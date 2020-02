Spanien, Pokal: Real Madrid und Meister FC Barcelona sind im Viertelfinale des nationalen Pokals überraschend gescheitert. Das Real-Team um Nationalspieler Toni Kroos unterlag am Donnerstag im heimischen Bernbéu-Stadion nach einer spektakulären zweiten Halbzeit 3:4 (0:1) gegen Real Sociedad San Sebastián. Danach verlor Barcelona durch einen Treffer in der Nachspielzeit 0:1 (0:0) bei Athletic Bilbao. Für Barça ließ Lionel Messi in der 88. Minute die große Chance zur Führung in Bilbao aus. Das bestraften die baskischen Gastgeber durch Inaki Williams (90.+3), gegen dessen Kopfball der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen im Barcelona-Tor machtlos war.

Auch das andere baskische Team aus San Sebastián schaffte einen Favoritensturz. Der von Real ausgeliehene Norweger Martin Ödegaard (22. Minute) sorgte für die Pausenführung der Gäste. Der ehemalige Dortmunder Alexander Isak mit einem Doppelpack (54./56.) und Mikel Merino (69.) nach Vorlage von Isak bestraften das fahrlässige Defensivverhalten von Real. Bei einem weiteren Treffer stand Isak knapp im Abseits. Für die Hausherren traf Marcelo (59.) zum zwischenzeitlichen 1:3. In die folgende Drangphase der Gastgeber hinein traf der kurzzeitig ebenfalls für Borussia Dortmund aktive Merino zur scheinbaren Entscheidung. Der überragende Isak durfte danach den Platz verlassen. Nach einem nicht anerkannten Real-Tor von Vinicius Junior (79.) verkürzten Rodrygo (81.) und Nacho (90.+3), der Ausgleich gelang dem Liga-Spitzenreiter gegen den Tabellen-Achten nicht mehr.

Das Aus beider Topteams schon im Viertelfinale ist eine echte Rarität. Erstmals seit der Saison 2009/2010 erreichte keiner der beiden Topklubs die Runde der letzten Vier. Vor zehn Jahren war Real sogar schon im Sechzehntelfinale am Drittligisten Alcorcon gescheitert, Barcelona unterlag im Achtelfinale dem FC Sevilla. Sevilla holte anschließend auch den Pokal.

Handball, Bundesliga: Unter dem Eindruck des Trainerwechsels in der Nationalmannschaft von Christian Prokop zu Alfed Gislason haben sich der SC Magdeburg und die TSV Hannover-Burgdorf im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga mit einem 30:30 (16:13) getrennt. In der Tabelle bleibt Magdeburg Vierter hinter dem spielfreien THW Kiel, der SG Flensburg-Handewitt, die beim Bergischen HC mit 21:20 (9:10) gewann, und den punktgleichen Füchsen Berlin. Die Berliner verbesserten sich durch ein 27:19 (11:9) bei den Eulen Ludwigshafen vom fünften auf den dritten Platz. Den Flensburger Sieg sicherte Regisseur Jim Gottfridsson mit der Schlusssirene. Im zweiten Topspiel des Tages unterlagen die Rhein-Neckar Löwen in eigener Halle der MT Melsungen mit 30:33 (15:16) und verlieren auf Platz sechs der Tabelle allmählich den Anschluss an die Spitzengruppe.

Basketball, NBA: Der achtmalige NBA-Allstar Russell Westbrook hat seine Houston Rockets im Topspiel der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum Sieg bei den Los Angeles Lakers geführt und dabei die 20.000-Punkte Marke geknackt. Als bester Werfer des Abends kam der Guard beim 121:111 auf 41 Punkte. In der ewigen Scorerliste steht Westbrook (20.007) auf dem 46. Platz. Bei den Lakers kam Anthony Davis als Topscorer auf 32 Punkte, LeBron James verpasste mit 18 Punkten, 15 Assists und neun Rebounds nur knapp ein Triple-Double. "Sie haben am Ende ein paar schwierige Würfe getroffen", sagte Davis, "wir hatten einige teure Ballverluste."

Giannis Antetokounmpo verbuchte beim 112:101 seiner Milwaukee Bucks gegen die Philadelphia 76ers 36 Punkte und 20 Rebounds. Der "Greek Freak" kam zum fünften Mal nacheinander auf mindestens 30 Punkte 15 Rebounds - das hatte es zuletzt 1985/86 gegeben.

Basketball, Euroleague: Alba Berlin hat in der Basketball-Euroleague trotz einer Halbzeitführung eine Überraschung gegen Titelanwärter Real Madrid verpasst. Vor 10.457 Zuschauern unterlag die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses dem spanischen Rekordmeister mit 97:103 (60:50). Mit einer Bilanz von acht Siegen und 16 Niederlagen hat Alba kaum noch Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Nur zwei Tage nach dem Auswärtssieg bei Armani Mailand fand Alba überhaupt nicht in die Partie, lag schnell mit 19:41 zurück, drehte dann aber auf. Das zweite Viertel ging mit 35:9 an die Berliner, die zur Pause mit zehn Punkten vorne lagen. Am Ende gewann Real aber mit all seiner Routine.

"Wir haben in der Abwehr ohne Energie begonnen, aber dann eine Reaktion gezeigt", sagte der Alba-Coach: "Für uns war es nicht einfach - reisen, spielen, reisen, spielen, und das gegen Teams wie Real. Es ist fast unmöglich, das besser zu machen. Wir sind stolz auf das Team." Albas bester Schütze war der Litauer Rokas Giedraitis mit 17 Punkten. Bei Real war das US-Duo Jaycee Carroll und Anthony Randolph (je 27 Zähler) kaum zu stoppen.