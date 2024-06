Lamine Yamal hat einige Dinge hinter sich, von denen Heranwachsende im Alter von 16 Jahren nicht einmal träumen können. Er hat in der spanischen Liga und in der Champions League debütiert, ebenso in der spanischen Nationalelf; Letzteres tat er im September 2023 bei einem 7:1-Sieg der Spanier in Tiflis gegen Georgien, als er sein erstes Tor für die A-Elf Spaniens schoss. In Berlin wurde er beim ersten Gruppenspiel gegen Kroatien (3:0) zum jüngsten Spieler, der je bei einer EM gespielt hat, und er wurde von Lothar Matthäus geadelt: „Maradona. Messi. Yamal!“, rief der Weltmeister von 1990 bei RTL, als er die Wiederholung einer Ballannahme des Außenstürmers im dritten Gruppenspiel gegen Albanien kommentierte. Das klang in der Resolutheit ein wenig so, als rattere Matthäus das Periodensystem runter. Womit wir bei den Dingen wären, die Yamal wie andere 16-Jährige auch noch machen muss.

Denn es ist nicht nur so, dass er mit seiner Clique in Rocafonda abhängt – dem Stadtteil der katalanischen Gemeinde Mataró, deren Einwohner capgrossos genannt werden, Großkopferte –, Yamal muss auch der Schulpflicht nachkommen. Dieser Tage hatte er im Teamquartier in Donaueschingen eine Reihe Schulbücher dabei (vornehmlich als E-Books), um per Fernprüfungen das vierte Jahr der „Educación Secundaria Obligatoria“ abzuschließen, also die „ESO“ zu bestehen, eng verwandt mit der Mittleren Reife. Am Donnerstag war es so weit, Lamal hat die Mittlere Reife abgelegt. Die fußballerische Matura soll am Tag nach seinem 17. Geburtstag folgen, da steht das EM-Finale an.