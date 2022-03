Der "Glücksfaktor", den sich Trainer Markus Weinzierl noch am Donnerstagnachmittag gewünscht hatte, verließ den FC Augsburg bereits am Abend. Statt am Samstag gegen ein Corona-gebeuteltes Rumpfteam des FSV Mainz 05 womöglich locker drei wichtige Punkte für den Klassenverbleib zu erkämpfen, empfing der Tabellen-14. der Bundesliga die Nachricht, dass die Deutsche Fußball-Liga (DFL) letztlich doch dem Mainzer Antrag auf Spielverlegung stattgab. Ein Nachholtermin wurde zunächst nicht festgelegt, eine Ansetzung nach der Länderspielpause Anfang April gilt als die wahrscheinlichste Lösung.

Schon vor der Absage durch die DFL skizzierte der Augsburger Coach Szenarien und Wettbewerbsnachteile im Abstiegskampf: "Spielen wir es mal weiter: Danach haben wir wahrscheinlich eine Englische Woche, wohl in der kurzen Woche zwischen Wolfsburg und Bayern. Das ist definitiv dann irgendwie ein Nachteil", argumentierte Weinzierl. Und was, wenn ein Corona-Ausbruch dann auch mal den FCA weitflächig erwischen sollte? "Verschieben wir dann das Ende der Saison?", fragte Weinzierl mit bissiger Ironie.

Auch mit Blick auf drohende Termin-Engpässe hatte Augsburg "zu 100 Prozent" an die planmäßige Austragung der Partie am Samstag geglaubt. Doch die DFL teilte nach längerer Prüfung die Ansicht der Mainzer, nach dem massiven Corona-Ausbruch im Team weiterhin nicht die notwendige Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung zu haben. Schon das Mainzer Heimspiel gegen Borussia Dortmund war vor einer Woche verlegt worden, diese Partie soll nun am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) stattfinden.

Die aktuelle Spiel-Verschiebung dürfte das angespannte Verhältnis zwischen Augsburg und Mainz nicht verbessern. Allein auf den Antrag der 05er hatten die FCA-Verantwortlichen gereizt reagiert, Sportchef Stefan Reuter geriet im verbalen Fernduell mit seinem Mainzer Kollegen Christian Heidel aneinander. Die Absage am Donnerstagabend kommentierten die Schwaben nur in einem dünnen Statement. "Der FCA hat die Nachricht zur Kenntnis genommen", hieß es.

Größere Corona-Probleme bahnten sich kurz vor dem Wochenende auch bei einem Kellerkonkurrenten an: Bei Arminia Bielefeld gab es laut zunächst nicht bestätigten Medienberichten ebenfalls zahlreiche Positivtests. Ob das Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr) bei Borussia Dortmund gefährdet sein könnte, blieb am Freitag offen, die angesetzte übliche Pressekonferenz verschoben die Bielefelder kurzfristig auf den Samstag. Mitte der Woche hatte die Arminia bereits "mehrere Corona-Infektionen im Trainer- und Betreuerstab" vermeldet.