Real Madrid hat den 180. Clásico in der spanischen Fußball-Liga gewonnen und damit die Tabellenspitze erobert. Die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane setzte sich am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Barcelona mit 2:0 (0:0) Toren durch und zog mit 56 Punkten an den Katalanen (55) vorbei. Vinicius Junior brachte Real in der 71. Minute nach einem Pass des deutschen Nationalspielers Toni Kroos in Führung, Mariano machte in der Nachspielzeit alles klar (90.+2). Kroos, der bei der 1:2-Heimpleite im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City am Mittwoch noch auf der Bank gesessen hatte, kam für Real über die volle Distanz zum Einsatz. Real befinde sich in einem "heiklen Moment", hatte Madrids Coach Zidane nach der Niederlage im europäischen Wettbewerb gesagt: "Aber der Clásico gibt uns die Chance, die Dinge zu ändern." Bei Barcelona stand Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen wie gewohnt im Tor, er hatte starke Szenen, aber seine Elf blieb über weite Strecken des zweiten Durchgangs blass.