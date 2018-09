10. September 2018, 18:58 Uhr Spielort-Debatte "Sehr übertrieben"

DFB-Chef Grindel in der Kritik: Eintracht Frankfurt meldet Redebedarf an, Fanvertreter sind empört.

Von Christopher Gerards, Sinsheim

Was die Stimmung anging, hatte Reinhard Grindel schon recht. Die war in Sinsheim ausgezeichnet, das merkte man schon eine gute halbe Stunde vor dem Anstoß. Da trabten gerade einige Spieler zum Aufwärmen auf den Platz, und sogleich applaudierte das Stadion los. Dass die vielen peruanischen Gästefans das Erscheinen ihrer eigenen Mannschaft gefeiert hatten und fortan jeden Zweikampf, jeden Konter, jede Halbchance mit beeindruckendem Lärm begleiten würden - das änderte nichts am Gesamteindruck: Das Stadion war ausverkauft, die Stimmung gut.

So gesehen war der Plan des Deutschen Fußball-Bundes und seines Präsidenten Reinhard Grindel aufgegangen.

Nach dem 2:1 der DFB-Elf gegen Peru hat Grindel dann über eine Diskussion gesprochen, die er "absurd" und "sehr, sehr übertrieben" findet. Es ging um die Frage, warum dieses Länderspiel eigentlich in Sinsheim stattfand. Das Magazin Der Spiegel hatte aus einem E-Mail-Verkehr zwischen Grindel und DFB-Vizepräsident Rainer Koch zitiert. Grob gesagt, ging daraus hervor, dass Grindel ein Testspiel in Frankfurt verhindern wollte (anders als Koch) - aus Angst, Frankfurter Ultras könnten randalieren und damit die Bewerbung um die EM 2024 in Gefahr bringen. Das wäre, gelinde gesagt, ein bemerkenswerter Vorgang: Der mitgliederstärkste Sportverband der Welt verlegt ein Spiel wegen theoretischer Bedenken vor Ultra-Zündeleien?

Also stellte Grindel am Sonntagabend seine Sicht der Dinge dar. Der Spielort Sinsheim sei bei einer Sitzung des DFB-Präsidiums festgelegt worden: "Weil wir die Hoffnung gehabt haben, dort ein volles Stadion, eine gute Stimmung zu haben." Die Entscheidung habe "überhaupt nichts damit zu tun, dass es Vorbehalte gegen Eintracht Frankfurt gibt". Das Stadion der TSG Hoffenheim fasst bei internationalen Spielen 25 641 Plätze, die Arena in Frankfurt 48 000. Grindel kündigte zudem ein EM-Qualifikationsspiel in Frankfurt an - dieses würde allerdings erst 2019 stattfinden, damit nachweislich nach dem 27. September 2018, dem Tag der EM-Vergabe.

Die E-Mails, aus denen zitiert wurde, sollen vom Februar stammen - neun Tage nachdem Frankfurter Fans beim Spiel gegen Leipzig Tennisbälle auf den Platz geworfen hatten, um gegen Montagsspiele zu demonstrieren. In einer E-Mail wandte sich Koch demnach an Grindel und soll vor einer "negativen Stimmungslage" gewarnt haben, "wenn herauskommt, dass wir Frankfurt abgelehnt haben, obwohl Frankfurt jetzt in Abfolge der Länderspielstandorte klar an der Reihe ist und alle generellen Vorgaben erfüllt sind". Darauf soll Grindel erwidert haben: "Ich halte das Risiko, dass wir bei dem Länderspiel ein Desaster erleben und dies kurz vor der Euro-Vergabe negative Auswirkungen hat, einfach für zu hoch, weil für mich die Frankfurter Ultraszene viel zu unberechenbar ist." Und: "Man kann die Befürchtung haben, dass die ja keineswegs dummen Ultras uns das Projekt Euro 2024 gerade kaputtmachen wollen, indem sie dort ein Inferno veranstalten." Nicht bekannt ist, ob Grindel nach diesen E-Mails seine Einschätzung noch mal revidierte. Die Entscheidung für Sinsheim fiel laut Grindel am 2. März.

"Dieser Mann ist untragbar",findet der Nordwestkurven-Rat

Koch sagte dem Sender Sky, das Spiel sei nie verlegt worden. Er sprach über eine "grundsätzliche Reihenfolge, in der in etwa die großen Stadien in Deutschland zum Einsatz kommen". In Frankfurt spielte die DFB-Elf zuletzt im September 2015 gegen Polen. Da die E-Mails Ende Februar veröffentlicht worden sein sollen, tangiert der Fall eher nicht die kürzlich ausgerufene Ankündigung, mehr Basisnähe zeigen zu wollen. Aber er deutet an, welches Bild der DFB auf höchster Ebene von Ultras hat: dass sie im Zweifel ein Risiko für eigene Interessen sind. Auch der Verein Eintracht Frankfurt wird sich noch beim DFB melden. "Irritierend und daher auch erklärungsbedürftig" seien einige Passagen aus dem Mailverkehr, teilte der Klub mit

Die Differenzen zwischen den Parteien dürften durch die Causa Frankfurt/Sinsheim nicht weniger werden. Erst im August hatten Fanvertreter den Dialog mit dem DFB nach zwei Gesprächen abgebrochen; in dem Format sollte es um Themen gehen, die Fans betreffen - wie Anstoßzeiten oder das Rahmenprogramm bei Spielen. Zudem kündigten die Fanvertreter an, dass Protestaktionen gegen den Verband und die Liga intensiviert würden. Der Nordwestkurve-Rat als Dachverband der Eintracht-Fans fordert gar Grindels Rücktritt: "Dieser Mann war und ist untragbar!" Wer die E-Mails überhaupt in Umlauf gebracht hat, ist unbekannt. Grindel findet den Fall "nicht schön - aber es ist auch nichts Dramatisches.