Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit den Behörden erfolgt. Grund sei, die große Menge von Schnee und Eis auf dem gesamten Stadiongelände und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken. Außerdem lasse die „kritische Gesamtsituation in Hamburg“ kein Spiel zu. Ein neuer Spieltermin werde zeitnah bekanntgegeben.