Über den Fall eines Spielerberaters, der über Jahre hinweg minderjährige Fußballer im Intimbereich angefasst haben soll, wird nach wie vor viel geredet auf Tribünen und an Spielfeldrändern im Raum München, unter Funktionären oder in Nachwuchs-Leistungszentren. Und es wurde in den vergangenen Wochen auch an dem einen oder anderen Esstisch darüber gesprochen. So jedenfalls schildert es Correctiv in seinem neuesten Bericht: Demnach postete ein ebenfalls betroffener Jugendlicher den Artikel aus dem vergangenen März im Familienchat, die Familie beschloss, sich ebenfalls bei den investigativen Journalisten zu melden, zu denen auch der ehemalige Fußballprofi Jonas Hummels gehört.