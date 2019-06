20. Juni 2019, 18:42 Uhr Spanische Nationalmannschaft Abschied mit Diskretion

Luis Enrique tritt aus privaten Gründen als Spaniens Trainer zurück. Den Posten übernimmt Robert Moreno. Der 41-Jährige war Enrique bei diversen Stationen als Assistent zu Diensten.

Von Javier Cáceres

Geraunt wurde schon länger, nun ist es offiziell: Luis Enrique, 49, hat den Job als spanischen Fußball-Nationaltrainer mit sofortiger Wirkung aufgegeben. Dies teilte Verbandschef Luis Rubiales am Mittwoch in Las Rozas bei Madrid mit. Über die Gründe schwieg sich Rubiales aus. In der Branche ist aber seit einigen Monaten bekannt, dass große familiäre Probleme Luis Enrique im März veranlasst hatten, seinen erst 2018 angetretenen Job ruhen zu lassen. In einem Brief dankte der Trainer nicht nur dem Verband und seinen Mitarbeitern, sondern auch den Medien dafür, dass sie in den vergangenen Wochen und Monaten Diskretion bewahrt und seine Privatsphäre respektiert hatten. Auch am Donnerstag wurden in den sonst durchaus schnatterhaften spanischen Medien nicht einmal Andeutungen über den genauen Hintergrund der Entscheidung von Enrique veröffentlicht.

Dessen Posten übernimmt Robert Moreno, 41, der seinem Vorgänger bei diversen Stationen stets treu zu Diensten gewesen war - unter anderem beim FC Barcelona, mit dem Luis Enrique 2015 als Trainer das Triple gewann, die Champions League, die spanische Meisterschaft und den Pokal. Nach Enriques überstürzter Abreise vom EM-Qualifikationsspiel in Malta im vergangenen März, als Spanien 2:0 siegte, saß Moreno erstmals als Interimstrainer auf der Bank. Es folgten zwei weitere Spiele mit Moreno als Vertreter, auf den Färoer Inseln (4:1) und in Madrid gegen Schweden (3:0) - und nun also die endgültige Beförderung zum Chefcoach. Verbandschef Rubiales versicherte, dass in den vergangenen Wochen nie zur Debatte gestanden hätte, Luis Enrique abzulösen. Seiner nun formulierten Bitte, den Job aufzugeben, sei man aber ohne Diskussion nachgekommen.

Nachfolger Moreno sagte, er habe stets davon geträumt, Profitrainer zu werden. Die neue Aufgabe trete er freilich "mit gemischten Gefühlen" an, mit einem Cocktail aus "viel Traurigkeit, und, ich würde nicht sagen: Freude, vor allem aber Verantwortungsgefühl", wie er sagte. Es sei ihm wichtig gewesen, dass Luis Enrique seine Benennung goutiert habe, so Moreno.

Verbandschef Rubiales erklärte, dass Enrique keinesfalls als Trainer im Schatten agieren werde. "Er hat mitgeteilt, dass seine Zeit als Auswahlcoach vorbei ist und nun eine andere anfängt", sagte Rubiales. Moreno fügte an, er werde nicht zögern, Luis Enrique um Rat zu fragen - wenn dessen persönliche Umstände dies zulassen.