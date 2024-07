Und jetzt auch noch Olympia ! Mag die Welt sich auch freuen auf diese Sommerspiele von Paris , auf die vielen schönen Bilder, auf großen Sport und auf Kultur als Dekor, auf Beachvolleyball vor dem Eiffelturm, auf Fechten im wunderbaren und renovierten Grand Palais, auf Reiter in Versailles, auf Skater an der Place de la Concorde, auf Schwimmer in der dann vielleicht beinahe sauberen Seine. Die Pariser selbst? Sind schon vorab matt, müde, nüchtern, im besten Fall.

Es ist, als kröchen sie auf allen Vieren zu ihren „JO“ – phonetisch: ein weiches „schi-o“, den Jeux Olympiques, diesem Fest sondergleichen. Wenn sie denn geblieben sind. Denn viele sind weg, aus der Stadt geflüchtet. Auch die Medien: völlig ausgepowert.

Diese Müdigkeit hat mit der Politik zu tun, mit den verrücktesten fünf Wochen, die das Land seit Jahrzehnten erlebt hat – mit seinem „Jupiter“. So beschrieb sich Emmanuel Macron, als er 2017 Präsident wurde. Er werde über den Niederungen der kleinen Alltagspolitik schweben, verhieß er, er werde sich nur um die ganz großen Fragen und Geschichten der Republik kümmern, natürlich auch um die Olympischen Spiele. Das war die Idee.

Detailansicht öffnen Als „Jupiter“ gestartet, als Normalsterblicher gelandet: Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hatte sich so viel von den Olympischen Spielen erhofft. Viel ist davon nicht geblieben. (Foto: Michel Euler/Reuters)

Was hatte er sich von diesem Großereignis alles ausgerechnet. Frankreich sollte stolz strahlen, ausgeleuchtet wie ein Schaufenster. Schon die Eröffnungsfeier mit den Delegationen auf Booten in der Seine, vom Pont d’Austerlitz bis zum Trocadéro: großartig, nie gesehen. Die besten Regisseure wurden dafür engagiert, sieben Jahre arbeiteten sie an der Inszenierung. Mehr als hundert Staats- und Regierungschefs werden teilnehmen. Paris, Leuchtturm der Welt. So war das gedacht. Der Countdown lief schon.

Es drohte die extreme Rechte auf der Ehrentribüne bei der Ouvertüre

Doch dann, am 9. Juni, zur Verwunderung aller, löste Macron das französische Parlament auf und setzte Neuwahlen an. Was ihn dazu bewegte, ist bis heute rätselhaft. Sein Kalkül? Ein Mysterium. Weniger als zwei Monate vor Beginn der Spiele verordnete er dem Land also eine nervöse Blitzkampagne, wo es doch erst gerade die Europawahlen hinter sich gebracht hatte. Der Fokus verschob sich, keiner sprach mehr von Olympia. „Macron hat gerade sein eigenes Spielzeug zerstört“, schrieb eine Zeitung. Gemeint waren die Spiele.

Es hing die Sorge über Paris, dass die extreme Rechte nach der gewonnenen Europawahl auch die Wahlen in Frankreich gewinnen würde. Man stelle sich das vor: Die Minister von Marine Le Pen, frisch in ihren Ämtern, auf der Ehrentribüne zur Eröffnung, vor Milliarden Zuschauern. Die Lepenisten und ihr Nationalismus stehen quer zu inklusiven, universalistischen Spielen. Sie hatten sich schon aufgeregt, dass Aya Nakamura, eine Rapperin aus der Pariser Banlieue, zur Eröffnung etwas von Édith Piaf vortragen wird. Nicht französisch genug, fanden sie.

Diese Leute also standen so nahe an der Macht wie nie zuvor, und Macron öffnete ihnen weit die Tore. Valérie Pécresse, die Präsidentin der Île-de-France, der Region rund um Paris, wo ein schöner Teil der Spiele stattfinden wird, sprach von „russischem Roulette“. „Der Präsident verdirbt uns das Fest“, sagte Anne Hidalgo, die Pariser Bürgermeisterin, sie empfand den Coup der Neuwahlen wie eine Sabotage. Es ging dann gerade mal noch gut, zwei Drittel der Franzosen wollen die extreme Rechte noch immer nicht regieren sehen. Die Lepenisten wurden nur Dritte.

