Sieger Spiel 84 (Spiel 93)
- Di, 7. Juli, 02 Uhr in Seattle: Sieger Spiel 81 – Sieger Spiel 82 (Spiel 94)
- Di, 7. Juli, 18 Uhr in Atlanta: Sieger Spiel 86 – Sieger Spiel 88 (Spiel 95)
- Di, 7. Juli, 22 Uhr in Vancouver: Sieger Spiel 85 – Sieger Spiel 87 (Spiel 96)
Spielplan zur Fußball-WM 2026: Viertelfinale
- Do, 9. Juli, 22 Uhr in Boston: Sieger Spiel 89 – Sieger Spiel 90 (Spiel 97)
- Fr, 10. Juli, 21 Uhr in Los Angeles: Sieger Spiel 93 – Sieger Spiel 94 (Spiel 98)
- Sa, 11. Juli, 23 Uhr in Miami: Sieger Spiel 91 – Sieger Spiel 92 (Spiel 99)
- So, 12. Juli, 03 Uhr in Kansas City: Sieger Spiel 95 – Sieger Spiel 96 (Spiel 100)
Spielplan zur Fußball-WM 2026: Halbfinale
- Di, 14. Juli, 21 Uhr in Dallas: Sieger Spiel 97 – Sieger Spiel 98 (Spiel 101)
- Mi, 15. Juli, 21 Uhr in Atlanta: Sieger Spiel 99 – Sieger Spiel 100 (Spiel 102)
Fußball-WM 2026: Spiel um Platz 3
- Sa, 18. Juli, 23 Uhr in Miami: Verlierer Spiel 101 - Verlierer Spiel 102 (Spiel 103)
WM-Finale 2026
- So, 19. Juli, 21 Uhr in New York: Sieger Spiel 101 - Sieger Spiel 102 (Spiel 104)
Modus bei der WM 2026
Bei dieser Weltmeisterschaft werden 48 Mannschaften auf zwölf Gruppen verteilt. Die ersten zwei in der Gruppe kommen direkt weiter. Außerdem qualifizieren sich die acht besten Gruppendritten für das neue Sechzehntelfinale. Für die Mannschaften in den Gruppen A, B, C, die den dritten Platz belegen, bedeutet das zwei Tage Unsicherheit, ob sie noch am weiteren Turnierverlauf teilnehmen dürfen.
Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, danach die Anzahl der geschossenen Tore. Genügt das nicht, wird das Ergebnis im direkten Vergleich relevant. Sind all diese Werte zwischen den beiden Teams identisch, wird die Fair-Play-Wertung herangezogen, also wer weniger gelbe und rote Karten erhalten hat.
Stadien bei der Fußball-WM 2026
Insgesamt 16 Stadien teilen sich die 104 Spiele der WM auf. Elf stehen in den USA, drei in Mexiko und zwei in Kanada.
- Toronto-Stadion in Toronto (Kanada) mit 45.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung
- BC Place Vancouver in Vancouver (Kanada) mit 54.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung
- Aztekenstadion in Mexiko-Stadt (Mexiko) mit 83.000 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung
- Guadalajara-Stadion in Zapopan (Mexiko) mit 48.000 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung
- Monterrey-Stadion in Guadalupe (Mexiko) mit 53.500 Zuschauern, acht Stunden Zeitverschiebung
- Atlanta-Stadion in Atlanta (USA) mit 75.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung
- Boston-Stadion in Foxborough (USA) mit 65.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung
- Dallas-Stadion in Arlington (USA) mit 94.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung
- Houston-Stadion in Houston (USA) mit 72.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung
- Kansas-City-Stadion in Kansas City (USA) mit 73.000 Zuschauern, sieben Stunden Zeitverschiebung
- Los-Angeles-Stadion in Inglewood (USA) mit 70.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung
- Miami-Stadion in Miami Gardens (USA) mit 65.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung
- New-York-New-Jersey-Stadion in East Rutherford (USA) mit 82.500 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung
- Philadelphia-Stadion in Philadelphia (USA) mit 69.000 Zuschauern, sechs Stunden Zeitverschiebung
- San-Francisco-Bay-Area-Stadion in Santa Clara (USA) mit 71.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung
- Seattle-Stadion in Seattle (USA) mit 69.000 Zuschauern, neun Stunden Zeitverschiebung
Fußball-WM 2026 im TV und Stream
60 der 104 Spiele übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Alle Spiele der Fußball-WM sehen Fans beim kostenpflichtigen Angebot der Telekom MagentaTV. Im Livestream übertragen ARD und ZDF in ihren jeweiligen Mediatheken sowie auf den Apps der Sportschau (ARD) und des Sportstudios (ZDF). Magenta bietet ebenfalls einen Livestream an.