Von Javier Cáceres, Madrid

Aymeric Laporte, 27, ist einer von 65 Spielern bei dieser EM, die nicht in dem Land geboren wurden, das sie bei diesem Turnier vertreten. Laporte wurde "in einem kleinen Ort in Frankreich" geboren, wie er sagt; in Agen, dem Hauptort des Départements Lot-et-Garonne im Südwesten. Er war Kapitän der Nachwuchsmannschaften des französischen Verbandes, wurde dann aber vor der EM in letzter Minute für Spaniens Nationalelf rekrutiert, nach einer Einbürgerung im Schnellverfahren. Dem Innenverteidiger ist Spanien gut vertraut: Nach sechs Jahren bei Athletic Bilbao wechselte Laporte 2018 zu Manchester City und dessen katalanischem Trainer Pep Guardiola. In der Sportstadt des spanischen Verbandes bei Madrid stellte er sich den Fragen der Zeitungen L'Équipe, Gazzetta dello Sport, Guardian und SZ. Ein Gespräch über Fragen der Identität, echte und gewollte Missverständnisse - und den 5:0-Sieg der Spanier gegen die Slowakei, durch den sie ins Achtelfinale gegen Kroatien in Kopenhagen einzogen, und bei dem Laporte seinen ersten Treffer fürs neue Land erzielte.

SZ: Stimmt es, dass Sie "¡Vamos!" riefen, und nicht "Allez!", als Sie das Tor erzielten?

Aymeric Laporte: Ich habe "¡Vamos!" gerufen - und einen Fluch, den man besser nicht wiederholt.

War da so viel Frust dabei?

Mehr als alles andere brach aus mir heraus: dass mein Wunsch wahr geworden war, auf diesem Niveau konkurrenzfähig zu sein; dass ich endlich da bin, wo ich heute bin, in dieser großartigen Auswahl. Es sind fast 22 Jahre Arbeit und Beharrlichkeit, die hinter mir liegen, mit Zielen und Träumen, denen ich hinterhergejagt habe. Einer dieser Träume war nun wahr geworden. Ich wollte den Fans zeigen, dass ich genau dafür hier bin, dass ich helfen und niemandem etwas wegnehmen will.

Sie wurden erst im Mai zum Spanier. Wie lief dieser Prozess?

Der Präsident des Verbandes rief mich an, erzählte mir von ihrem Interesse, und kurz darauf meldete sich schon Luis Enrique. Dann traf ich die Entscheidung.

Das Telefon klingelt, es meldet sich jemand und sagt: "Hallo, ich bin's, Luis Enrique, der Nationaltrainer, möchtest du für Spanien spielen?"

Na ja, nicht ganz. Man muss ja auch noch eine Menge Papierkram erledigen.

Wie hat Luis Enrique Sie überzeugt?

Er sagte, dass mein Stil zu seiner Fußballidee passt, und dass ich gute Chancen hätte, bei der EM dabei zu sein, wenn ich mich für Spanien entscheiden sollte. Ich wollte immer schon bei einem größeren Turnier dabei sein, auf dem höchsten Level spielen.

Detailansicht öffnen Hab ich's euch nicht gesagt? Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique feiert das Tor von Aymeric Laporte gegen die Slowakei auch als Bestätigung seiner Entscheidung, auf den eingebürgerten Spieler zu setzen. (Foto: Julio Munoz/Reuters)

Hat Sie der Anruf der Spanier überrascht?

Nein. Wir waren schon seit Jahren in Kontakt.

Und nun sagten Sie spontan: "¡Sí!"?

Nein. Ich habe mir das nicht leicht gemacht. Vor allem, weil meine Familie weiterhin in Frankreich lebt. Ich habe in frühester Jugend für Frankreich gespielt, aber am Ende war für mich immer klar, dass ich bei denen sein will, die mich wollen, und nicht bei denen, die mich nicht wollen. Also, ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass Frankreich mich überhaupt nicht wollte, aber hier haben sie eben auf mich gesetzt, und dafür werde ich ihnen immer dankbar sein.

Es gab einen Familienrat?

Klar haben wir darüber geredet, was das Richtige wäre.

Was für Zweifel kamen auf?

Die gleichen, die Sie auch hätten, wenn Sie eine doppelte Staatsangehörigkeit hätten.

