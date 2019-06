8. Juni 2019, 23:51 Uhr Spanien-Südafrika 3:1 Der Außenseiter strahlt nur kurz

Die Südafrikanerinnen, mit acht Profis im Kader, gehen gegen Spanien in Führung. Doch der nächste deutsche Gegner dreht das Spiel mit zwei Elfmetern.

Wenn in diesen Tagen zu Beginn der WM von einem Aufschwung des Frauenfußballs die Rede ist, dann spricht man oft über Spanien. Über jenes inzwischen durchaus berühmte Spiel zwischen Atlético Madrid und dem FC Barcelona, zu dem mehr als 60 000 Menschen ins Stadion kamen. Und natürlich über jene Spielerinnen, die vor der Rekordkulisse aufeinandertrafen. Im Kader der spanischen Nationalmannschaft stehen zehn Spielerinnen aus Barcelona, fünf aus Madrid. Die südafrikanische Fußballerin Thembi Kgatlana schien das allerdings am Samstag zunächst wenig zu kümmern.

Spanien gegen Südafrika, so lautete die dritte Begegnung der WM, es war das zweite Duell in der deutschen Gruppe D, nachdem die DFB-Elf am Nachmittag 1:0 gegen China gewonnen hatte. Spanien gilt als einer der Geheimfavoriten des Turniers und Spanien gewann am Ende deutlich mit 3:1, aber das Ergebnis erzählt nicht die ganze Geschichte des Spiels. Zu der gehörte auch, dass Kgatlana kurz vor der Halbzeit allen Spanierinnen davonlief, einmal mit der Hüfte wackelte, sich so am Strafraumrand genügend Raum verschaffte und schoss. Der Ball flog nicht ganz unhaltbar in den Winkel, zum 1:0 für den Außenseiter.

Südafrika hat derzeit noch keine Profiliga, das hat sich der Verband für die Zeit nach der WM als Ziel gesetzt. Immerhin acht Spielerinnen sind Profis, und zu denen gehört Kgatlana, 23, die afrikanische Fußballerin des Jahres, die seit diesem Jahr in Peking für BG Phoenix F.C. spielt. Ihre Sprints waren die Attraktion der ersten Hälfte, immer wieder lief sie ihren Gegenspielerinnen davon, sie sahen Kgatlanas blaue Kurzhaarfrisur meistens nur von hinten. Spanien war zwar deutlich überlegen, hatte zwischenzeitlich weit mehr als 70 Prozent Ballbesitz, 25:4 lautete am Ende die Torschussbilanz. Doch spätestens als Südafrikas Torhüterin Adline Dlamini kurz nach dem Seitenwechsel den Ball nach einer von vielen Chancen der Spanierinnen in den Händen festhielt und nicht nur lächelte, sondern strahlte, schien die Überraschung nahe zu sein.

Es kam dann anders, in der 69. Minute bekamen die Spanierinnen ihren ersten, den unstrittigen von zwei Elfmetern zugesprochen, Jennifer Hermoso verwandelte sicher. Der zweite Strafstoß in der 82. Minute war dann fragwürdig. Verteidigerin Nothando Vilakazi traf zunächst für einen Befreiungsschlag den Ball und in derselben Bewegung ihre Gegenspielerin Lucia Garcia in den Unterleib. Schiedsrichterin Maria Carvajal sah sich die Szene am Spielfeldrand noch mal an und entschied auf Foul, Vilakazi flog mit Gelb-Rot vom Platz, Hermoso traf erneut. Und in der 89. Minute erhöhte Garcia auf 3:1.

Hermoso, 29, Torschützenkönigin der Primera Division, wurde nach dem Spiel von der Fifa zur Spielerin des Spiels gewählt. Sie ist 2019 auch spanische Meisterin geworden, mit Atlético Madrid. Es könnte also ein besonderes Jahr für sie werden.