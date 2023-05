Toni Kroos stand im Flutlicht des Olympiastadions von Sevilla mit dem silbernen Pott in den Händen und lächelte glücklich. In seinem neunten Jahr bei Real Madrid hat der 33-jährige deutsche Weltmeister erstmals den spanischen Fußball-Pokal gewonnen und damit seine außergewöhnliche Trophäen-Sammlung vervollständigt. "Es ist ein Titel, der mir noch gefehlt hat, und er war sehr wichtig für mich, weil ich mit Real alles gewinnen wollte. Heute habe ich es geschafft, und ich bin sehr glücklich", sagte Kroos am Samstagabend nach dem mühevollen 2:1-Erfolg des Favoriten aus Madrid im Finale gegen Außenseiter CA Osasuna.

"Er ist eine Art Sammler, unser Toni Kroos", twitterte Real zu einer Collage des Mittelfeldspielers mit dem Königspokal (Copa del Rey) - und einer Auswahl seiner früheren Titel. Die Kollektion des ehemaligen deutschen Nationalspielers allein mit Real ist beeindruckend: viermal Champions League, fünfmal Klub-Weltmeister, dreimal spanischer Meister, viermal europäischer Supercup-Sieger, dreimal spanischer Supercup-Gewinner - und nun erstmals auch Pokalsieger. Zuletzt hatte Real 2014, just in der Saison vor Kroos' Wechsel vom FC Bayer zu den "Königlichen" den Landespokal gewonnen.

Drei Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City tat sich Real gegen den Liga-Tabellenzehnten Osasuna aber unerwartet schwer. Nach dem frühen 1:0 durch Rodrygo (2.) glich Osasuna durch Lucas Torro (58.) aus. Und nach dem Siegtreffer von Rodrygo (2:1/70.) verhinderte Real-Torhüter Thibaut Courtois in der Schlussphase den erneuten Ausgleich. "Endspiele zu gewinnen, ist nie einfach", betonte Toni Kroos, der in der 82. Minute für Luka Modric ausgewechselt wurde.