Doch das Land ist nach dieser Phase ausgezehrt und blockiert, ohne Mehrheit im Parlament, ohne neue Regierung. Wie auf Stand-by gestellt. Wegen „Jupiter“. Niemand weiß, wie es weitergeht. Macron dekretierte diese Woche eine „politische Verschnaufpause“, es klang wie ein Hohn, nachdem er dem Land den Schnauf genommen hatte. So fühlt sich das an, ausgerechnet im Moment, da Paris ewig mächtig strahlen soll, auch mit seiner Softpower.

„Wir tun so, als drohte Armageddon“, schreibt „Libération“

Die Pariser hatten schon vor dem politischen Drama über die JO gelästert, das gehört zum guten Ton, die Pariser sind chronische Nörgler. Diese Baustellen überall. Das absehbare Chaos mit 15 Millionen Besuchern. Die verstopfte Metro, die doppelt so teuren Tickets dafür während Olympia. Überhaupt: Gehen die Preise nicht für alles rauf? Müssen wir uns das gefallen lassen, diesen Zirkus?

Englische Medien erinnerten daran, dass die Stimmung auch vor den Spielen in London 2012 flau war, dass sie dann aber schnell drehte, kaum hatten sie begonnen. Das Pariser JO-Bashing hat aber Dimensionen angenommen, wie sie auch für pariserische Verhältnisse bemerkenswert sind, nahe am Defätismus. „Die geistige Verfassung dieses Landes ist beladen, schwer wie Blei“, schreibt die Zeitung Libération. „Wir tun so, als drohte Armageddon.“ Das Nachrichtenmagazin Le Point titelte neulich: „JO – Chronik eines angekündigten Desasters.“

Alle stänkern, das Lamento ist längst zum Chor geworden, im Bus, am Marktstand, in der Brasserie, alle reden einander das Wort. In der Seine baden: Hält man uns eigentlich für Idioten? Was kostet uns das alles für eine Kohle? Und was bringt uns das, jeder weiß doch schon, dass Paris die schönste Stadt der Welt ist, n’est-ce pas?!

Auch die Verbände der Restaurant-, Bar-, Club- und Ladenbesitzer klagen, alle zusammen. Juni und Juli seien „beispiellos“ schlecht, schreiben sie in einem gemeinsamen Kommuniqué, keine dieser euphorischen Wirtschaftsprognosen der Regierung hätte sich bisher bewahrheitet, im Gegenteil: So wenig Betrieb wie in diesem Sommer hätten sie noch nie erlebt. Sie fordern „eine faire und schnelle Entschädigung“ vom Staat.

Offenbar spielte bislang das Phänomen der aktiven „Paris-Vermeidung“ eine Rolle, auch die Hotelbuchungen lagen vor den Spielen unter Durchschnitt, und vielleicht ist das auch ein verständlicher Reflex: Welcher Tourist, der nicht vordringlich an Olympia interessiert ist, will Paris ausgerechnet dann besuchen, wenn eine Reihe von Sehenswürdigkeiten weggepackt sind für die Wettbewerbe, wenn manche Baustellen noch nicht geschlossen sind, wo die tolle Stadt zur olympischen Tollstadt umgebaut wird.

Ist das vernünftig?, fragte man sich schon 2015, als die Spiele vergeben wurden

Und dann ist da noch die Sorge vor Attentaten. Es ist dies eine diffuse und traurig routinierte Sorge der Pariser, spätestens seit dem Jahr 2015 und den Anschlägen auf die Redaktion von Charlie Hebdo im Januar und auf das Bataclan, auf die Terrassen im 10. und 11. Arrondissement, auf das Stade de France im November. 2015 war auch das Jahr, als Paris den Zuschlag für die Olympischen Spiele erhielt. Schon damals fragte man sich: Ist das vernünftig?

Detailansicht öffnen Die Spiele werden auch zu einer Herausforderung für die Sicherheitsbehörden: Ein Soldat der französischen Armee wacht am Seine-Ufer mit einer speziellen Waffe zur Drohnen-Abwehr. (Foto: Abd Rabbo Ammar/Abacapres/Imago)

45 000 Sicherheitsbeamte sind nun aufgeboten worden, damit die Spiele möglichst das bleiben: schöne, leichte Spiele. Die Eröffnungsfeier auf dem Fluss mag ein Spektakel sein, es ist aber auch ein Albtraum für jene Gewerke, die für die Sicherheit zuständig sind. Die Gefahr kann von überall kommen, auch aus der Luft. Der Luftraum über der Stadt und im Umkreis von 150 Kilometern wird während der Zeremonie gesperrt sein. Auch gegen Drohnen ist man gerüstet, heißt es.

