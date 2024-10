Das Weltspiele-Komitee der Special Olympics World Games Berlin 2023 hat in seiner Abschlusssitzung die Weichen für den weiteren Aufbau des inklusiven Sports in Deutschland gestellt. So sollen die nachhaltigen Programme der Weltspiele sportliche und gesellschaftliche Impulse für den inklusiven Alltag setzen. „Die Weltspiele in Berlin waren nicht nur ein Fest des Sports, sondern auch ein wichtiges Zeichen für eine inklusive Gesellschaft“, sagte Christiane Krajewski, Präsidentin Special Olympics Deutschland, vor Teilnehmenden aus mehr als 50 Nationen in Berlin: „Die daraus gesammelten Erfahrungen und entwickelten Nachhaltigkeitsprogramme können für zukünftige Großveranstaltungen in Deutschland als Vorbild dienen. Unser Ziel ist es, eine nachhaltige und inklusive Sportkultur zu etablieren, die allen Menschen Zugang ermöglicht.“