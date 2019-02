6. Februar 2019, 23:03 Uhr Spanischer Pokal Real schafft 1:1 in Barcelona

Im Halbfinal-Hinspiel des spanischen Pokals trennen sich Barcelona und Madrid unentschieden. Manchester City übernimmt die Tabellenführung in der Premier League.

Meldungen im Überblick

Fußball, Spanien: Kein Sieger im spanischen Pokal-Halbfinale zwischen Champions-League-Sieger Real Madrid und Meister FC Barcelona: Die Erzrivalen trennten sich im Hinspiel des Cup-Clasico in Barcelona 1:1 (0:1). Für Madrid traf Lucas Vazquez (6.), Malcolm sorgte in der 59. Minute für den Ausgleich. Das Rückspiel findet am 27. Februar in Madrid statt.

Barcelona begann ohne den angeschlagenen Lionel Messi, aber mit Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen, nachdem sich Ersatzmann Jasper Cillessen vergangene Woche eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen hatte. Bei Madrid stand Nationalspieler Toni Kroos in der Startelf. Nach einer Flanke von Vincius legte Karim Benzema den Ball in die Mitte auf Vazquez, der den Angriff erfolgreich abschloss. Malcolm konnte mit einem Linksschuss ausgleichen, nachdem Luis Suarez nur den Pfosten getroffen hatte.

Barcelona hatte zuletzt bewiesen, dass Rückspiele dem Double-Gewinner liegen. Im Achtel- und Viertelfinale des Königspokals hatte Barca sogar Rückstände aufholen müssen. Zuletzt schoss der Tabellenführer den FC Sevilla nach einem 0:2 im Hinspiel mit 6:1 ab. Die Katalanen hatten in den vergangenen fünf Jahren im Pokalfinale gestanden und scheiterten dabei letztmals 2014 an Madrid. Der Rekordmeister dagegen verpasste seit seinem 19. Gewinn des Königspokals in den vergangenen vier Jahren stets das Halbfinale.

Fußball, England: Der englische Fußball-Meister Manchester City hat die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola gewann beim FC Everton mit 2:0 (1:0) und zog aufgrund der besseren Tordifferenz vorerst am FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp vorbei. Die Treffer für City erzielten Aymeric Laporte (45.+2) und Gabriel Jesus (90.+7). "Ich denke nicht so viel über die Tabelle nach, aber vor vier oder fünf Tagen hätten wir sieben Punkte hinten liegen können. Es zeigt uns, dass wir niemals aufgeben dürfen", sagte Guardiola. Nationalspieler Ilkay Gündogan hatte in der 20 Minute nach Zusammenspiel von DFB-Teamkollege Leroy Sane und David Silva die Möglichkeit zur Führung, scheiterte jedoch am Querbalken.

Fifa: Einer neuen Amtszeit des Schweizers Gianni Infantino als Präsident des Fußball-Weltverbandes Fifa stellt sich niemand in den Weg. Wie der Verband am Mittwoch bekannt gab, ist der 48-Jährige der einzige Kandidat für die Wahl beim FIFA-Kongress am 5. Juni in Paris. Zuletzt hatte der ehemalige Schweizer Nationalspieler Ramon Vega sein Interesse als möglicher Gegenkandidat bekundet. Die Anmeldefrist war am Dienstag abgelaufen. Geschäftsmann Vega hätte im Falle seiner Bewerbung um das Fifa-Präsidentenamt bis Dienstag die Unterstützung durch fünf Nationalverbände vorlegen müssen. Das hatte der ehemalige Profi der Grasshopper Zürich, von Cagliari Calcio, Tottenham Hotspur, des FC Watford und US Creteil offenbar nicht getan. Ursprünglich hatte Vega den Mitgliedsverbänden mit seiner Kandidatur laut eigenen Aussagen den Zugang zu "demokratischen Vorgängen" eröffnen wollen.

Infantino war in den vergangenen Monaten immer mehr in die Kritik geraten, holte sich dennoch bei zahlreichen Fifa-Mitgliedsverbänden Unterstützung. Der seit fast zwei Jahren amtierende Nachfolger des wegen Korruption gesperrten Joseph S. Blatter stößt vor allem in Europa mit einem mysteriösen Milliarden-Angebot für die Einführung einer weltweiten Nations League und die Aufblähung der Klub-WM auf Widerstand.

Bundesliga, BVB: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will den Vertrag mit Trainer Lucien Favre vorzeitig verlängern. "Es ist doch logisch, dass wir mit ihm demnächst über eine Vertragsverlängerung sprechen werden, weil er ganz einfach gute Arbeit macht", sagte Clubchef Hans-Joachim Watzke der Sport Bild. "Die Zusammenarbeit ist hervorragend, deshalb wollen wir sie gerne fortsetzen." Favre kam zu Saisonbeginn zum BVB und besitzt derzeit einen Kontrakt bis Ende Juni 2020. In der Bundesliga steht die Borussia nach nur einer Niederlage auf Platz eins und kam in der Champions League als Gruppensieger ins Achtelfinale. Im DFB-Pokal schied Dortmund am Dienstag im Achtelfinale gegen Werder Bremen aus.

Snowboard, WM: Wegen schlechter Wetterprognosen sind bei den Weltmeisterschaften in Park City/Utah die für Dienstag (Ortszeit) angesetzten Big-Air-Wettbewerbe der Snowboarder abgesagt und ersatzlos gestrichen worden. Das gab das Organisationskomitee in der Nacht zu Mittwoch bekannt. "In den nächsten 24 Stunden wird in Park City eine enorme Menge Schnee fallen, die Temperaturen sinken schnell", sagte OK-Chef Calum Clark: "Deshalb mussten wir die härteste Entscheidung treffen. Wir haben uns jedes Detail und jede Option angeschaut, dann aber einstimmig entschieden, dass die Sicherheit der Athleten das Wichtigste ist." Das Slopestyle-Finale der Freeskier wurde um drei Stunden nach hinten verschoben und findet nun am Mittwoch ab 22.00 Uhr (MEZ) statt.

Basketball, NBA: NBA-Profi LeBron James hat im Trikot der Los Angeles Lakers einen der bittersten Abende seiner langen Karriere erlebt. Bei den Indiana Pacers ging das Team um den dreimaligen Champion mit 94:136 unter, nie zuvor hat "King" James in der Basketball-Profiliga eine höhere Niederlage hinnehmen müssen. "Sie haben aus unseren 19 Ballverlusten 33 Punkte gemacht, und das von Anfang an. Wir können nicht so hinterherlaufen", sagte James: "Uns hat in der Defense die Mentalität gefehlt, sie haben und dafür bezahlen lassen." Eine Ursache sei der Jetlag nach dem Flug von Kalifornien Richtung Osten gewesen.

James, mit 18 Punkten bester Werfer der Lakers, verließ zwei Minuten vor dem Ende des dritten Viertels das Feld und wurde danach von Trainer Luke Walton nicht mehr eingesetzt. Der Berliner Moritz Wagner kam auf fünf Punkte für L.A. Seine bislang höchsten Niederlagen mit jeweils 35 Punkten Unterschied hatte James mit seinem Heimatklub Cleveland Cavaliers erlitten. Im November 2007 setzte es ein 74:109 bei den Detroit Pistons, im Januar 2017 ein 91:126 bei den Golden State Warriors.