Die Fans von Rayo Vallecano sind nicht nur für eine Gesinnung bekannt, die sie in eine ideologische Linie mit deutschen Klubs wie dem FC St. Pauli oder dem SV Babelsberg 03 stellt. Sie haben auch Humor. Am Sonntagabend war soeben das spanische Zweitligaspiel zwischen Vallecano und Albacete Balompie abgebrochen worden, da stimmten Rayo-Anhänger die Melodie des kubanischen Gassenhauers "Guantanamera" an und dichteten einen neuen Kehrreim dazu: "... ist Kommunist! Sosulja ist Kommuni-ist! Ist Kommuni-ist! Sosulja ist Kommuni-ist!"

Humorvoll war das deshalb, weil der ukrainische Fußballer Roman Sosulja alles ist, nur kein Kommunist - und das Spiel im Madrider Arbeiterviertel Vallecas zur Halbzeit abgebrochen worden war, weil der bei Albacete beschäftigte Stürmer von den politisch linken Rayo-Fans als das geziehen wurde, was er in Augen von vielen Menschen ist: ein Nazi.

Genau genommen beschimpften sie Sosulja als "puto nazi", also sinngemäß: als "Scheiß-Nazi"; es gab auch Transparente, die gegen den Ukrainer gerichtet waren. Relevant war der Spielabbruch so oder so: Es begab sich zum ersten Mal, dass eine Partie in Spanien wegen Schmähungen von den Rängen abgebrochen wurde. Angeblich hatten die Spieler von Albacete schon in der ersten Halbzeit erklärt, nicht weiterspielen zu wollen, die Partie war vom Referee zwei Mal unterbrochen worden. Später ließ Albacete verlauten, dass der Spieler in der Kabine weinend zusammengebrochen sei.

"Griezmann verrecke!", riefen zuletzt die Atlético-Fans

Kurios allerdings: Beim Gang in die Kabine hielt er sich noch aufreizend die Hand ans Ohr, als höre er schlecht oder nichts. Danach jedenfalls entschied der Schiedsrichter, die Partie auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Für sein Vorgehen bekam er ein ausdrückliches Lob des Ligaverbandes LFP. Damit war spätestens der Punkt erreicht, an dem man in Spanien nicht mehr genau wusste, wohin man den Blick zuerst lenken sollte.

Die einen erinnerten sich daran, dass die Rayo-Legende Wilfred - ein Stadiontor ist nach ihm benannt - von Anhängern anderer Klubs, auch von Albacete, zum Baumwollpflücken geschickt wurde: Er war Nigerianer. Andere riefen ins Gedächtnis, dass frühere Real-Madrid-Profis wie Míchel, Guti oder Cristiano Ronaldo, aber auch Katalanen und Basken generell, schon mal als Schwule verunglimpft wurden. Atlético-Madrid-Fans priesen immer wieder mal den neonazistisch motivierten Mord an einem Anhänger von Real Sociedad San Sebastián vor 20 Jahren. Vor ein paar Tagen riefen sie auch "Griezmann verrecke", weil der französische Weltmeister im Sommer zum FC Barcelona gewechselt ist. In all diesen Fällen passierte nichts.

Nun aber wurde ein Spiel abgebrochen, weil ein Ukrainer als Nazi beschimpft wurde, was aus Gründen, von denen noch die Rede sein wird, nicht ganz so überraschend kam. Man wolle jeden Ausdruck von "Gewalt, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit auslöschen", schrieb der Ligaverband LFP - dessen Chef Javier Tebas, der einst Funktionär der faschistischen "Fuerza Nueva" war, heutzutage offen mit der ultrarechten VOX-Partei sympathisiert und sich mit der Einschätzung vernehmen ließ, dass sie "bei Rayo heute keine Nazis wollen. Und morgen vielleicht keine Homosexuellen". Das war nicht nur wegen der recht gewagten Analogie schräg. Sondern auch, weil Rayo als einer der ersten Fußballklubs Europas die Regenbogenfahne hisste. Es führte aber zur Frage zurück, ob Sosulja nun Nazi ist. Oder nicht.