Oh, hier sitzen einige Leute im Raum, die in einer vergleichbaren Lage sind - und in Ihrem Fall vielleicht nicht überlegt hätten.

Ich finde, es liegt auf der Hand, Argumente auszutauschen. Jede Person denkt anders. Und es spielte sicher auch eine Rolle, dass ich, anders als meine Angehörigen, acht Jahre in Spanien verbracht habe. Am Ende war entscheidend, dass ich mich wohlfühlte bei dem Gedanken, für Spanien zu spielen, und mich damit voll identifiziert habe.

Wenn Ihnen jemand sagt, dass Sie verpflichtet worden sind wie von einem Klub - was denken Sie dann?

Ist mir egal. Ich bin hier. Ich bin zufrieden.

Sie hatten solche Debatten schon, als Sie zu Athletic Bilbao gegangen sind, einem Klub, bei dem die Identität eine Riesenrolle spielt: Athletic verpflichtet nur Basken.

Wissen Sie was? Was mich wirklich interessiert, ist Fußball zu spielen. Auf höchstem Niveau mitzuhalten, mein Leben zu leben, das niemand anders für mich leben wird. Und wenn ich so glücklich bin wie jetzt, sollen die Leute sagen, was sie wollen. Ja, bei Athletic gab es auch Debatten, aber es waren mehr Leute für mich als dagegen. Ich weiß nicht, wie das von außen aussah, aber bei Athletic hatte ich die Unterstützung aller, auch der Fans.

Was sind Ihre ersten Erinnerungen an Spanien?

Ich kam mit meinen Eltern in den Ferien nach Spanien, als ich fünf oder sechs war. Später die Jahresabschlussfahrten mit der Schule nach Málaga.

Und bei Athletic durften Sie wegen Ihrer baskischen Großeltern spielen?

Wegen meiner Onkel väterlicherseits, sie lebten im französischen Baskenland. Und weil es ein Abkommen mit Aviron Bayonnaise gab, wo ich in der Jugend ein Jahr lang gespielt habe, durfte ich bei Athletic spielen.

Welche Bedeutung hat für Sie das Wort Identität?

Wie meinen Sie das?

Menschen mit Ihrem Hintergrund werden oft gefragt, welchem Land Sie sich verbunden fühlen.

Ja. Aber man muss sich doch nicht entscheiden, im Sinne von: Ich fühle dies oder das. Warum sollte ich?

Das ist der Punkt: Stört es Sie nicht, dass - wie hier kürzlich bei Ihrer ersten Pressekonferenz bei der EM - bisweilen Unverständnis durchschimmert, dass Sie beides sein können, Franzose und Spanier?

Ich glaube, dahinter stehen Interessen. Jemand, der das so wichtig nimmt, verfolgt andere Ziele.

Was meinen Sie konkret?

Ich weiß es nicht. Denkt selbst darüber nach.

Detailansicht öffnen Ein Bild aus dem Januar 2016: Neymar (links), damals noch beim FC Barcelona, und Aymeric Laporte im Zweikampf. Laporte war damals noch für Athletic Bilbao im Einsatz. (Foto: Andreu Dalmau/dpa)

Als Sie den Anruf aus Spanien bekamen, haben Sie den französischen Verband angerufen?

Nein. Sie haben mich ja auch nicht angerufen. Ich habe vor Monaten eine Textnachricht geschickt und keine Antwort gekriegt.

An Trainer Didier Deschamps? Er sagte, Sie hätten gelogen.

Ich habe die Nachricht hier dabei. Ich könnte sie Ihnen zeigen, aber ... Vielleicht hat er seine Nummer gewechselt, wer weiß. Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich habe an die Nummer geantwortet, von der er mich das letzte Mal angerufen hat.

Sie haben ihn gewarnt: Die Spanier wollen mich?

Nein. Nicht so. Ich hatte ihm sechs Monate vorher wegen etwas anderem geschrieben. Keine Antwort. Nach allem, was passiert war, hatte ich nicht den Eindruck, dass ich so wichtig für die Franzosen war, um denen irgendetwas mitzuteilen. Ich war für die Franzosen eher medial wichtig als in anderer Hinsicht.

Aber Sie sind drei Mal in die A-Mannschaft berufen worden!

