Für seine Zauber-Ecke genügte Toni Kroos ein einziger Schritt Anlauf. Torhüter Jaume Domenech vom FC Valencia war am Fünfmeterraum gerade dabei, seine Abwehr zu dirigieren, als der deutsche Mittelfeldspieler von von Real Madrid kurzentschlossen kunstvoll schoss - und traf, weil der Torwart sich den Ball in den Winkel faustete. "Ein Geniestreich", schwärmte nicht nur Real-Trainer Zinédine Zidane. Doch der Zaubertrick von Kroos (Zweiter von links) zur 1:0-Führung (16.) beim 3:1 Reals im Halbfinale des spanischen Supercups hatte einen Schönheitsfehler: Live war es im spanischen TV nicht zu sehen. Staatssender RTVE hatte unter ausdrücklichem Verweis auf die Menschenrechtslage im Austragungsland Saudi-Arabien auf einen Rechteerwerb verzichtet, Privatsender schlossen sich an.

Der spanische Verband habe sich mit der angeblich 120 Millionen Euro schweren Vergabe des reformierten Turniers an Saudi-Arabien bis 2022 einer "Schande" schuldig gemacht, kommentierte Super Deporte aus Valencia: "Alles war sogar noch viel schlimmer als befürchtet." Die Zeitung kritisierte, dass sich Luis Rubiales, Chef des spanischen Verbandes RFEF, auf der Tribüne des King Abdullah Sports City Stadiums in Dschidda mit lokalen Würdenträgern gezeigt hatte. Die spanische Politik erklärte sich auf Nachfrage für nicht zuständig. "Ich habe keine Meinung, ich bin Basketballer", sagte Ministerpräsident Pedro Sanchez. In Valencia riefen Fans auf Bannern zum Boykott des Supercups auf, keine 30 Anhänger des Pokalsiegers sollen in Dschidda vor Ort gewesen sein. Die offiziell 40 877 Zuschauer wirkten im Stadion, das über 62 000 Plätze bietet, verloren.