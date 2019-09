Es kann schon sein, dass Marc-André ter Stegen sich in all den Wirren an diesem warmen Samstagnachmittag vor den Toren Madrids einfach von seinem Kontrahenten im deutschen Tor inspirieren ließ. Zumindest lief er in Manuel-Neuer-Manier, das muss man dem Patent- und Markenamt zuliebe dazuschreiben, aus seinem Tor heraus während dieser 41. Spielminute der Ligapartie beim FC Getafe. Mit der Brust legte er den Ball schon weit vor dem Strafraum am nahenden gegnerischen Stürmer vorbei - und gleichzeitig sich selbst vor.

Dann allerdings scherte er etwas aus der reinen Inspiration aus - und dichtete seine eigene Geschichte hinzu. Der Torwart des FC Barcelona machte etwas, was Neuer in der Bundesliga zuletzt als Schalker Torwart in der Saison 2010/11 gelang: Ter Stegen bereitete ein Tor vor. Er schickte einen 40-Meter-Pass aus der eigenen Hälfte zum Mittelstürmer Luis Suarez, der das 1:0 schoss. Am Ende siegte Barcelona 2:0 (1:0). Nach der Niederlage in Granada (0:2) vor einer Woche rehabilitiert sich das Team damit in der spanischen Meisterschaft. Verteidiger Firpo Junior (49.) erhöhte kurz nach der Pause per Abstauber für das Team von Trainer Ernesto Valverde, das ohne den sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi angetreten war. Am Mittwoch trifft Barcelona in der Gruppe F der Champions League, der auch Borussia Dortmund angehört, auf Inter Mailand.

"Manuel Neuer ist viel besser und erfahrener", meinte Uli Hoeneß ja kürzlich, als die Debatte ums deutsche Tor begann. Jetzt kann ihm ter Stegen zumindest entgegenhalten, dass er in dieser Saison mehr Torvorlagen aufweist.