BundesligaSt. Pauli gegen Leipzig wegen Schnee abgesagt

Das Millerntorstadion in der Hamburger Winterlandschaft.
Das Millerntorstadion in der Hamburger Winterlandschaft. (Foto: Roberto Seidel/rseidelimagery.de/Imago)

Die Partie am Millerntorstadion kann am Samstag nicht stattfinden. Grund ist der anhaltende Schneefall im Norden.

Der Wintereinbruch im Norden Deutschlands hat zu einer ersten Spielabsage in der Fußball-Bundesliga geführt. Die für Samstag (15.30 Uhr) geplante Partie des FC St. Pauli gegen RB Leipzig kann nicht stattfinden. Das teilte die Deutsche Fußball-Liga DFL am Freitag mit.

Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit den Behörden erfolgt. Grund sei, die große Menge von Schnee und Eis auf dem gesamten Stadiongelände und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken. Außerdem lasse die „kritische Gesamtsituation in Hamburg“ kein Spiel zu. Ein neuer Spieltermin werde zeitnah bekanntgegeben.

