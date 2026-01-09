Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit den Behörden erfolgt. Grund sei die große Menge von Schnee und Eis auf dem gesamten Stadiongelände und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken. Außerdem lasse die „kritische Gesamtsituation in Hamburg“ kein Spiel zu. Ein neuer Spieltermin werde zeitnah bekannt gegeben. Das Spiel in Bremen könne wegen flächendeckender Vereisungen und erheblicher Schneeverwehungen im Stadionareal nicht stattfinden, teilte die Deutsche Fußball Liga mit.

„Die Entscheidung ist das Ergebnis intensiver Abwägungen und umfassender Abstimmungen des FC St. Pauli als Stadionbetreiber sowie zwischen der Deutschen Fußball Liga, den beteiligten Klubs, den zuständigen Behörden sowie weiteren relevanten Beteiligten“, hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Die Sicherheit der Zuschauer, der Teams, der Offiziellen und aller Anreisenden stehe im Vordergrund der Entscheidung.

Auch die behördlichen Einschätzungen hätten „angesichts der Gesamtlage in Hamburg ausdrücklich eine Absage empfohlen“, hieß es weiter: „Ausschlaggebend waren dabei vor allem die zusätzliche Belastung für Einsatzkräfte, die medizinische Infrastruktur sowie die weiterhin bestehenden erheblichen Risiken und Einschränkungen im Verkehrsraum.“

In Norddeutschland sorgt das Winterwetter seit Tagen für Komplikationen. Auch unter anderem der Bahnverkehr ist massiv gestört, vielerorts fiel die Schule wegen des Wetters aus.