Ganze Viertel links und rechts von der Seine wurden abgeriegelt, mit 40 000 Barrieren. Schon eine Woche vor dem Start kam man nur noch mit einem Pass mit QR-Code in die geschützte Zone, Bewohner, identitätsgeprüfte Gäste, Reporter, akkreditierte Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Eine Zeit lang war auch die Rede davon, dass die Buchhändler an den Uferstraßen ihre grünen Holzboxen abmontieren müssten. Es hob sich Widerstand, bis Macron ein Machtwort sprach und die Verbannung der „bouquinistes“ stoppte. Das hieß gleichzeitig aber auch, dass überall da, wo die grünen Boxen an den Ufermauern hängen, keine Zuschauer stehen dürfen – aus Sicherheitsgründen.

Es sollten mal insgesamt zwei Millionen Besucherinnen und Besucher sein, dann eine Million, am Ende werden es nur 300 000 sein, einzeln eingeladen. Aber das nimmt den Menschen die Sorge nicht weg. Auch deshalb ist die Stimmung unter den Parisern so misslich.

Der staatliche Fernsehsender France 2 hat sich in den vergangenen Monaten viel Mühe gegeben, um das innere Feuer anzufachen, jeden Tag berichtete er vom Weg der olympischen Flamme, zwischendurch war sie auch in Übersee, weil Frankreich ja ein großes Land ist, obschon es sich selbst gerne kleinredet. Aber so sehr sich France 2 auch bemühte, es blieb ein zähes Werben.

Die Zukunft – wie tausend Staffeln „Emily in Paris“

Aber wahrscheinlich wird man davon nur wenig merken. Wer kann, ist schon weg, macht lange Ferien oder arbeitet im Homeoffice irgendwo, und kommt erst wieder, wenn die Spiele vorbei sind. Das ist keine Übertreibung. Die Stadt wechselt gerade ihre Bevölkerung aus für ein paar Wochen. Die Pariser sind weg, die Olympischen sind da. Das ist vielleicht ein Glück. Vielleicht dreht die Stimmung ja bald auch in Paris, wie damals in London, und das schlechtgeredete Fest wird ein richtig gutes Fest. Die Stadt ist noch etwas schöner geworden, als sie es schon war, so schön war sie wohl noch nie.

Das Bekenntnis von Bürgermeisterin Hidalgo zu grünen, nachhaltigen Spielen ist schon ein Vermächtnis. Nur fünf Prozent der Spielstätten mussten neu gebaut werden, den Rest gab es schon. Trotzdem investierte der Staat einen Haufen Geld in die Stadt, in Parks und Gärten, in das Aufhübschen von Palästen und Statuen, in neue Radwege und verkehrsberuhigte Straßen. Hidalgo hat den Individualverkehr noch etwas mehr aus Paris verdrängt, ihr großes Anliegen. Das gefällt längst nicht allen, gerade denen nicht, die das Auto brauchen, der Verkehr staut sich jetzt einfach anderswo. Es gibt die Sorge, dass sich das Zentrum von Paris immer mehr zu einem Disneyland für Touristen wandelt, hübsch und grün und poliert, befahren nur noch von Radfahrern. Die Zukunft? Wie tausend Staffeln von „Emily in Paris“, ein romantischer Horror.

Aber auch dieses Lamento ist übertrieben. Das erste Olympia in Paris seit hundert Jahren hat Mittel freigemacht und Projekte beschleunigt, deren Umsetzung sonst viel länger gebraucht hätten. Und es hat die Banlieue etwas näher herangeholt an die Stadt, mit einer ersten erweiterten Metrolinie, der Linie 14. Drei weitere Linien werden in zwei Jahren fertig sein, der „Grand Paris Express“ wird bald alle Vororte untereinander und diese mit der Stadt verbinden. Das olympische Dorf steht in Saint-Denis und Saint-Ouen, hinter dem „Périph“, der Ringstraße, wo das Postkarten-Paris schon weit weg ist, und auch das ist ein schönes Zeichen. Ein Signal, dass die drinnen endlich verstehen, dass die draußen sich ausgeschlossen fühlen. Und wenn es nur das ist: ein Hoch auf diese „schi-o“!