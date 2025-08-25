Dank Kylian Mbappé hat Real Madrid mit dem FC Barcelona Schritt gehalten und auch das zweite Ligaspiel unter seinem neuen Trainer Xabi Alonso gewonnen. Beim Aufsteiger Real Oviedo setzten sich die Königlichen am späten Sonntagabend am Ende klar mit 3:0 durch, und wie schon im Auftaktspiel brachte Mbappé die Entscheidung.

Auch in Oviedo blieb es trotz klarer Real-Überlegenheit lange Zeit spannend. Nach der Führung durch Mbappé (37.) verpasste es Real – erneut mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Abwehr – zunächst nachzulegen. In der Schlussphase vergab dann Kwasi Sibo mit einem Pfostenschuss nur knapp den Ausgleich für Oviedo (82.). Kurz darauf machte stattdessen der Franzose Mbappé mit seinem dritten Saisontor alles klar (83.). Der diesmal nur eingewechselte Vinícius Júnior traf noch zum Endstand (90.+3). Real ist nun mit optimalen sechs Punkten Tabellendritter, knapp hinter Villarreal und Barcelona.