Real Madrid hat nach der Champions-League-Pleite bei Benfica Lissabon einen weiteren Rückschlag in der spanischen Liga mit Mühe verhindert. Im Heimspiel gegen Rayo Vallecano sicherte erst ein Elfmeter in der zehnten Minute der Nachspielzeit, genutzt von Kylian Mbappé, ein 2:1. Vallecano wurde am Ende durch zwei Platzverweise geschwächt, zuvor traf Vinicius Jr. früh für Real (15.), das 1:1 fiel in der 49.Minute. Real bleibt durch den erneut von Pfiffen der Fans begleiteten Sieg in der Tabelle einen Punkt hinter Tabellenführer FC Barcelona (3:1 in Elche).