Das letzte Mal ist sechs Jahre her.

Das letzte Mal war 2019. Gegen Spanien!

Ah, richtig.

Schmerzt es Sie, am Ende nie für Frankreich eingesetzt worden zu sein?

Nein. Ich bin sehr fokussiert auf das, was ich hier mache. Ich genieße jeden Moment. Wir haben hier eine menschlich und fußballerisch tolle Gruppe, unser ganzer Staff ist großartig. Ich konzentriere mich auf das, was kommt. Wissen wir, dass es hart wird? Ja. Ist es schön? Auch.

Warum wurden Sie Innenverteidiger?

Ich habe als Stürmer angefangen, wurde zentraler Mittelfeldspieler, und irgendwann haben sie mich nach hinten gestellt. Ich hatte keine Wahl.

Waren Sie nicht gut genug für den Sturm?

Im Gegenteil. Aber das Team brauchte es. Das war in Agen so, was kein Topteam war, und später auch in der Regionalauswahl von Aquitanien. Wir hatten die Spieler, die wir hatten, und man musste entscheiden, was wir damit machen.

Gefiel es Ihnen denn?

Anfangs überhaupt nicht. "Nie wieder!", habe ich nach dem ersten Mal gesagt. Ich wurde dann auch wieder ins Mittelfeld gesteckt. Aber dann brauchten sie mich wieder hinten.

Erklärt das Ihren Stil als Innenverteidiger? Sie wollen spielen, nicht nur verteidigen.

Ja, ich mag das. Den Ball am Fuß zu haben ist für einen Fußballer etwas Wunderbares.

Würden Sie sagen, Ihr Stil passt eher zu Luis Enrique und zur spanischen Nationalelf als zu Deschamps und Frankreich?

Weiß ich nicht. Ich hatte Deschamps nicht sehr lange als Trainer.

Spanien und Frankreich spielen sehr unterschiedlich.

Richtig. Die Spieler haben unterschiedliche Charakteristiken. Mit den Spielern Frankreichs könnte man nicht den Fußball spielen, den wir spielen.

Was verlangt Pep Guardiola bei Manchester City von Ihnen?

Immer dasselbe: das ganze Spiel über anzugreifen. Luis Enrique verlangt nichts anderes. Es gibt Nuancen, aber er und Pep repräsentieren im Grunde die gleiche Schule. Mit Pep müssen die Innenverteidiger mehr angreifen, hier bei der Nationalelf decken wir unseren Rücken etwas mehr ab. Das ist ein wichtiger Unterschied.

Wie fordernd ist es mental für einen Innenverteidiger, immer auf Attacke aus zu sein, und damit dem Gegner viele Räume zu bieten?

Das sind Risiken, die man in Kauf nehmen muss, andernfalls würden wir nicht diesen spektakulären Fußball spielen. Wir sind, was wir sind, weil wir die Dinge so machen, wie wir sie machen.

Wenn Sie Frankreich bei der EM anschauen, ist es wie ein Spiel von Athletic anzuschauen, ihrem Ex-Team, oder kommen da andere Gefühle hoch?

Ich sehe diese Spiele und habe keine Meinung darüber. Ich schaue mir die Resultate an.

Aber es ist nicht irgendein Team?

Nein, das nicht. Ich wünsche ihnen immer das Beste. Aber uns zuerst.

Sie spielen nun gegen Kroatien. Haben Sie das WM-Finale 2018 gegen Frankreich gesehen?

Ja. Wir wissen, dass sie großartige Fußballer haben, wir kennen viele von ihnen, den Kapitän Luka Modric besonders. Wir müssen so in das Spiel gehen wie gegen die anderen bisherigen Gegner. Fußballerisch waren wir gut. Wenn wir das wieder zeigen, können wir den Kroaten viel Schaden zufügen.

Und danach könnte Frankreich auf Sie warten. Mit welchen Gefühlen würden Sie in diese Partie gehen?

Ich weiß es nicht. Es würde aufregend werden, bestimmt. Und gewiss auch schwierig.

Ganz tief in Ihnen drinnen, wäre es Ihnen lieber, die Schweiz käme weiter?

Um ehrlich zu sein, ich liebe es, mich mit den besten Spielern der Welt zu messen. Wer immer kommt: Willkommen!